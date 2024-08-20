«Целовал в торговом центре». Лидер инцелов Поднебесный задержан за педофилию Блогера Алексея Поднебесного обвинили в развратных действиях в отношении школьницы

Екатерина Мизулина опубликовала видео, на которых 46-летний блогер Алексей Поднебесный целует и держит за грудь сидящую у него на коленях школьницу. По версии СК, на следующий день блогер вступил с девочкой в половую связь в квартире. По словам Поднебесного, девушка говорила, что ей 23 года. Ранее лидер «движения инцелов» России заявлял, что у женщин должны быть права животных, оправдывал массовые убийства в школах и бросался под газонокосилку.

46-летний блогер Алексей Поднебесный задержан в Санкт-Петербурге. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале. В пресс-службе главного следственного управления СК России по городу уточнили, что его подозревают в половой связи с 15-летней школьницей.

По версии следствия, Поднебесный 2 августа совершил в отношении несовершеннолетней «развратные действия без применения насилия» в торговом центре на Невском проспекте, а на следующий день вступил с ней в половую связь «в квартире дома на улице Тележной».

Возбуждено уголовное дело по статьям «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия» (ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК РФ).

Секса не было, целовала неожиданно

19 августа глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале несколько видео со встречи Поднебесного с подписчиками в Санкт-Петербурге. На них, как заявляет Мизулина, блогер обнимает 15-летнюю девочку, держит ее за грудь и целует. В публикации Мизулиной также есть школьное фото девушки с видео. Судя по нему, в 2020-2021 годах спутница Поднебесного училась в пятом классе.

«Отношения между 46-летним мужчиной и 15-летней школьницей из Санкт-Петербурга действительно вызывают серьезные вопросы. <...> Мы обратимся в Следственный комитет России с просьбой провести проверку», — добавила Мизулина.

В тот же день СК начал проверку. Поднебесный в своем блоге заявил, что у него «не было секса с этой девушкой ни в какой форме».

«Девушка представилась как 23-летняя, и у меня не было сомнений в этом. Я не проверял ее паспорт, так как не планировал и не вступал с ней ни в какие сексуальные отношения. В Питере у меня была другая девушка, с которой у меня были сексуальные отношения», — заявил блогер.

Он также рассказал, что поцелуй на видео «произошел неожиданно» и он «не успел этому помешать», что девушку он «не обнимал, а лишь поддерживал за туловище».

Поднебесный также утверждает, что девушка говорила, что ей 23 года.

По его версии, девушка — «фанатка, которая с целью похвастаться и повысить свою популярность среди моих подписчиков распространила слухи, что она занималась со мной сексом».

Утром 20 августа блогера задержали. ГУ СКР по Санкт-Петербургу опубликовало видео допроса Поднебесного. На вопрос, признает ли он себя виновным, Поднебесный ответил, что отказывается давать показания на основании 51-й статьи Статья 51 Конституции РФ позволяет не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников.

В тот же день в канале блогера появилось сообщение о поиске адвокатов.

Делом заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Парастаевой М. Г. доложить о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении СК РФ.

Кто такой лидер «движения инцелов России» Алексей Поднебесный

Алексей Поднебесный считает себя инцелом (от англ. incels, involuntary celibates — «невольно воздерживающиеся» от секса). Приверженцы этой субкультуры считают себя неспособными вступить в романтические или сексуальные отношения, несмотря на желание. Инцелы часто обвиняют в своих неудачах женщин, общество или биологические факторы.

«Блогер публикует деструктивный контент, а также преследует девушек, угрожает им, публикует их персональные данные, распространяет материалы педофильского характера», — писала ранее Екатерина Мизулина.

Она еще в апреле 2024 года обращалась с просьбой о проверке блогера в правоохранительные органы, однако о ее результатах не сообщалось.

На Telegram-канал Поднебесного подписаны 63 тыс. человек. В нем он называет себя общественным деятелем и блогером, «преследуемым по политическим и идеологическим мотивам», «антифеминистом, автором теории вагинокапитализма и секскоммунизма».

Ранее Алексей Поднебесный работал в прокуратуре. В феврале 2005 года он был уволен за «совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника».

В 2011 году Поднебесный ранил ножом одного из пьяных мужчин, которые напали на него и его тогдашнюю жену на озере Светлояр в Нижегородской области. Сам блогер назвал этот конфликт провокацией, организованной застройщиками, из-за которых он тогда устраивал акции протеста. За драку Поднебесный получил четыре года условно.

В 2019 году на Поднебесного составили административный протокол по статье о возбуждении ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП) из-за высказываний о женщинах и назначили семь суток административного ареста.

В 2021 году ФСБ задержала Поднебесного из-за его постов, в которых он оправдывал массовые убийства в школах. Блогера отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Позже он это решение оспорил и отсудил у государства 60 тыс. руб.

Также в 2021 году лидер инцелов России набросился на рабочих за покос травы рядом с его домом в Нижнем Новгороде. Чтобы защитить зелень, он бросился под газонокосилку.

В 2022 году Поднебесному назначили административный штраф 30 тыс. руб. из-за поста о спецоперации.