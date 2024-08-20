Таиланд, нигериец, любовь. Как курортный роман закончился для россиянки тюрьмой Россиянка Дапирка, отсидевшая 10 лет во Вьетнаме, готовит прошение о помиловании

Нигерийский наркобарон, выдававший себя за футболиста, заводил романы с молодыми женщинами — звал замуж и катал по разным странам. В очередном путешествии девушка наркобарона всегда оставалась в аэропорту одна с его чемоданом. В нем были спрятаны наркотики. Но возлюбленные нигерийца узнавали об этом, только попав в руки полиции. Так произошло с россиянкой Марией Дапиркой. На родину она вернулась, отсидев 10 лет во вьетнамской тюрьме. Как устроена вербовка и что ждет Дапирку в России — в материале «Газеты.Ru».

«Хороший, обаятельный»

Мария Дапирка — уроженка Ростова-на-Дону. Окончила художественную школу и архитектурный институт. Работала дизайнером, увлекалась фотографией и путешествиями.

В 2013 году 27-летняя девушка на две недели уехала в отпуск в Таиланд. Как вспоминают знакомые, сразу влюбилась в это место.

«Вернувшись домой, долго не смогла здесь быть и через месяц уехала туда. Восхищалась местными фруктами, красотами, писала картины и продавала их туристам. Потом устроилась гидом», — рассказывала приятельница Дапирки.

Одновременно с этим девушка проводила индивидуальные фитнес-тренировки и даже завела свой паблик, посвященный правильному питанию и спорту.

В 2014 году в спортзале Мария познакомилась с уроженцем Нигерии. Он представился Ником. Вскоре общение переросло в романтические отношения.

«Она представляла его нам по скайпу за несколько месяцев до всех событий. <...> Хороший, обаятельный. Футболист. Ездит в разные страны на спортивные игры, — вспоминал брат девушки Вадим. — За три месяца до задержания он сделал ей предложение».

Летом 2014-го Ник взял невесту с собой в Бразилию, где, как уверял, ему предстояло выйти на поле. Оттуда они должны были поехать в Россию, познакомиться с мамой и братом Марии.

11 июля на своей странице в соцсети девушка написала, чтобы друзья подумали над подарками из Таиланда, а 30 июля опубликовала фото с подписью «Я всех люблю!» и поставила хэштег «лечу домой».

На родину девушка вернулась только через 10 лет.

Нигерийская наркомафия

В последний момент у Ника возникли неотложные дела. Он подарил возлюбленной чемодан и обещал прилететь в Ростов следующим рейсом.

23 августа Марию задержали в аэропорту Хошимина во Вьетнаме, где она делала пересадку. При досмотре в чемодане с двойным дном обнаружили спрятанные там 2,78 кг кокаина. Дапирку арестовали.

По словам брата девушки, о задержании Марии семья узнала из интернета. Тогда же с ними на связь вышел Ник.

«[Он] спросил: «Где Мария? Почему она не отвечает?» Когда я в свою очередь стал спрашивать у него, что с ней случилось и почему ее задержали, он просто исчез», — объяснял Вадим.

Мария не единственная, для кого подобного рода знакомства в тропиках закончились арестом. В 2014-2015 годах несколько девушек были задержаны в различных аэропортах при попытке провезти наркотики.

Так, в марте 2014-го в Гуанчжоу в Китае поймали гражданку Казахстана Акжаркын Турлыбай с 4,5 кг метамфетамина. В январе того же года на Мальдивских островах задержали россиянку Ангелину Пуртову.

В показаниях всех девушек были общие моменты — багаж они получали от уроженцев Нигерии.

Специалисты Центральноазиатского регионального информационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) пришли к выводу, что девушки, в том числе Марии Дапирка, стали жертвами нигерийской наркомафии.

Взять с собой чемодан их убеждали разными приемами. Чаще всего, вступая в романтические отношения или предлагая заработать, например, на перевозке брендовых вещей.

«Вовлекали молодых незамужних»

В 2015 году в ФСКН России (Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, упразднена в 2016 году) отчитались о задержании нигерийского наркобарона по кличке Ленц, постоянно проживавшего в Таиланде.

Отмечалось, что он лидер транснациональной ОПГ и занимался поставкой наркотиков из стран Латинской Америки.

Вместе с ним арестовали и других участников банды. В тайниках их багажа оперативники нашли партии кокаина весом около 30 кг. Их стоимость на «черном рынке» составляла около 200 млн рублей.

«В перевозку наркотиков преступники под различными предлогами вовлекали, как правило, молодых незамужних женщин, приехавших в Таиланд на отдых. При этом в большинстве случаев наркокурьеры не были осведомлены о перевозимых ими наркотиках», — заявили в ФСКН.

У банды нашли копии паспортов российских граждан, задержанных за контрабанду наркотиков. Был ли среди них документ Марии — не уточнялось.

«Начало трясти, в лице поменялась»

Таких курьеров обычно используют небольшие преступные группировки, объясняет в разговоре с «Газетой.Ru» экс-оперативник ФСКН России Антон Чернов (имя изменено).

Чаще всего эту работу поручают женщинам. «Мы ловили многих, они везли авиатранспортом в шубах, на себе, в лекарствах. Возможно, девушек легче завербовать», — рассуждает Чернов.

По его словам, во многих случаях курьеры догадываются, что за груз везут, но бывают и эпизоды, когда их действительно используют втемную.

«У меня в практике был случай, поступила информация, что поездом Петербург — Архангельск везут крупную партия МДМА (наркотик метилендиоксиметамфетамин. — Прим. «Газеты.Ru»), около 1000 таблеток. Посылка должна быть у проводницы, — рассказывает экс-оперативник. — Когда мы задержали ее, она спокойно рассказала, что в Петербурге какой-то молодой человек попросил ее передать другу телефон, она проверила коробку, увидела, что все в порядке, и согласилась. Тогда мы при ней открываем коробку — внутри вата и таблетки. Ее начало трясти всю, тут же в лице поменялась».

Оказалось, юноша подошел к женщине на перроне, пока она проверяла документы пассажиров. Рассказал про «подарок другу» и показал телефон. Пока проводница отвлеклась на очередного пассажира — подменил коробку на абсолютно идентичную.

Привлекать проводницу к ответственности не стали. Марии же повезло меньше.

«Повернута на ЗОЖ»

Расследование дела в отношении Дапирки длилось четыре года. Больше всего сложностей у вьетнамских правоохранителей вызвал поиск ответа на вопрос: знала ли девушка о наркотиках. Мария вину отрицала. По словам близких, заниматься перевозкой запрещенных грузов она не стала бы даже по большой любви.

«К моменту знакомства с ним [Ником], она была повернута на ПП и ЗОЖ. При мне никогда и ничего не употребляла, даже не курила. Прекрасная девочка-солнышко», — вспоминала ее подруга Нина.

Точных данных следствию получить не удалось, поэтому после заседания суда в августе 2017-го дело Дапирки вернули на дополнительное расследование.

Все это время родственники терялись в догадках, что ждет Марию. Во Вьетнаме за контрабанду наркотиков предусмотрено наказание вплоть до смертной казни. Возможности навестить заключенную не было — все общение строилось лишь через письма и российский МИД.

В 2018 году россиянку приговорили к пожизненному лишению свободы. В камере с девушкой сидели от двух до 30 человек.

Все это время близкие и адвокат Дапирки пытались добиться ее перевода в Россию.

14 февраля 2023 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес Дапирке свой приговор — 13 лет 4 месяца колонии общего режима.

«Основанием для передачи осужденных в том числе являются социальные связи, ходатайство осужденной, согласие государств — участников Международного договора», — объясняет в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Марии Сункар Нурмагамбетов.

8 августа 2024 года россиянку доставили в Россию. В настоящий момент, по словам ее защитника, ростовчанка содержится в столичном СИЗО №6.

«Семья считает законным и справедливым применить в отношении нее акт помилования. Одно из оснований — решение ЦАРИКЦ, признавшее ее жертвой нигерийской наркогруппировки. Процесс уже инициирован», — рассказал Нурмагамбетов.

Пока же близкие ждут возможности встретиться с Марией, которую они не видели больше 10 лет.