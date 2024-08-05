Вернуть все. Как бывший сенатор — банкрот скрывает свое состояние от кредиторов

Когда-то Алексей Лысяков, ныне уже бывший депутат и сенатор, измерял свое благосостояние на вес – центнерами наличных долларов. Теперь его банкротство длится уже четвертый год, и чтобы «уберечь» свои деньги от кредиторов, он готов скрывать их где угодно. С кем он вел дела, – в материале «Газеты.Ru».

Свою трудовую деятельность Алексей Лысяков начинал в бизнесе. За исключением первого опыта по торговле бананами в компании «Экватор», практически вся последующая его бизнес-карьера была построена на банкротствах и ликвидациях чужих компаний. Для 90-х и нулевых это отнюдь не уникально, однако в случае Лысякова оказалось слишком много погибших бизнесменов, чьим родственникам впоследствии понадобилась «помощь» экс-сенатора.

Депутатский бизнес

Cкандальная история строительства известного стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге до сих пор напоминает о себе уголовными делами, но мало кто знает, что Алексею Лысякову довелось приложить руку к самому ее началу. В СМИ об этом вспоминают довольно сухо: «Строительство футбольного стадиона на Крестовском острове началось в 2006 году. Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигались, при этом стоимость его реализации возросла с 6,7 млрд руб. в 2006 г. до 39 млрд руб. в 2016 г. За это время из-за различных нарушений власти Санкт-Петербурга уже сменили двух генеральных подрядчиков. Уголовное дело против Марата Оганесяна, в 2013 – 2015 годах курировавшего строительство стадиона, стало третьим крупным судебным разбирательством».

В этой череде скандалов и уголовных дел почти забылось, что начинала стройку компания «Авант» Григория Фельдмана, партнера Лысякова по «Экватору», которая на выделенные более 6 млрд рублей смогла только защитить проект и начать стройку.

Впоследствии компания «Авант» была отстранена от строительства, по фактам масштабных нарушений и махинаций при возведении спорткомплекса было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал Фельдман. «Авант», получивший из бюджета несколько миллиардов рублей, был признан банкротом. Общий объем претензий к фирме составил 563 миллиона рублей, но вернуть их так и не удалось.

В декабре 2008 году Фельдман погиб в автокатастрофе, после чего в дело вступил Лысяков. «Участники тех событий утверждают, что супруга Фельдмана обратилась к его бывшему партнеру, тогда еще действующему сенатору Алексею Лысякову как к гаранту справедливого распределения наследства мужа», – писал «Росбалт» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), отмечая, что «Авант» на тот момент получил еще не все платежи от правительства Санкт-Петербурга по расторгнутому контракту на строительство стадиона. – Именно эти деньги в итоге «пропали»».

Похожая история случилась позже с компанией «Ленстройдеталь», где после внезапной смерти предыдущего владельца Владимира Филиппова 29,5% акций перешло к его гражданской супруге Валентине Скопиной, которых она лишилась в результате поданного на нее иска о банкротстве. Заявлялось, что сенатор Лысяков к этому не имеет официального отношения, однако инициатором банкротства выступила DEMARIS HOLDING CORP с Британских Виргинских островов, аффилированность которой с политиком впоследствии была доказана в суде.

Летом 2012 года трагическая история развернулась вокруг некого ЗАО «АТФ «Фортуна», владелец которого Владимир Рантамяки был объявлен в федеральный розыск, а директор организации Наталия Недвецкая была арестована в связи с уголовным делом по факту покушения на хищение путем мошенничества объектов недвижимости, принадлежавших ЗАО.

В этот раз криминальный сюжет закручивается в связи с установлением контроля над земельным участком у моста Петра Великого в Санкт-Петербурге, рыночная стоимость которого уже тогда оценивалась в миллиарды рублей..

Любопытно, что в конце июля 2012 года на годовом общем собрании акционеров в состав нового совета директоров ЗАО «АТФ «Фортуна» были выбраны дружественные по отношению к Лысякову лица — Роман Русаков и Елена Рыжкова, при этом сбежавший в Финляндию Рантамяки (позже покончил с собой) и иные лица, участвовавшие в истории с разделом актива, как-то исчезают. А уже год спустя связанный с Лысяковым Роман Русаков становится ликвидатором «Фортуны» и распродает все активы организации. Факт избрания нового совета директоров следует из решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27 января 2024 года, а заинтересованность указанных лиц по отношению к Лысякову установлена в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 1 октября 2021 года.

Долгов на миллиард

Имея богатый опыт ликвидаций и банкротств, не удивительно, что сам Лысяков решил стать банкротом и сам. Задолжав кредиторам, среди которых «Сити Инвест Банк», около миллиарда рублей, он подал заявление о собственном банкротстве и вот уже четвертый год он уклоняется от возврата долгов.

При этом, если верить прошлым заявлениям Лысякова для СМИ относительно его финансового состояния, бывший депутат мог бы рассчитаться по долгам. «Невероятные, с точки зрения обычного человека, сбережения в размере 100 килограммов долларов были изъяты в ночь со 2 по 3 июля в офисе петербургского «Сити Инвест Банка». Как выяснилось, деньги, более 7 миллионов долларов, принадлежат депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия» Алексею Лысякову и проходят по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере», — писал «МК» летом 2015 года. Сам депутат тогда утверждал, что денег у него значительно больше — может и 200 кг, а может и 300, но все они честно заработаны еще до начала политической карьеры, а ныне он скромно живет лишь на депутатскую зарплату.

Когда в 2020 году пришла пора платить долги по кредитам банка, оказалось, что денег у экс-депутата нет. По началу Лысяков отговаривался тем, что банк сам не уследил за его деньгами, изъятыми правоохранительными органами в 2015 году, и теперь, мол, ждите, когда их ему вернут. Банкиры, хотя и не были виноваты в изъятии сенаторских килограммов долларов, вошли в положение клиента и позволили ему дождаться возврата изъятых средств. Однако, получив ранее изъятые правоохранительными органами коробки с миллионами долларов, тратить деньги на возврат долгов Лысяков не стал. Вместо погашения долгов Лысяков предпочел подать заявление о собственном банкротстве.

Как позже будет установлено судами, в предбанкротный период Алексей Лысяков имел подтвержденный доход в размере порядка 800 миллионов рублей, однако на погашение задолженности перед кредиторами указанные суммы он также не направлял. Интересно, что у Лысякова отсутствует какое-либо недвижимое или иное имущество, сопоставимое с размером полученного дохода, и объяснить, куда делись средства, которых хватило бы на погашение всех долгов, бывший политик и бизнесмен не может.

Поручительства

С 2020 года идут судебные разбирательства, связанные со взысканием с бывшего сенатора многомилионной задолженности. За 4 года судами различных регионов были рассмотрены десятки споров и ни один из них не разрешился в пользу Лысякова. Из совокупности вынесенных за 4 года судебных актов следует, что Лысяков посредством инициирования процедуры собственного банкротства с помощью заинтересованных по отношению к нему лиц пытался уйти от исполнения обязательств перед банком и другими кредиторами.

Так, почти сразу на него вдруг посыпались требования об исполнении поручительств. Украинская компания «Лаборатория Финансов» вдруг вспомнила о пятилетнем долге киевского товарищества «Альтер-Топ», по обязательствам которого Лысяков якобы поручился еще в 2015 году. Но требовать долг «Лаборатория Финансов» решила почему-то не с киевского должника, а именно с банкрота Лысякова, предъявив ему иск на 10 миллионов евро. Лишь благодаря тому, что суд установил аффилированность кредитора и должника, а также фиктивность требований, «Лаборатории Финансов» было отказано в иске, и деньги в разгар уже начавшейся спецоперации не были выведены на Украину.

Следом возврата 238 миллионов рублей с Лысякова потребовала DEMARIS HOLDING CORP, перед которой Лысяков тоже якобы поручился за исполнение неким ООО «Поречье» вексельных обязательств. И опять суд отказал. Причина та же: связь между кредитором и должником, фиктивность требований.

Возврата «долгов» с Лысякова также стали требовать его бывшая супруга, гражданская жена и даже мать. Так, Лысяков, якобы, получил от гражданской супруги Ларисы Семеновой около 70 млн рублей наличными по расписке. После того, как стало ясно, что Семенова физически не могла передать денежные средства в указанную дату, поскольку находилась за пределами России, Семенова заявила отказ от своих требований.

Примечательно, что, Лысяков признавал требования родственников, украинской компании и британского офшора, которые в судебном порядке были признаны фиктивными, однако возражал против требований всех независимых кредиторов, заявляя даже о якобы имевшем место исполнении обязательств.

Кроме того, начав процедуру банкротства по собственной инициативе, Лысяков выбрал более чем лояльного для себя финансового управляющего — члена Ассоциации СРО «ЦААУ» Давыдову Елену Владимировну, которая, в частности, незаконно перевела около 4 млн рублей бывшей супруге Лысякова. «Формой вывода имущества из конкурсной массы в период сформированной задолженности» суд признал и переводы в пользу матери Лысякова на общую сумму более 11 млн рублей. Причем, судя по датам, а первые платежи в пользу матери начались еще в феврале 2018 года, «прятать» деньги от кредиторов экс-политик начал заранее.

Скрываясь от долгов и используя для этого близких, Лысяков начинал «топить» их вместе с собой, подставляя даже собственную мать. В частности, в связи с тем, что он выводил денежные средства в пользу матери, в отношении нее уже возбуждено дело о банкротстве. Как только в судебном порядке было установлено, что мать Лысякова должна вернуть его кредиторам более 11 млн рублей, с нее экстренно было списано все имущество (гараж и транспортное средство), кроме единственной квартиры в элитном районе Санкт-Петербурга, стоимостью порядка 70 млн рублей. В марте этого года была арестована и квартира по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В связи неисполнением Лысяковым обязательств перед банком, требования на сумму, превышающую 200 млн рублей, предъявлены к связанным с Лысяковым компаниям — АО «Инфаприм» и ООО «Инвест-Капитал-Строй», имущество которых на сумму предъявленных требований также арестовано. Требования на указанную сумму предъявлены и к доверенным лицам Лысякова — Андрею Сабылину, и уже упоминавшемуся ликвидатору ЗАО «АТФ «Фортуна» Роману Русакову. Примечательно, что Русаков также был уполномочен на совершение любых действий на территории России от имени офшора DEMARIS HOLDING CORP – связанной с Лысяковым компании, заявлявший фиктивные требования в рамках дела о банкротстве экс-сенатора.

По мнению юристов, то, что Лысяков для создания процесса контролируемого банкротства прячет активы, формируя фиктивную задолженность перед аффилированными структурами и родственниками, достаточно банальная для российских бизнесменов история. В случае с Лысяковым есть, впрочем, несколько пикантных особенностей. Мало кто из бизнесменов после начала СВО рискнет, как Лысяков, для своих операций использовать в качестве мнимых контрагентов украинские финансовые компании.

Теперь же, проиграв все суды, как рассказывают «Газете.Ru» сотрудники «Сити Инвест банка», Лысяков начал угрожать кредиторам своим знакомством с первым заместителем начальника Следственного департамента МВД России Николаем Патапеней, а в отношении его кредиторов начали возбуждать уголовные дела. «Через общих знакомых передавалось, если мы будем продолжать взыскивать с него долги, то он будет идти через силовые структуры. Да, он в очень дружеских отношениях с высокопоставленным сотрудником Следственного департамента по фамилии Патапеня, – подтвердил собеседник издания. – Я это воспринимаю, как механизм воздействия, угрозу, возможно, через того же Патапеню (…) есть факты уголовного преследования бывших бенефициаров нашего банка».

«Мы действуем в рамках правового поля – через арбитражные суды и суды общей юрисдикции пытаемся взыскать те денежные средства, которые он брал в долг. К сожалению, он пользуется административным, силовым ресурсом, чтобы вне рамок судебно-правового поля, а используя механизмы уголовного давления, заставить нас отказаться от взыскания денег с него», – сказал сотрудник «Сити Инвест Банка». Учитывая то, что пишут о дружбе Лысякова с Патапеней в интернете, поступающие в адрес банка угрозы вызывают обоснованные опасения.