«Осознавал, что делает». Репетитор годами насиловал детей и снимал порно В Екатеринбурге учителя музыки приговорили к 23 годам колонии за педофилию

В Екатеринбурге бывшего учителя музыки приговорили к 23 годам колонии за насилие над детьми и съемку порно. В его деле 136 эпизодов. Жертвами насильника стали 22 ребенка. Первое преступление он совершил еще в 2018 году, но задержали мужчину лишь спустя четыре года. В подробностях дела разбиралась «Газета.Ru».

«Кроме музыки в голове ничего не было»

Евгений Полежаев приехал в поселок Кузино под Первоуральском Свердловской области из Казахстана. Купил участок земли, построил дом и поселился в нем вместе с мамой, бабушкой и дедом.

Судя по записям мужчины в социальной сети, музыкой он увлекался давно. До 2013 года играл в группе тяжелый рок, а параллельно преподавал детям.

На новом месте, по словам местных жителей, 28-летний молодой человек тоже стал заниматься с детьми. Сначала устроился в детский сад, а затем договорился с местной школой и организовал музыкальный кружок. Закупил гитары, барабаны, синтезатор.

В сентябре 2018 года опубликовал запись о наборе учеников 3-8 классов. В объявлении говорилось, что детей научат играть на клавишных, бас-гитаре, ударных.

По данным источника «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, помимо музыки, Полежаев в качестве репетитора преподавал школьникам иностранные языки, физику и математику.

О том, что происходит на этих занятиях, местные жители долгое время не догадывались.

«Я знаю его по делам в музыкальной сфере. Кроме музыки, у него в голове ничего не было. Он пел, сочинял, участвовал в разных музыкальных мероприятиях. Параллельно собирал детей у себя дома», — рассказала «Газете.Ru» жительница Первоуральска Миля.

Больше 100 эпизодов

Евгения Полежаева задержали в декабре 2022 года после того, как в полицию с заявлением о насилии обратилась бабушка одного из школьников.

В ходе обысков дома у мужчины обнаружили большое количество детского порно, фотографии несовершеннолетних. В углах комнат были установлены камеры, а в одной из них стоял видеопроектор.

Задержание стало шоком для жителей. «Мы и подумать не могли. Когда все случилось, никто не понял даже. Приехали под Новый год на машине и увезли Женю», — рассказывала журналистами сотрудница поселковой администрации.

По ее словам, никаких подозрений Полежаев не вызывал. «Мы все были рады, когда он появился у нас, такой активный и музыкальный. Все праздники, все занятия с детьми и ветеранами он по-настоящему украсил», — поражалась женщина.

Расследование длилось несколько месяцев. Следователи установили, что первое преступление задержанный совершил летом 2018 года, а еще серию — с марта 2021 по декабрь 2022 года.

Всего ему вменили 136 эпизодов. Среди них — нарушение неприкосновенности частной жизни, насильственные действия сексуального характера, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов. Среди пострадавших — 22 несовершеннолетних.

«В ходе предварительного следствия допрошен ряд свидетелей, проведены генетическая, лингвистическая, психологическая, дактилоскопическая, судебная психиатрическая экспертиза», — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Во вторник, 13 августа, Свердловский областной суд приговорил Евгения Полежаева к 23 годам колонии строгого режима. Свою вину фигурант признал.

Как уточнил источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, в ходе экспертизы у мужчины выявили расстройство сексуального поведения, однако незаконный характер своих действий он осознавал.

«Он не нуждается в стационарном лечении, поэтому будет проходить лечение в колонии амбулаторно», — отметил источник.

Сторона защиты сочла приговор слишком строгим и намерена его обжаловать. «Мы считаем, что ему назначено чрезмерно суровое наказание, с учетом признательной позиции, с учетом других обстоятельств самого обвинения, но про них я не могу говорить, поскольку заседание закрытое», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» адвокат Оксана Фоминых.

Дети боятся осуждения

В социальных сетях на фоне задержания педофила разгорелась бурная дискуссия. В частности, пользователи поражались, почему о преступлениях долгое время ничего не было известно.

По словам детского и семейного психолога, кандидата наук Натальи Искры, зачастую дети не рассказывают близким, что с ними случилась беда, боясь осуждения.

«Часто родители говорят маленькому ребенку: «Не бегай, а то упадешь», а когда это происходит, добавляют — «ну тебе же говорили». Но у детей нет достаточных возможностей мышления и жизненного опыта, они бегают не для того, чтобы упасть, а потому что наслаждаются процессом. В итоге, вместо того, чтобы получить поддержку, дети получают наказание, ощущают свою вину. Это элементарный пример, но в ситуации с насилием ребенок ожидает такой же реакции», — объяснила психолог.

По ее словам, лучший способ обезопасить детей — не пренебрегать сексуальным просвещением и позволять им делиться своим мнением и отстаивать личные границы.

«Если в семье есть только два мнения: взрослое и неправильное, то это, конечно, повышает вероятность того, что ребенок может пострадать от насилия», — считает специалист.