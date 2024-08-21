«Ждите, вернусь». «Домодедовский упырь» вышел на свободу и пропал

Серийный убийца Иван Продан по кличке «Домодедовский маньяк» вышел на свободу 20 апреля. После освобождения он должен был встать на учет по месту жительства, но не явился в отдел МВД. С тех пор правоохранители не знают, где он находится. Продана поймали в 1999 году. Он получил 25 лет лишения свободы за пять убийств и 17 нападений. Это лишь те преступления, которые следователям удалось доказать. Сам же маньяк сознался в более чем 50 нападениях, заявив, что Чикатило по сравнению с ним «просто щенок».

Серийный убийца Иван Продан по прозвищу «Домодедовский упырь» пропал после того, как вышел из колонии. Об этом сообщил SHOT.

Продан отбывал 25-летний срок за пять доказанных убийств и 17 нападений в исправительной колонии (ИК) в Мордовии. По данным Telegram-канала, на свободу маньяк вышел 20 апреля, но после этого не встал на учет в отделе МВД по месту проживания.

SHOT пишет, что из документов у «Домодедовского упыря» был только паспорт, который ему сделали в ИК за полгода до освобождения. Ему также выдали справку с датой явки в МФЦ для получения СНИЛС и ИНН, однако туда Продан так и не пришел.

На данный момент правоохранители не знают, где находится мужчина. В ближайшее время его могут объявить в федеральный розыск, сообщил Telegram-канал.

«Домодедовский упырь»

Иван Продан родился в 1968 году. Он был 11-м ребенком в многодетной и бедной молдавской семье. По словам самого Продана, его отец страдал алкоголизмом, постоянно избивал жену и своих детей. От постоянных избиений у мальчика, по его словам, «стало плохо с головой».

В школе над Проданом тоже издевались, и он, не закончив ее, ушел в армию. По окончании службы в 1992 году переехал на заработки в Россию, где стал гастарбайтером. Поначалу работал в лесном хозяйстве в Костромской области. Вскоре он женился, у супругов родилась дочь. Однако мужчина потерял работу и стал ездить по стране в поисках заработка.

В 1995-м в Санкт-Петербурге он совершил разбойное нападение вместе с сообщником и оказался под следствием. Проведя в изоляторе девять месяцев, Продан вышел на свободу, получив четыре года условно. Как писал «Коммерсантъ», его защитникам «удалось разжалобить судей разговорами о нелегкой жизни приезжих в России».

После этого мужчина перебрался в подмосковное Видное. Жену он часто избивал и однажды чуть не выбросил с шестого этажа. Забрав дочь, она сбежала от Продана.

По данным программы «Криминальная России», совершать преступления в Подмосковье мужчина начал в 1998 году. Продан подкарауливал женщин, бил их металлическим предметом по голове, забирал ценные вещи и в некоторых случаях насиловал. Четко описать преступника пострадавшие не могли, так как удары мужчина всегда наносил сзади. Однако женщины смогли рассказать, что на одной руке у мужчины отсутствует мизинец и он говорит с акцентом.

За два с половиной месяца Продан совершил 15 нападений. Сотрудники домодедовского уголовного розыска дали ему кличку «Упырь».

Летом того же года в Видном милиционеры задержали абсолютно голого мужчину. Тот объяснил правоохранителям, что он не нудист и раздеться его угрозами заставил другой мужчина, который ударил его по голове. Пострадавший сообщил, что он будто находился под гипнозом. С нападениями «Домодедовского упыря» это дело объединял только почерк нанесения ударов.

После этого в Подмосковье чуть ли не каждый день обнаруживали раздетых мужчин. Милиционеры подозревали в преступлениях гомосексуальных мужчин, но среди них похожего по приметам человека обнаружить не удалось. Однако прочесав лесные массивы в Домодедовском и Ленинском районе, правоохранители обнаружили укрытие. В нем нашли матрас и книгу по гипнозу.

Недельное наблюдение за укрытием не дало результатов. Поиски маньяка постепенно зашли в тупик, однако оперативнику Владимиру Коновалову не давал покоя акцент, который постоянно упоминали жертвы. Он решил проверить общежитие, где жили молдавские рабочие. Одного молодого человека даже посадили на 15 суток, в камере он попытался сымитировать самоубийство.

Вскоре «Домодедовский упырь» начал убивать. В сентябре 1998 года он совершил два убийства. Первой жертвой оказался случайный прохожий. Как потом рассказал Продан, он «просто ударил человека трубой по голове, а что с ним стало потом, выяснять не стал». Затем он убил кассира банка Татьяну Шевелькову и забрал ее сумку с деньгами. «Упырь» решил поймать попутку, остановившийся автомобиль оказался милицейским. Чтобы расплатиться с правоохранителями, Продан открыл украденную сумку, и когда милиционеры увидели деньги, они решили сами ограбить его — забрали сумку, а самого мужчину вытолкали из машины.

В декабре «Упырь» совершил еще два убийства с разницей в несколько часов. Сначала он напал на кассира аэропорта Домодедово Ирину Колесник (Колесникову) около железнодорожной станции Взлетная. Не успев отойти от платформы, Продан был задержан патрульными, но откупился от милиционеров. Спустя несколько часов практически на том же месте он убил врача детской поликлиники Валерия Креховецкого, украв у него медицинские документы и дубленку.

Еще одной жертвой «Домодедовского упыря» стала девушка, с которой тот попытался познакомиться, но получил отказ.

В начале марта 1999 года Продана задержали за оскорбление сотрудников милиции. Его посадили на 15 суток, но в камере мужчина сымитировал самоубийство, после чего его отправили в больницу. Оттуда он сбежал и отправился к сестре в Видное, оставив правоохранителям записку: «Ждите, вернусь».

Однако вскоре его поймали снова. На допросах Продан поначалу молчал, пока разговор не зашел о другом преступнике — Андрее Чикатило. Маньяк заявил, что Чикатило по сравнению с ним «просто щенок», и написал чистосердечное признание. Тогда следователи поняли, что имеют дело с тем самым «Домодедовским упырем». Разговорить его тем не менее было сложно. Но следователю Московской прокуратуры по особо важным делам Арифу Гулиеву все-таки удалось найти к нему подход. На допросы он приносил Продану бананы, которые тот любил, после чего становился более сговорчивым и охотно рассказывал о преступлениях.

В общей сложности Продан признался более чем в 50 преступлениях. При обысках у него в квартире нашли более 300 женских вещей вплоть до ношеной обуви. Установить их владельцев, как и всех жертв маньяка, не получилось. Экспертиза признала его ограниченно вменяемым. Когда «Упырь» узнал об этом, он отказался от многих своих показаний, заявив, что оговорил себя. Тем не менее следователем удалось доказать, что он причастен к пяти убийствам и 17 нападениям.

В 2000 году Московский областной суд приговорил Ивана Продана к 25 годам лишения свободы.

Племянник, пошедший по стопам

Родной племянник Продана Федор, на восемь лет младше Ивана, также стал серийным убийцей. Свое первое преступление он совершил еще раньше, чем дядя. В 1997 году Федор Продан зарезал свою сожительницу, за что получил 11 лет строгого режима.

Практически сразу после освобождения он снова оказался за решеткой за разбой. Отсидев почти семь лет, в 2014-м Продан стал жить с Натальей Виноградовой, с которой познакомился по тюремной переписке, и ее дочерью Анастасией. Обеих женщин он задушил бельевой веревкой.

Свою последнюю жертву, сожительницу по имени Тамара, он убил тем же способом в 2017 году. Продана-младшего поймали с поличным и приговорили к 12 годам лишения свободы.

Вскоре следователи нашли доказательства его причастности к убийствам Виноградовых. Под давлением Федор Продан сделал чистосердечное признание. 29 декабря 2020 года суд приговорил его к пожизненному заключению.