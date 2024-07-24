Задержан глава Военно-строительной компании МО РФ. Его работу курировал Тимур Иванов

В Москве задержали главу Военно-строительной компании, работу которой курировал обвиняемый в коррупции экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов. Инцидент, который расследует СК, произошел в 2019 году, когда Белков возглавлял Главное военно-строительное управление по спецобъектам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Москве задержали главу Военно-строительной компании Андрея Белкова, сообщают источники «Коммерсанта». Его работу курировал экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов, ранее арестованный по делу о коррупции.

По данным издания, Белкова задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК).

Собеседники газеты сообщили, что 46-летний Белков ранее уже общался со следователями, но теперь его вызвали в Главное следственное управление московского управления СК как подозреваемого. Он задержан на двое суток.

Ожидается, что уже 25 июля следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Томограф для военных

По версии следствия, Белков в бытность руководителем «Главного военно-строительного управления по спецобъектам» был причастен к закупке томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте. Томограф купили по завышенной цене. Это произошло в 2019 году.

Для исполнения контракта, оцениваемого в 121 млн рублей, Белков привлек свою знакомую Елену Ляхович, которая числилась гендиректором ООО «Стройхимпроект».

«Для компании госпожи Ляхович это была непрофильная работа, но она взялась за нее по просьбе господина Белкова», — указывает «Коммерсантъ».

Из-за санкций поставить томограф напрямую в учреждение Минобороны не представлялось возможным, поэтому договор был заключен не со «Стройхимпроектом», а с аффилированным с ним ООО «Партнер Плюс», где учредителем была Ляхович.

«По версии следствия, был разыгран спектакль с якобы проведенным тендером, где все роли были заранее распределены, а победитель известен», — пишет «Коммерсант».

Реальная стоимость аппарата составляла 76 млн рублей. «Партнер Плюс» получил всю причитающуюся по контракту сумму (121 млн рублей), часть из которой передал участникам преступной группы, а другую часть компании-дилеру.

Ляхович задержали в начале октября прошлого года по обвинению в мошенничестве. Она находится под домашним арестом.

Дело Иванова

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего замминистра Тимура Иванова и его друга Сергея Бородина по делу о получении взяток в особо крупном размере.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Будучи заместителем министра обороны РФ, Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов оборонного ведомства.

Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

13 июля СК РФ продлил срок ареста и следствия по делу Иванова до 23 сентября.

Иванов не признает свою вину, утверждая, что в его поступках отсутствует состав преступления, поскольку действия, которые следствие квалифицирует как преступные, являются результатом гражданских правоотношений. Он также подчеркивает, что уголовное дело было возбуждено ненадлежащим должностным лицом, поскольку, хотя он и является гражданским служащим, занимал должность замминистра.