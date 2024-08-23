Кто такой прагматик и как он поступает в разных ситуациях Психологические особенности прагматиков, их достоинства и недостатки — разбираем примеры из жизни

Прагматик — это человек, который обдумывает свои действия на несколько шагов вперед и принимает решения исходя из реальной пользы. Кто-то возводит воздушные замки, а он строит свою жизнь из кирпичей выгоды и логики. «Газета.Ru» разобралась, что такое прагматизм, как он работает в разных ситуациях и какие плюсы и минусы есть у такого подхода к жизни.

Что такое прагматизм и как он связан с философией

Прагматизм — это философское направление, которое зародилось в конце XIX века в Соединенных Штатах. Сам термин происходит от греческого слова «πράγμα» (pragma), что означает «действие», «дело» или «практика». Это подчеркивает основную идею течения — придавать значение не теоретическим построениям, а практике и ее пользе. В основе понятия — практичность, приземленность, утилитарность.

Как развивался прагматизм в XIX-XX веке Первым, кто употребил термин «прагматизм» в контексте практичности и пользы, был американский философ и логик Чарльз Пирс. В статье «Как сделать наши идеи ясными» (1878) он предложил прагматический принцип, который гласил, что значение любого понятия или теории определяется его практической эффективностью. Это было революционное утверждение, которое шло вразрез с философскими традициями тех времен. До этого люди ориентировались на абстрактность и метафизику.



Американский философ и психолог Уильям Джеймс также популяризировал это течение. Он определял прагматизм как метод для разрешения философских споров путем выяснения практических последствий обсуждаемых концепций. В своей книге «Прагматизм» (1907) он подробно разъяснил суть подхода, подчеркнув, что истина не может быть фиксированной, а зависит от полезности для человеческой жизни.



На протяжении XX века прагматизм продолжал развиваться и изменяться. Философ Ричард Рорти стал основоположником «неопрагматизма», он интегрировал идеи постмодернизма и подвергал сомнению традиционные философские категории и представления.



Прагматик — человек, который видит во всем прикладную пользу и пропускает все через призму результата, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» психолог, эксперт по системному развитию личности Александр Петрищев. По его словам, прагматики обладают объективизмом, аналитическом умом, умеют работать с информацией и выбирать приоритеты. Однако часто у них отсутствуют душевность и эмпатия.

На самом деле прагматичные сотрудники нужны везде и во всем. Например, хороший врач — прагматик. Он понимает, что нужно следовать не принципиально новым идеям, а тому, что сейчас выполнимо и поможет пациенту с его спецификой. Александр Петрищев Психолог, эксперт по системному развитию личности

Основные черты характера прагматика

У прагматика есть ряд качеств, которые выделяют его среди других типов личности. Прагматик фокусирует внимание на практической стороне вещей, оценивая ситуации и принимая решения исходя из их реальных последствий.

Практичность

Практичность — основная черта прагматиков. Они стремятся к конкретным результатам, приносящим пользу. Такие люди редко увлекаются теоретическими размышлениями или абстрактными идеями, если те не имеют явной практической ценности. Они отличаются холодным разумом, а их девиз гласит: «Если это работает, значит, это правильно».

Целеустремленность

Такие люди четко понимают, чего хотят добиться, поэтому сосредоточиваются на достижении своих целей. Они не тратят время на бессмысленные действия и бесполезные размышления. Вместо этого прорабатывают конкретные планы и следуют им, постоянно корректируя свои действия в зависимости от обстоятельств. Моральное удовлетворение прагматики получают, замечая результат своей работы, поэтому они стремятся извлекать выгоду из любых ситуаций.

close 100% Кадр из фильма «Игра на понижение» (2015) Plan B Entertainment

Гибкость

Одна из ключевых особенностей прагматика – его способность адаптироваться к изменяющимся условиям. Если один подход не приносит нужный результат, прагматик не расстраивается и быстро переходит к другому. Он не боится менять свое мнение или стратегию, если это необходимо для достижения успеха. Такая черта делает их особенно эффективными в нестабильных ситуациях.

Рациональность

Прагматики принимают решение на основе логики и анализа фактов, а не эмоций или субъективных мнений. Они склонны к объективному восприятию реальности и избегают предвзятости. Такие люди оценивают все за и против, взвешивают риски и потенциальные выгоды перед тем, как что-то сделать.

Реализм

Эти люди умеют трезво оценивать свои ожидания и стремления: для них лучше синица в руках, чем журавль в небе. Такой человек старается всему найти объяснение и смысл. Он понимает ограничения и свои возможности, поэтому не строит иллюзий. Вместо того чтобы мечтать о недостижимом, прагматик фокусируется на осуществлении того, что действительно возможно. Он знает, что идеально не бывает, потому предпочитает ориентироваться на реализуемое.

Ценностная ориентация на результат

Прагматики ориентированы на результат. Они отдают предпочтение задачам, которые приводят к конкретным и ощутимым показателям, а не просто занимаются процессом ради процесса. Для них важна конечная точка, будь то в бизнесе, в личных отношениях или в любой другой сфере. Такие люди хотят, чтобы их усилия окупились и дали плоды, которые можно фактически ощутить.

«Прагматизм — совершение действий, которые нужны только для дела, без каких-то абстракций, без общих теорий. Это постоянный выбор того ключевого действия, которое может привести к прикладному результату и дать пользу», — подчеркнул эксперт по системному развитию личности.

Эффективность

Эффективность — еще одна важная черта людей, склонных к прагматизму. Они стремятся к тому, чтобы выполнять задачи наилучшим образом с минимальными затратами ресурсов и времени. Они ищут простые и действенные способы достижения целей и избегают лишней суеты.

Готовность к компромиссу

Прагматики понимают, что в реальной жизни редко удается достичь всех целей сразу и в полной мере, поэтому они готовы идти на компромиссы, когда это необходимо. Если золотая середина позволяет достичь хотя бы части запланированного или избежать значительных потерь, прагматик с готовностью на нее соглашается. Такие люди руководствуются принципом — если задача успешно выполнена на 80%, то это уже хорошо.

close 100% Кадр из фильма «Ассистентка» (2019) Cinereach

Прямолинейность и честность

Прагматики часто отличаются прямолинейностью в общении и действиях. Они предпочитают говорить то, что думают, и делать то, что обещали. Их честность и открытость обусловлены тем, что они не видят смысла в излишнем усложнении ситуации или манипуляциях — для них важнее прийти к конечной цели.

Преимущества и недостатки прагматиков

Прагматизм, как стиль мышления и поведения, обладает значительными преимуществами, которые делают его ценным в решении практических задач. Однако его недостатки могут ограничивать способность к инновациям, нарушать эмоциональные связи и приводить к ограниченности перспектив. Понимание этих сильных и слабых сторон позволяет прагматикам более осознанно подходить к действиям и стремиться к балансу между практичностью и креативностью, рациональностью и эмоциональной чуткостью.

Мы уже рассказали о плюсах прагматиков, среди которых — эффективность, адаптивность и гибкость, здравый смысл, живой ум и целеустремленность. Тем не менее у каждой личности есть обратная сторона.

Чтобы строить бизнес, нужен, прежде всего, прагматизм. Для того чтобы человек оценивал трезво те реалии, которые есть, и мог к ним адаптироваться. И благодаря этому двигаться вперед. Прагматикам проще [что-то] требовать от сотрудников, ставить задачи, быть жесткими, властными и не поддаваться на эмоциональные провокации. Александр Петрищев Психолог, эксперт по системному развитию личности

Слабые стороны прагматиков

Недостаток креативности. Прагматический подход иногда приводит к ограничению в креативности. Индивидуумы могут избегать рискованных или нестандартных решений, если те не несут очевидной пользы. Это может привести к тому, что они упускают возможность инноваций или новых знакомств, которые могли бы принести долгосрочные преимущества, но требуют времени и экспериментов.

Цинизм. Иногда прагматики могут стать циничными, особенно если их подход к жизни приводит к частым разочарованиям в идеалах и людях. Склонность оценивать все с точки зрения пользы и выгоды может сделать их взгляды на мир слишком сухими и лишенными оптимизма. Это может негативно сказаться на межличностных отношениях и вызвать недоверие со стороны окружающих. Нередко у прагматиков наблюдается излишняя расчетливость, холодность, черствость.

close 100% Кадр из фильма «Дьявол носит Prada» (2006) 20th Century Fox

Ограниченность перспектив. Прагматики могут слишком сильно сосредоточиваться на краткосрочных целях и упускать из виду долгосрочные вопросы. Их ориентация на немедленные результаты может привести к принятию решений, которые не учитывают отдаленные последствия. Это может создать проблемы в стратегическом планировании и долгосрочном развитии как в личной, так и в профессиональной сфере.

Излишняя зависимость от конкретных обстоятельств. Такие люди часто принимают решения на основе текущих обстоятельств и доступных ресурсов. В конечном счете они могут упустить возможность добиться большего, если не будут готовы рисковать или проявить настойчивость в достижении амбициозных целей. Их склонность приспосабливаться к текущей ситуации иногда мешает им ставить более амбициозные задачи и выходить за пределы привычного.

Ограниченность в эмоциональной сфере. Прагматики могут пренебрегать эмоциональными аспектами жизни, поскольку их подход ориентирован на рациональность и результативность. Это может приводить к трудностям в межличностных отношениях, где эмоции и чувства играют важную роль. Их склонность к здравомыслию и мелочность иногда мешает им проявлять сочувствие и эмоциональную поддержку.

«Самое главное — не впадать в крайности. Как только человек впадает в крайности, у него начинаются определенные сложности», — подчеркнул Александр Петрищев.

Примеры поведения настоящего прагматика в разных сферах

Разберем несколько примеров, чтобы увидеть, как прагматик может действовать в разных ситуациях.

close 100% Кадр из фильма «Довод» (2020) Warner Bros. Pictures

Ситуация в бизнесе: принятие решения о внедрении новой технологии

Компания рассматривает возможность внедрения новой технологии, которая обещает повысить производительность, но требует значительных начальных инвестиций и временных затрат на обучение сотрудников.

Как ведет себя прагматик:

Прагматик первым делом проанализирует потенциальные выгоды от внедрения технологии и сравнит их с рисками и затратами. Если долгосрочные выгоды значительно превышают затраты, он поддержит внедрение.

Такая личность предложит поэтапное внедрение технологии, чтобы минимизировать риски и расходы. Например, сначала может предложить провести пилотный проект в одном отделе, чтобы протестировать эффективность и выявить возможные проблемы.

Понимая, что внедрение новой технологии требует обучения, прагматик организует тренинги и курсы, которые минимизируют время простоя и дадут сотрудникам необходимые навыки.

Этот человек будет постоянно мониторить процесс внедрения, анализируя результаты и внося коррективы по мере необходимости, чтобы гарантировать максимальную отдачу от вложенных средств.

Ситуация в личных отношениях: разрешение конфликта с партнером

В паре возникает конфликт из-за разногласий по поводу планов на будущее. Один партнер хочет переехать в другой город ради карьеры, а другой предпочитает остаться на прежнем месте.

Как ведет себя прагматик:

Прагматик подойдет к вопросу рационально. Он инициирует открытое обсуждение, где предложит проанализировать все плюсы и минусы переезда. Например, пара может обговорить карьерные перспективы, стоимость жизни, близость к семье и друзьям, а также качество жизни на новом месте.

Человек со склонностью к прагматизму предложит возможные компромиссы: временный переезд для оценки ситуации или поиск карьерных возможностей, которые бы устроили обоих партнеров, там, где они живут сейчас.

Несмотря на рациональный подход, прагматик понимает важность эмоциональной составляющей, поэтому постарается поддержать партнера и проявить терпимость и готовность к диалогу.

Такой индивидуум также может предложить принять решение на основе конкретных данных — провести анализ рынка труда в новом городе или посоветоваться с карьерным консультантом.

Ситуация в образовании: выбор учебного заведения для ребенка

Родители выбирают школу для своего ребенка и разрываются между престижной частной школой с высоким качеством обучения и обычной общеобразовательной школой, которая не потребует затрат и находится ближе к дому.

Как ведет себя прагматик:

Прагматик внимательно изучит учебные программы обеих школ, сравнит их с потребностями и интересами ребенка, чтобы понять, какая из них лучше подготовит его к будущему.

Он оценит стоимость обучения в частной школе и сопоставит ее с потенциальными преимуществами (качественное образование и лучшие перспективы для поступления в университет). Такая личность также учтет логистические аспекты.

Прагматик постарается узнать мнение ребенка, потому что для него важно, чтобы учебное заведение соответствовало потребностям и талантам ребенка, что повлияет на успеваемость и комфорт в школе.

Он примет решение, исходя из сочетания всех факторов — качества образования, затрат, удобства и предпочтений ребенка. Если обучение в частной школе окажется неоправданно дорогим или не даст значительных преимуществ, он, скорее всего, выберет государственную школу.

Ситуация в дружбе: помощь другу, оказавшемуся в трудном положении

Друг попал в сложную финансовую ситуацию и просит взаймы значительную сумму денег.

Как ведет себя прагматик:

Прагматик сначала проанализирует ситуацию, чтобы понять, насколько обоснована просьба друга и каковы его реальные шансы вернуть деньги. Он постарается узнать больше о причинах финансовых трудностей и возможностях их преодоления.

Если он решит помочь, то установит четкие границы — предложит взаймы такую сумму, которую друг сможет реально вернуть, или представит альтернативную помощь (например, составление финансового плана).

Прагматик обсудит с другом условия возврата денег и возможные последствия невыполнения договоренностей, чтобы избежать недоразумений в будущем.

Вместо того чтобы просто предоставить взаймы сумму, он может помочь найти работу, объяснить, как сократить расходы, или найти другое решение, которое поможет другу выйти из трудной ситуации.

Ситуация в семье: организация семейного отдыха

Семья планирует отпуск, но у всех членов семьи разные предпочтения: кто-то хочет провести время на пляже, а кто-то предпочитает активный отдых в горах.

Как ведет себя прагматик:

Прагматик предложит рассмотреть вариант, который удовлетворит предпочтения большинства, учтет желания каждого и сопоставит их с бюджетом. Например, можно выбрать место, где пляжный отдых сочетается с активными экскурсиями и походами в горы.

Такой человек может предложить разделить отпуск на две части: одну провести на пляже, а другую — в горах, таким образом, удовлетворяя интересы всех участников поездки.

Прагматик учтет и финансовую составляющую, стараясь выбрать вариант, который будет соответствовать бюджету. Он может найти выгодные предложения, такие как комбинированные туры или скидки на проживание.

Прежде чем принять окончательное решение, личность с прагматичным складом ума обсудит все варианты с близкими, чтобы убедиться, что выбранный план устраивает всех.

Прагматик в различных жизненных ситуациях проявляет рациональный подход, ориентируясь на достижение наилучшего результата с минимальными затратами. Он тщательно анализирует каждую ситуацию, оценивает риски и выгоды, а затем принимает решения, которые максимально соответствуют его целям и ресурсам. Такой подход помогает эффективно решать проблемы и достигать успеха, но иногда может ограничивать его способность к креативным и эмоциональным решениям.