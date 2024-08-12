Своевременный диагноз: почему важно ежегодно проходить диспансеризацию

Неожиданный диагноз

Корреспондент «Газеты.Ru» за все свои 44 года никогда не жаловался на здоровье и решил пройти диспансеризацию только под сильным давлением жены — ее начал волновать его регулярный утренний кашель. Записался через «Госуслуги» и отправился в поликлинику с паспортом и медицинским полисом. В регистратуре его быстро оформили и направили к терапевту.

Первым этапом стали обычные процедуры — измерение давления, взвешивание, анализы крови. Врач задавал вопросы о самочувствии и образе жизни. Журналист упомянул, что его беспокоит частый кашель и одышка после физической нагрузки. Это заставило врача насторожиться и предложить дополнительные исследования.

Результаты спирометрии, исследования функции легких, показали отклонения от нормы, а после рентгена грудной клетки и консультации у пульмонолога был поставлен диагноз: хроническая обструктивная болезнь легких на ранней стадии.

Этот диагноз стал шоком, ведь корреспондент «Газеты.Ru» считал себя относительно здоровым. Но он осознал серьезность ситуации и решил не медлить. Первым шагом стала борьба с курением — многолетней привычкой, которая и стала основным фактором риска. С поддержкой врачей и семьи он смог бросить курить. Спустя несколько месяцев лечения и изменения образа жизни самочувствие значительно улучшилось, исчезли одышка и кашель.

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Подобные истории среди родственников и друзей нашего журналиста не единичны. Так, его друг Григорий после диспансеризации узнал о высоком уровне сахара в крови, поэтому принял своевременные меры, которые помогли ему избежать осложнений диабета. А тетя журналиста, Татьяна Петровна, всегда считала себя здоровой, к диспансеризации относилась как к необязательной формальности, но на обследовании у нее обнаружили раннюю стадию рака. Сейчас она полностью выздоровела благодаря оперативному быстрому лечению.

Но, к огромному сожалению, есть у журналиста и много печальных примеров, когда из-за запоздалого диагноза смертельное развитие болезни было уже не остановить. Так из-за запущенной онкологической болезни ушел его отец, регулярно пренебрегавший диспансеризацией.

Просто и доступно

А ведь процесс диспансеризации в России прост и доступен. Записаться можно через «Госуслуги», по телефону медицинской организации или напрямую в регистратуре с паспортом и полисом. Профилактический осмотр проводится ежегодно с 18 лет, диспансеризация — раз в три года до 39 лет и ежегодно с 40 лет. Работодатель обязан предоставить день освобождения от работы с сохранением заработной платы для прохождения обследования согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, также проверить здоровье можно в вечернее время и по субботам.

Диспансеризация состоит из двух этапов. На первом этапе проводится комплекс профилактических мероприятий: измерение артериального и внутриглазного давления, определение уровня холестерина и сахара в крови, электрокардиограмма, флюорография легких, а также анкетирование на наличие факторов риска. Эти исследования позволяют выявить заболевания на ранней стадии и определить группу риска.

На втором этапе, в случае выявления отклонений или наличия факторов риска, пациент направляется на дополнительные обследования и консультации к узким специалистам. В зависимости от результатов первого этапа могут быть назначены УЗИ внутренних органов, эхокардиография, исследование функций дыхания, гастроскопия и другие исследования.

После прохождения всех необходимых обследований врач-терапевт подводит итоги, формирует рекомендации по здоровому образу жизни, профилактике и лечению выявленных заболеваний. Все данные вносятся в медицинскую карту, и пациент получает возможность следить за своим здоровьем и проходить дальнейшие обследования. Доступная и качественная медицинская помощь — приоритет национального проекта «Здравоохранение».

Профилактическая помощь становится ближе

По словам Любови Дроздовой, главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава России и руководителя лаборатории поликлинической терапии НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, в 2023 году профилактические мероприятия прошли 87,7 млн человек по всей стране. В проведении диспансеризации активно задействованы не только поликлиники, но и фельдшерско-акушерские пункты, а также используются выездные формы работы в труднодоступных и удаленных населенных пунктах.

Медицинские организации, совместно со страховыми компаниями, обеспечивают проактивное приглашение граждан на диспансеризацию, выделяя приоритетной группой трудоспособных граждан в возрасте 40-65 лет, которые последние несколько лет не посещали медицинские учреждения, в том числе с профилактической целью, сообщила Любовь Дроздова. Профилактическая помощь, по ее словам, становится ближе к месту работы гражданина или его учебе. Сейчас для прохождения диспансеризации не обязательно обращаться в медицинскую организацию, где гражданин получает первичную медико-санитарную помощь — это можно сделать и в поликлинике, приближенной к месту работы, или на территории работодателя в случае, если применены выездные формы работы.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России рассказала, что в 2024 году активно реализуются новые направления диспансеризации, такие, как оценка репродуктивного здоровья граждан в возрасте 18-49 лет, а также специальные программы для ветеранов СВО. По итогам 2023 года диспансеризация позволила впервые выявить более 1,3 млн случаев сердечно-сосудистых заболеваний, свыше 62 тыс. онкологических заболеваний и 133,8 тыс. новых случаев сахарного диабета. Практически 3,7 млн обследованных граждан были направлены на дополнительное обследование, включая консультации врачей-онкологов, свыше 700 пациентов получили направление на санаторно-курортное лечение, а более 164 тыс. человек — на специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь.

Любовь Дроздова также отметила, что для гражданина доступны несколько видов диспансеризации.

«Важно, чтобы не только медицинские работники направляли пациентов на различные процессы, оказываемые в первичном звене, но и сами граждане были осведомлены о своих возможностях по контролю за здоровьем», — подчеркнула она

Очевидно, что диспансеризация — это реальный шанс сохранить здоровье и предотвратить серьезные заболевания, как показали примеры корреспондента «Газеты.Ru» и его близких. Держать здоровье под контролем помогает национальный проект «Здравоохранение». Сегодняшняя медицинская система в России делает обследование доступным по всей стране, привлекая все больше людей к регулярным осмотрам. А современные методы диагностики и поддержка специалистов помогают своевременно выявлять и лечить заболевания, спасая жизни.