Черные точки на лице: почему они возникают и как от них избавиться Причины появления черных точек на коже, домашние процедуры и профессиональные средства борьбы с ними

Черные точки — частая проблема, с которой сталкиваются многие люди независимо от возраста. Эти маленькие, но неприятные образования на коже могут портить внешний вид и вызывать дискомфорт. Кроме того, их не так просто убрать, как может показаться на первый взгляд. Об основных причинах появления черных точек, рекомендациях по профилактике их возникновения и борьбе с ними — в материале «Газеты.Ru».

Что такое черные точки и почему они возникают

Черные точки, также известные как комедоны, представляют собой тип акне, который возникает из-за закупорки пор на коже, рассказала в беседе c «Газетой.Ru» кандидат медицинских наук, врач-дерматолог высшей категории, косметолог, руководитель клиники NBMC Мария Ширшакова. Как правило, такие проблемные высыпания появляются на носу, подбородке и лбу, но могут быть и на других частях — на груди, спине или плечах.

На поверхности кожи существуют друг рядом с другом тысячи пор, в каждой из которых есть отверстие для волосяного фолликула. Внутри этих фолликулов находятся сальные железы, которые вырабатывают кожное сало (себум) — маслянистое вещество, предназначенное для увлажнения кожи и защиты ее от пересыхания. Когда сальные железы производят слишком много себума, он может смешиваться с ороговевшими клетками и другими загрязнениями. Этот процесс приводит в первую очередь к образованию пробки, которая закупоривает поры.

Количество черных точек на лице и теле зависит от состояния организма, здоровья и индивидуальных характеристик кожного покрова. Именно поэтому у некоторых людей встречается максимум 5–10 комедонов, а у кого-то — более 100. Комедоны нельзя игнорировать, потому что рано или поздно в сально-волосяном протоке начинается воспалительная реакция: там могут плодиться грибы рода Malassezia и бактерии рода Cutibacterium acne, из-за чего возникают более тяжелые формы акне.

В отличие от белых точек (закрытых комедонов), при которых поры закрыты кожей, черные точки возникают, когда поры остаются открытыми. Воздух проникает внутрь, а находящийся там себум начинает окисляться. Все это приводит к тому, что себум темнеет, что и придает черным точкам их характерный цвет. Черный цвет комедонов не связан с грязью, а вызван процессом окисления, поэтому пытаться отмыть их бесполезно.

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Причины возникновения черных точек:

Избыточное выделение кожного сала. Сальные железы производят себум, цель которого — увлажнение и защита кожи. Если себум вырабатывается в избыточном количестве, он может смешиваться с отмершими клетками кожи и загрязнениями, что приводит к закупорке пор.

Неправильный уход за кожей. Использование агрессивных очищающих средств может нарушить баланс кожи и стимулировать чрезмерное выделение себума. А неправильное или недостаточное очищение кожи становится фактором для размножения бактерий и микроорганизмов. Это становится идеальной средой для образования черных точек. У мужчин черные точки могут возникать на подбородке и щеках из-за неправильного бритья.

Использование неподходящей косметики. Косметические средства, которые содержат комедогенные ингредиенты (то есть те, которые могут закупоривать поры), способствуют образованию черных точек. Именно поэтому важно подбирать кремы, лосьоны и умывалки вместе с косметологом конкретно под ваши цели и задачи.

Гормональные изменения. Гормоны, особенно андрогены, могут стимулировать избыточное производство кожного сала, что повышает вероятность образования черных точек. Чаще всего гормональные сбои происходят в подростковом возрасте, во время менструального цикла или беременности.

Андрогены также влияют на фолликулы. Их протоки становятся более толстыми и узкими, нарушаются процессы слущивания эпителия и образуется пробка, затрудняющая отток. Скопление сала, кератиновых масс и бактерий приводит к расширению железы, образованию полости и появлению комедона. Мария Ширшакова кандидат медицинских наук, дерматолог, косметолог, руководитель клиники NBMC

Генетическая предрасположенность. У некоторых людей есть генетическая склонность к появлению акне и черных точек. Если кто-то из ваших родственников сталкивался с такой проблемой, то есть вероятность того, что однажды она затронет и вас, поэтому важно вовремя обратиться к специалисту.

Медикаменты и хронические заболевания. Некоторые лекарства могут провоцировать обновление кожи, из-за чего усиливается выработка кожного сала. Как результат — на коже скапливается себум. Люди с хроническими заболеваниями печени и ЖКТ нередко находятся на пожизненной терапии. Такие особенности могут стать причиной нарушения обмена веществ, в результате чего канцерогенные вещества выходят через эпидермис.

Неправильный образ жизни. Часто вредные привычки, неправильное питание, недостаток воды в организме и отсутствие разумной физической нагрузки приводят к кожным высыпаниям и другим проблемам организма. У некоторых это становится фактором возникновения гормонального дисбаланса, который в свою очередь отражается на коже. Нельзя забывать и о стрессе — он также приводит к дерматологическим проблемам.

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Основные методы и средства борьбы с черными точками

Борьба с черными точками требует комплексного подхода, включающего правильный уход за кожей, использование специализированных средств, а также, при необходимости, профессиональные процедуры. Подробнее о каждом пункте.

Правильное очищение кожи

Очищение кожи утром и вечером помогает удалить избыток кожного сала, грязь и остатки макияжа. Лучше всего использовать мягкие очищающие средства с кислотами, которые не пересушивают кожу. Например, салициловая кислота проникает в поры и помогает растворять себум и отмершие клетки кожи, предотвращая их накопление и образование черных точек.

Пилинги и скрабы

Регулярный пилинг удаляет отмершие клетки кожи и способствует обновлению эпидермиса. Отдавайте предпочтение мягким химическим пилингам с альфа-гидроксикислотами (AHA) или бета-гидроксикислотами (BHA) для глубокого очищения пор. Энзимные пилинги подходят для чувствительной кожи и помогают мягко удалить отмершие клетки и стимулировать регенерацию клеток. Мягкие скрабы с мелкими частицами также помогут избавиться от черных точек на лице.

Лучше всего использовать энзимные (в теплый период года) или кислотные (осень, зима) пилинги. Скрабы и другие составы с грубыми абразивными частицами повреждают кожу, вызывают сухость и воспаление, итог которых — компенсаторная активация работы сальных желез. Мария Ширшакова кандидат медицинских наук, дерматолог, косметолог, руководитель клиники NBMC

Использование масок

Глиняные маски с каолином или бентонитовой глиной способны впитывать избыток кожного сала и очищать поры. Регулярное использование таких средств для ухода помогает уменьшить количество черных точек. Активированный уголь в составе масок также вытягивает загрязнения и токсины из пор.

Препараты, используемые для лечения акне

Топические ретиноиды (например, третиноин) помогают ускорить обновление клеток кожи и предотвращают закупорку пор. Ретиноиды эффективны в уменьшении количества черных точек и общем улучшении текстуры кожи. Бензоилпероксид, который чаще используют для лечения воспалительных акне, может помочь при черных точках, поскольку уменьшает количество бактерий и очищает поры. Выбирайте те средства, которые подходят вам лучше всего.

Увлажнение

Очень важно поддерживать гидратацию кожи, поэтому нужно использовать увлажняющие средства, которые не будут закупоривать поры. Выбирайте легкие увлажнители на водной основе или с содержанием гиалуроновой кислоты. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом, который подберет вам некомедогенные увлажняющие средства.

Изменение в образе жизни

Диета, богатая антиоксидантами, витаминами и минералами, может помочь улучшить состояние кожи. Избегайте чрезмерного потребления сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом, которые могут способствовать возникновению акне. Управление стрессом также играет важную роль — медитируйте, занимайтесь йогой, прибегайте к техникам самосознания.

Домашние рецепты и средства против черных точек

Существует множество домашних рецептов и натуральных средств, которые могут помочь в борьбе с черными точками. Эти средства основаны на натуральных очищающих поры ингредиентах. Они способны уменьшить избыточное выделение кожного сала, улучшить общее состояние кожи и сузить поры.

Маска из яичного белка

Яичный белок помогает стягивать поры и уменьшает выделение кожного сала, а лимонный сок обладает антибактериальными свойствами и осветляет кожу.

Ингредиенты: 1 яичный белок, несколько капель лимонного сока.

Приготовление: взбейте яичный белок до образования легкой пены, а затем добавьте несколько капель лимонного сока. Нанесите смесь на очищенное лицо в несколько слоев, давая каждому из них подсохнуть. После высыхания маски (около 15–20 минут) аккуратно смойте ее теплой водой.

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Маска из меда и корицы

Мед обладает антибактериальными и увлажняющими свойствами, в то время как корица улучшает кровообращение и оказывает легкий эксфолиирующий эффект (средство, которое призвано помочь удалить омертвевшие клетки).

Ингредиенты: 1 столовая ложка меда, ½ чайной ложки молотой корицы.

Приготовление: смешайте мед и корицу до однородной пасты. Нанесите смесь на области с черными точками и оставьте на 10–15 минут. Затем смойте теплой водой, делая легкий массаж круговыми движениями.

Скраб из соды и воды

Сода действует как мягкий эксфолиант (средство, способное эффективно удалить старый эпидермис), убирая отмершие клетки кожи и очищая поры. Она также помогает нейтрализовать водородный показатель (pH) кожи.

pH 4,0–5,5 «Правильный» уровень кислотности, который защищает кожу от инфекций

Ингредиенты: 2 столовые ложки пищевой соды, немного воды.

Приготовление: смешайте соду с водой до получения пасты. Нанесите маску на влажную кожу, уделяя особое внимание областям с черными точками. Аккуратно помассируйте кожу в течение 2–3 минут, а затем смойте теплой водой.

Что такое водородный показатель кожи и зачем его измеряют

Водородный показатель, или pH кожи — это уровень кислотно-щелочного баланса поверхности кожи. pH обозначает концентрацию водородных ионов (H) и выражается числом от 0 до 14.



По шкале pH:



1. Значение 7 считается нейтральным.



2. Значения ниже 7 указывают на кислую среду.



3. Значения выше 7 указывают на щелочную среду.



Кислотная мантия помогает защищать кожу от вредных бактерий, грибков и других микроорганизмов. Более кислая среда препятствует размножению патогенных микробов и сохраняет кожу здоровой и защищенной.



Когда водородный показатель кожи в норме, липидный барьер выполняет свои функции:, удерживает влагу в коже и предотвращает ее пересыхание. Нарушение pH может ослабить этот барьер, что приведет к сухости, раздражению и повышенной чувствительности кожи.



Правильный pH оптимизирует процесс обновления клеток кожи и заживления микроповреждений. При нарушении водородного показателя кожи процессы регенерации могут замедляться, что делает ее уязвимой к повреждениям и преждевременному старению.



Маска из глины

Глина отлично впитывает избыточное кожное сало, очищает поры и устраняет загрязнения. Она также помогает стягивать поры и улучшает текстуру кожи.

Ингредиенты: 1 столовая ложка косметической глины (например, зеленой или белой), немного чистой проточной или розовой воды.

Приготовление: смешайте глину с водой до получения пасты. Нанесите ее на лицо и оставьте на 10–15 минут, пока маска не высохнет. Следите, чтобы маска не пересыхала. После этого смойте теплой водой.

«Один-два раза в неделю нужно делать глубокоочищающие маски на основе глины – зеленой, гассула, каолина. Глина способствует сужению пор и адсорбирует излишки себума. Но в чистом виде любая глина сильно сушит кожу, поэтому лучше использовать маски на ее основе, которые также содержат увлажняющие компоненты», — отметила Мария Ширшакова.

Паровое очищение лица

Пар способствует расширению пор и размягчению их содержимого. Это позволяет облегчить процесс очищения кожи.

Ингредиенты: горячая вода, несколько капель эфирного масла (например, чайного дерева или лаванды).

Что нужно делать: налейте горячую воду в миску и добавьте несколько капель эфирного масла. Наклонитесь над миской, накрыв голову полотенцем, чтобы пар не выходил наружу. Постепенно пар раскроет поры и поможет размягчить черные точки, что облегчит их удаление.

Важно! Не проводите процедуру над кипящей на огне водой, поскольку это может привести к ожогам.

Маска из алоэ вера

Сок алоэ вера успокаивает кожу, обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, помогает в заживлении кожи и снижает воспаление, которое может приводить к появлению черных точек.

Ингредиенты: свежий гель алоэ вера (можно сделать в домашних условиях или купить готовый).

Применение: нанесите свежий гель алоэ вера на лицо и оставьте на 10–15 минут. Затем смойте теплой водой.

Скраб из сахара и оливкового масла

Сахар действует как естественный эксфолиант, удаляя отмершие клетки кожи, а оливковое масло увлажняет и питает кожу.

Ингредиенты: 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка оливкового масла.

Приготовление: Смешайте сахар и оливковое масло. Нанесите смесь на лицо и аккуратно помассируйте кожу в течение нескольких минут, затем смойте теплой водой.

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Маска из куркумы и меда

Куркума обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а мед увлажняет и очищает кожу.

Ингредиенты: 1 чайная ложка куркумы, 1 столовая ложка меда.

Приготовление: смешайте куркуму с медом до получения единой массы. Нанесите полученную смесь на лицо, оставьте на 10–15 минут, а потом смойте теплой водой.

Огуречный лосьон

Огуречный сок освежает и успокаивает кожу, помогает стянуть поры и уменьшить воспаление.

Ингредиенты: сок свежего огурца.

Применение: протрите лицо соком огурца или положите огуречные дольки на проблемные участки. Оставьте на 15 минут, а после удалите остатки маски водой.

Профессиональные методы борьбы с черными точками

Профессиональные методы борьбы с черными точками — более эффективное решение по сравнению с домашними средствами. Процедуры направлены на глубокое очищение пор, улучшение текстуры кожи, предотвращение повторного появления черных точек и проводятся дерматологами или косметологами.

Механическая чистка лица

Это один из традиционных и проверенных временем методов удаления черных точек. Процедура начинается с распаривания кожи для раскрытия пор, после чего косметолог вручную извлекает черные точки с помощью специальных инструментов — ложки Уно или экстрактора комедонов.

Преимущества: позволяет эффективно удалить даже глубокие комедоны.

Недостатки: процедура может быть болезненной и требует от исполнителя опыта для избежания травмирования кожи. Возможны покраснение и раздражение кожи после сеанса.

Вакуумная чистка лица

Вакуумная чистка проводится с использованием специального аппарата, который создает отрицательное давление, вытягивая из пор загрязнения и излишки кожного сала. Этот метод менее травматичен по сравнению с механической чисткой.

Преимущества: мягкое очищение пор, стимулирует кровообращение, подходит для чувствительной кожи.

Недостатки: для удаления глубоких комедонов процедура может не быть столь эффективной, как механическая чистка.

Ультразвуковая чистка лица

Во время ультразвуковой чистки используют высокочастотные звуковые волны для удаления отмерших клеток кожи и очистки пор. Специальный ультразвуковой скрабер вибрирует на поверхность кожи, что способствует устранению загрязнений.

Преимущества: неболезненная и быстрая процедура, улучшает микроциркуляцию и стимулирует регенерацию кожи.

Недостатки: меньшая эффективность при глубоких черных точках.

Химический пилинг

Химический пилинг заключается в нанесении на кожу кислотных растворов (например, салициловой, гликолевой, молочной кислоты), которые помогают растворять отмершие клетки и очищать поры. Пилинги бывают различных типов и глубины действия, от поверхностных до глубоких.

Преимущества: обновляет кожу, уменьшает количество черных точек, улучшает текстуру и тон кожи, снижает риск новых высыпаний.

Недостатки: после процедуры возможна временная краснота и шелушение, требует времени на восстановление.

Микродермабразия

Микродермабразия — это механический метод эксфолиации, при котором с поверхности кожи снимается верхний слой клеток с помощью мельчайших кристаллов или алмазной насадки. Это способствует очистке пор и улучшению текстуры кожи.

Преимущества: устраняет черные точки, стимулирует регенерацию кожи, улучшает ее тонус и эластичность.

Недостатки: подходит не для всех типов кожи, может вызвать раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей.

Лазерная терапия

В лазерной терапии применяют световые импульсы для уничтожения бактерий в порах и уменьшения выработки кожного сала. Лазер также стимулирует обновление клеток и сокращает расширенные поры.

Преимущества: очень эффективен для долгосрочного уменьшения черных точек, улучшает общий вид кожи, минимизирует расширенные поры.

Недостатки: процедура может быть дорогой и требовать нескольких сеансов для достижения оптимальных результатов. Возможны временные побочные эффекты, например, покраснение и отек.

Фототерапия (IPL–терапия)

Интенсивный импульсный свет (IPL) — это метод, который использует световые волны для проникновения в кожу и разрушения бактерий, вызывающих акне, а также для уменьшения выработки кожного сала. Это способствует сужению пор и улучшению текстуры кожи.

Преимущества: безболезненная процедура, эффективная для лечения акне и черных точек, улучшает тонус и текстуру кожи.

Недостатки: требуется несколько сеансов для достижения значительного результата, процедура может быть дорогой.

Карбокситерапия

Это современная процедура, во время которой на кожу наносится углеродный гель, после чего проводится воздействие лазером. Лазер активирует углерод, что приводит к глубокому очищению пор, удалению черных точек и улучшению текстуры кожи.

Преимущества: глубокое очищение и омоложение кожи, безболезненная процедура, минимальный реабилитационный период.

Недостатки: может потребоваться несколько процедур для достижения желаемого эффекта.

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Профилактика черных точек

Профилактика черных точек включает комплекс мер, направленных на поддержание чистоты пор, регулирование выработки кожного сала и улучшение общего состояния кожи.

Регулярное очищение кожи. Умывайтесь два раза в день — утром и вечером. Это помогает удалить загрязнения, кожное сало и остатки макияжа, которые забивают поры. Используйте мягкие очищающие средства для вашего типа кожи. После тренировок и физических нагрузок обязательно очищайте кожу, чтобы убрать пот и грязь. Очищайте лицо теплой водой, так как горячая вода может пересушивать кожу, а холодная — плохо удалять загрязнения.

Эксфолиация. Используйте мягкие эксфолианты или пилинги один-два раза в неделю, чтобы убрать отмершие клетки кожи и предотвратить их накопление в порах. Избегайте агрессивных скрабов с крупными частицами, которые могут повредить кожу и усугубить проблему черных точек.

Правильный выбор косметики. Используйте косметические средства, помеченные как «некомедогенные» — они не будут забивать поры. Это касается как средств по уходу за кожей, так и декоративной косметики. Обязательно снимайте остатки макияжа перед сном, чтобы предотвратить закупорку пор и дать коже возможность дышать.

Контроль уровня себума. Используйте средства по уходу за кожей с салициловой кислотой, которая помогает контролировать выработку кожного сала и очищать поры. Для контроля блеска кожи и уменьшения выработки кожного сала используйте матирующие кремы и праймеры.

Увлажнение кожи. Независимо от типа кожи увлажнение необходимо для поддержания здорового баланса эпидермиса. Используйте увлажнители на водной основе или с гиалуроновой кислотой, которые не будут перегружать кожу и не закупорят поры. Избегайте густых и жирных кремов: они могут забивать поры и способствовать образованию черных точек.

Сбалансированное питание. Включайте в рацион продукты, богатые антиоксидантами (фрукты, овощи, орехи). Они помогают улучшить состояние кожи и защищают ее от повреждений. В некоторых случаях стоит воздержаться от молочных продуктов. Снижайте потребление сахара и продуктов с высоким гликемическим индексом. Вода, в свою очередь, помогает поддерживать кожу увлажненной и способствует выведению токсинов.

Защита кожи от солнца. Защищайте кожу от ультрафиолетовых лучей с помощью солнцезащитных кремов с широким спектром действия (SPF 30 или выше). Это помогает предотвратить повреждение кожи и воспаление. Помните, что ультрафиолетовые лучи могут пересушивать кожу, что провоцирует избыточную выработку кожного сала и увеличивает риск закупорки пор.

Регулярные визиты к дерматологу или косметологу. Регулярные визиты к дерматологу или косметологу помогут сохранить здоровье кожи, своевременно устранить проблемы и скорректировать уход. Проведение профессиональных процедур позволит поддерживать кожу в хорошем состоянии и предотвращать появление черных точек.

Не трогайте лицо руками. Если постоянно касаться грязными руками подбородка, носа, лба, то бактерии и загрязнения перекочуют на кожу лица, что может привести к закупорке пор. Также избегайте касания лица предметами, которые могут быть источниками микроорганизмов, и не забывайте чистить экраны мобильных телефонов.