«Вышел полностью обгоревший человек»: на заводе в Стерлитамаке произошел взрыв Минздрав Башкирии сообщил о состоянии пострадавших при взрыве газопровода СНХЗ

В Стерлитамаке произошел взрыв на газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ). Он был настолько сильным, что «кирпичные стены гаражей снес», рассказал «Газете.Ru» местный житель Ринат. В результате ЧП госпитализированы трое мужчин: два в тяжелом состоянии, третий — в крайне тяжелом, сообщили в минздраве Башкирии. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на предприятии, повлекшего травмирование людей.

В Стерлитамаке произошел взрыв на газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода (СНХЗ). Об этом сообщили в администрации Стерлитамака.

«19 августа в 11:26 в районе Уфимского тракта, 4, произошла разгерметизация на продуктопроводе СНХЗ. По предварительной информации, есть трое пострадавших», — говорится в сообщении администрации Стерлитамака в Telegram.

В региональном управлении МЧС уточнили, что на воздушной линии газопровода произошла «разгерметизация с последующим горением сжиженного газа». На месте работают все экстренные службы города.

«На месте работают 20 специалистов и шесть единиц техники», — сообщили в МЧС.

Ломались стены гаражей

Местный житель Ринат рассказал «Газете.Ru», что незадолго до взрыва он почувствовал запах карбида и увидел рябь на дороге.

«Я в 150 метрах от взрыва находился с товарищем, мы приехали в гараж настраивать магнитолу в машине. Поначалу ничего не предвещало беды, через какое-то время началась сильная вонь и рябь пошла по дороге. Ничего не подозревая, мы начали настраивать музыку. Сидя в машине, мы дышали запахом карбида, газа. В какой-то момент начало тошнить, вышли из машины, и раздался взрыв», — рассказал Ринат.

По словам очевидца, их с товарищем зацепило «не сильно».

«После этого мы все бросили и начали убирать машины за гаражи. Дальше уже скорая, пожарная [приехали]. Пока мы находились там, вышел полностью обгоревший человек — в момент взрыва он шел как раз из гаража и его накрыло огнем. Еще отлетели ворота с нескольких гаражей.

Взрыв был настолько сильный, что кирпичные стены гаражей снес», — рассказал Ринат.

Еще один очевидец рассказал «Газете.Ru», что от взрывной волны тряслась земля.

«До нас 100 метров не достало, бояться некогда было. Мы оба целы, до нас волна не дошла. Произошла утечка карбида, хлора, газа или все вперемешку, [был] едкий запах», — сказал он.

Пожар уже локализован, сообщили в МЧС.

Два в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом

В Минздраве Башкортостана подтвердили, что в результате ЧП были госпитализированы три человека.

«В городскую больницу №1 Стерлитамака госпитализировали троих пациентов, пострадавших в результате разгерметизации газопровода с последующим факельным горением газа», — говорится в сообщении.

Все пострадавшие — в реанимации. Состояние двоих пациентов врачи оценивают как тяжелое, третий — в крайне тяжелом (у него ожоги 80% тела, сообщает Mash).

«Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заверили в Минздраве Башкортостана.

В ведомстве также сообщили, что специалисты городской больницы №1 по линии санитарной авиации связались с врачами-комбустиологами Республиканского ожогового центра.

«На данный момент пострадавшим проводятся необходимые обследования, согласовывается тактика лечения. Также будут проведены телемедицинские консультации с федеральным центром», — заявили в Минздраве Башкортостана.

По данным МЧС, пострадавшие — мужчины 1974, 1980 и 1988 года рождения.

Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на предприятии, повлекшего травмирование людей, возбуждено после ЧП, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Башкирии.

На место происшествия выехали следователи и представители других служб, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и изымается необходимая документация.

«В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причины возгорания и иных обстоятельств произошедшего. В ходе следствия действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана надлежащая правовая оценка», — заявили в СК РФ по Башкирии.

В Стерлитамаке ведется мониторинг состояния воды и воздуха, превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не зафиксировано, сообщили РБК Уфа в Южно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.