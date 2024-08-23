«Маяк», «Гамбит» и «Шеф». Как появляются позывные у бойцов российской армии?

В ходе боевых действий позывные являются неотъемлемым атрибутом военного быта. Они формируют систему радиопереговоров и позволяют скрыть от противника настоящие имена бойцов, чтобы гарантировать их безопасность. Позывной должен быть емким, звучным и коротким для того, чтобы ускорять процесс обмена информацией и легко запоминаться. В материале «Газеты.Ru» участники программы «Время героев» рассказали, как получили свои позывные, как происходит процесс их присвоения и что вкладывается в каждое «второе имя».

История происхождения позывного у каждого своя — кому-то он был назначен командиром или начальником связи, кому-то его присваивает коллектив, ну а кто-то использует собственную кличку из мирной жизни. Главное, чтобы они не повторялись и формировали удобную таблицу позывных.

По словам майора Сергея Сивина, в ходе специальной военной операции позывные активно используются с целью разграничения «свой/чужой». По ним можно найти общих знакомых или бывших однополчан, понять, кто к какому батальону принадлежит.

«У меня их (позывных - прим. ред.) было много. В сирийском конфликте позывной у всех, кто был снайперами, был «Робин », как Робин Гуд. Уже на момент участия в СВО мой командир батальона, опять же, в шутку, назвал меня «Шеф». И это за мной закрепилось. Самые оптимальные позывные состоят из 5-7 букв. «Восток », «Запад », «Юпитер » — в таком ключе», — поделился он.

Как рассказал капитан Роман Гришин, однополчане дали ему позывной «Гамбит» еще когда он служил командиром разведывательной роты.

«Так как мы в разведподразделениях достаточно часто работаем по связи, и имена наши раскрываться для посторонних не должны, все дают друг другу позывные, чтобы скрыть свою личность. Опять же, у каждого, наверное, позывной несет какую-то свою внутреннюю силу, мы настраиваемся и стараемся ему соответствовать», — отметил он.

В шахматной партии гамбит — начало хода, в котором жертвуют пешкой ради достижения значительного результата и быстрой атаки. По словам Гришина, он становился такой пешкой сам для себя и всегда готов был пожертвовать собой ради спасения личного состава. Кроме того, гамбит в переводе с итальянского языка означает мощный удар ногой, нокаутирующий противника. Вспоминая персонажа из комиксов с именем Гамбит, капитан рассказал, что тот побеждал противников с помощью игральных карт. Участник программы «Время героев» считает, что также приближает победу России с помощью своих карт — топографических. При этом он уточнил, что не знает точно, по какой из этих причин получил свой позывной. Возможно, повлияли все три.

Генерал-майор Николай Захаров утверждает, что позывной формируется в зависимости от характера человека.

«Мой позывной во время участия в специальной военной операции был «Маяк ». Как он появился у меня? Однажды, в ходе переговоров, подсиненные предложили мне использовать его, аргументируя это тем, что он лучше всего отражает мой характер. А дальше он просто «приклеился» и стал моим позывным на все время нахождения «за ленточкой». Иногда позывные получаются в результате солдатской молвы, когда они между собой так называют своего командира. Я бы хотел, чтобы мой позывной, выбранный ими, остался со мной навсегда», — рассказал он.

Говоря о генерал-майоре, сослуживцы отмечают, что позывной «Маяк» прекрасно описывает его как личность. Своим подчиненным он становится как отец, они стремятся к нему как к путеводному маяку. Даже те мальчишки, которые служили с ним много лет назад и сами уже стали командирами, периодически возвращаются к Захарову за советом.