Падение Су-34 на дом в Ейске. Как пострадавшие борются за компенсацию от Минобороны «Ъ»: жители Ейска требуют компенсацию от Минобороны за ущерб после падения Су-34

Шесть семей из Ейска подали в суд на Минобороны из-за падения Су-34 на их дом в октябре 2022 года. На данный момент три иска уже рассмотрены и частично удовлетворены, включая компенсации за уничтоженное имущество и моральный ущерб. Остальные заявления еще в процессе рассмотрения. Суд признал, что Минобороны несет ответственность за происшествие, несмотря на попытки ведомства оспорить решение.

Шесть семей из Ейска подали в суд на Минобороны России с требованием возместить ущерб, причиненный падением самолета Су-34 на жилой дом в октябре 2022 года, сообщает газета «Коммерсантъ».

На данный момент три иска уже рассмотрены и частично удовлетворены. Ответчик выплатит компенсации за уничтоженное имущество и моральный ущерб. Уголовное дело против летчиков закрыли «за отсутствием события преступления», а дом полностью восстановили.

Суды и компенсации

В Ейский городской суд поданы шесть заявлений от жильцов многоэтажки, на которую 17 октября 2022 года упал самолет Су-34. В качестве ответчика выступает гвардейский бомбардировочный авиационный полк, а именно федеральное казенное учреждение «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» Минобороны России. На данный момент рассмотрены и частично удовлетворены иски от семей Бондаренко, Булычевых и Кузьмяк. Разбирательства по оставшимся заявлениям продолжаются.

Пострадавшие от катастрофы получили компенсации за разрушенное имущество. Суммы варьируются от 236 до 935 тыс. рублей, в зависимости от степени причиненного ущерба. Пострадавшие также требовали возмещения морального вреда, поскольку в момент аварии находились в своих квартирах и пережили большой стресс и страх за свою жизнь и жизнь детей.

Первоначально они рассчитывали на компенсации за моральный ущерб до 12 млн рублей на человека, но Ейский городской суд счел достаточными выплаты от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Краснодарский краевой суд, куда обратились граждане, признал это решение «отвечающим требованиям разумности и справедливости».

Попытки обжалования

Структуры Минобороны пытались оспорить решение Ейского городского суда в апелляционном порядке, не признавая требования истцов. Военные утверждали, что инцидент с падением самолета в Ейске повлек за собой введение режима чрезвычайной ситуации местного уровня, и что ликвидация последствий таких ситуаций должна финансироваться за счет местного бюджета.

В своем отзыве ведомство также заявило об отсутствии доказательств того, что ответственные военные лица неправильно готовили самолет. Более того, ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» настаивало на том, что оно не является надлежащим ответчиком, поскольку воинская часть, которой принадлежал упавший Су-34, в настоящее время подчиняется другой структуре.

Тем не менее, суды первой и второй инстанции признали, что на момент происшествия владельцем воздушного судна было ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа», и поэтому оно несет ответственность за причиненный вред как собственник объекта, представляющего повышенную опасность.

Катастрофа произошла 17 октября 2022 года примерно в 18:00, когда Су-34 упал во двор жилого дома при наборе высоты. Пожар от горящего топлива и боеприпасов распространился на квартиры, в результате чего были полностью разрушены 140 квартир. Военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов (ст. 351 УК РФ), однако оно было прекращено из-за отсутствия события преступления, говорится в судебных актах по искам жильцов пострадавшего дома. Здание было восстановлено за счет краевого бюджета, и жильцы получили новые квартиры в декабре 2023 года.