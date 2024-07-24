Ставка на развитие: «Рувики» запускает монетизацию

Новая российская интернет-энциклопедия запустилась год назад. Проект основан на идеях «Википедии» и создал много шума, оказавшись даже героем западной прессы с обвинениями редактуре статей. Основатель проекта Владимир Медейко эксклюзивно для «Газеты.Ru» рассказал о старте монетизации платформы, а также об экспериментах и интеграции с искусственным интеллектом.

— Владимир, в ваших интервью вы несколько раз намекали на возможность монетизации проекта. Сейчас она запускается. О чем идет речь?

— Мы с самого начала не скрывали, что «Рувики» – это в том числе бизнес-проект, у нас частные инвесторы. Первый год мы посвятили запуску платформы, а также разработке стратегии ее развития. Мы делаем ставку на технологичность и удобство для пользователя. Уже сейчас мы запустили возможность визуальной настройки платформы под свой вкус и внедрили аудиоформат статей, прослушать которые можно в том числе в сокращенном виде (сервис суммаризации успешно работает уже несколько месяцев). До конца года мы представим обновление, связанное с нейросетями. Это будет по-настоящему новый подход к энциклопедии.

А новый продукт можно уже продавать. В августе мы запускаем рекламу. В «Рувики» появятся нативные баннеры. Они будут учитывать персонализированные интересы каждого пользователя, а также контекстно сочетаться со статьями. Мы очень внимательно следим за уместностью и аккуратностью интеграции рекламы, для нас это эксперимент. Поэтому ее не будет много, мы сознательно отказываемся от многих категорий, которые не релевантны энциклопедии, у нас включен семейный фильтр, чтобы на нашей платформе был только безопасный контент даже в рекламных форматах.

— Почему вы рассчитываете, что будете интересны рекламодателям?

— По ряду причин. Во-первых, мы динамично растем. Мы стартовали с нулевой посещаемостью, сегодня у нас уже 3.8 миллиона уникальных пользователей в месяц. Мы открыто делимся информацией из Яндекс метрики, к которой подключены, так как понимаем, что для рекламодателей важна прозрачность. Это не финальная точка, мы экспоненциально растем от месяца к месяцу.

Во-вторых, не секрет, что на рынке есть ощутимый дефицит рекламного инвентаря и очевидная потребность в новых платформах для размещения рекламы. Мы готовы встраиваться в рынок и, развивая нашу платформу, постепенно становиться ее значимым игроком.

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— Посещаемость во многом зависит от интереса к продукту. Зачем пользователям «Рувики»?

— Чтобы получать ответ на любой вопрос в той форме, в которой человечество потребляет информацию в 21 веке, в 2024 году. Технологии развиваются с огромной скоростью, нейросети становятся частью повседневности, пользователь все реже готов прочитать 2 тома огромной книги, ему нужна емкая, корректная и четкая выжимка здесь и сейчас. Это именно то направление, где мы планируем развивать «Рувики». Умный поиск, который дает суммаризированный ответ и приглашает погрузиться в релевантные темы. До конца года мы представим обновление, которое качественно выделит нас на фоне других энциклопедий.

Второй пункт – это достоверность. Интернет содержит более ста миллиардов терабайтов информации. От ценной и важной, до мусорной и небезопасной. Инфоцыганство стало бизнесом. Представьте себе ребенка, который еще не выработал критическое мышление, и на которого обрушивается весь этот вал информации. Какие он сделает выводы? Для нас достоверность – одна из наших ключевых ценностей. Мы тщательно выверяем факты и их соответствие качественным источникам информации, работаем с партнерами с безукоризненной репутацией (Российская академия наук, музеи, библиотеки). Наша информация энциклопедична, мы ведем огромную работу, чтобы привести к этому стандарту все 2 миллиона статей. Это большая ценность для сегодняшнего мира.

— Можно ли в современном полярном мире быть энциклопедичным? В западной прессе в отношении вашего проекта звучит достаточно много критики.

— Представьте, что вы открываете коммерческий проект в США. Вы будете соблюдать законодательство этого государства? А если в Грузии? В ОАЭ? В Корее? Конечно, будете, ведь если вы решите этого не делать, у вас возникнут большие проблемы с законом. Почему тогда в России законы соблюдать как будто не требуется? Мы являемся каким-то исключением?

«Рувики» – российский частный проект. Мы зарегистрированы в России, мы платим налоги в России, наши пользователи – граждане Российской Федерации. Мы не можем игнорировать законы страны, где мы работаем.

Это базовый принцип бизнеса. Законы могут нравиться или не нравиться. Но это объективная реальность. Если по закону мы не можем ссылаться на запрещенные источники информации, мы на них ссылаться не будем. Потому что на следующий день нам прилетит предупреждение от Роскомнадзора. Кстати, буквально в этом месяце мы его получили и вынуждены были удалить информацию в одной из наших статей. А если таких предупреждений накопится много – проект закроют.

У нас есть редакционная политика, мы внимательно следим за нейтральностью изложения, сухостью фактов, отсутствием оценочных мнений и «горячих сплетен», которым не место в энциклопедии. И точно так же мы следим за соблюдением законов нашей страны, в которой мы работаем и планируем развивать бизнес.

— Вы несколько раз подчеркнули, что «Рувики» проект частный. При этом в прессе много слухов о том, что вы конкурируете за государственный бюджет, в том числе с Большой российской энциклопедией.

— И буду подчеркивать дальше, потому что это так и есть. В «Рувики» нет и не планируется государственного финансирования. Мы частный проект. Все слухи относительно того, что мы якобы конкурируем с Большой Российской энциклопедией за госбюджет, абсолютно беспочвенны. Мы с вами только что говорили о запуске рекламной модели. По-моему, это исчерпывающий ответ.

— Сколько сейчас материалов в «Рувики»? Одно из опасений, которое озвучивают ваши оппоненты, заключается в том, что проект не сможет развиваться – ведь «Википедию» обновляют тысячи людей, а ваш проект только редакция.

— На сегодняшний день материалов в «Рувики» больше, чем в «Википедии» на русском языке. Мы перешагнули двухмиллионный рубеж, «Википедия» к нему только приближается, там их чуть больше 1 990 тысяч. В «Рувики» работает профессиональная команда. Материалы по актуальной повестке, будь то спорт, научные открытия или другие важные события, обновляются быстрее, чем это происходит в «Википедии», так как этим занимаются профессиональные люди на постоянной основе, а не только волонтеры, когда у них возникнет такая возможность и желание. Всего за год в «Рувики» было создано более 37 тысяч новых материалов.

Обновляет «Рувики» не только редакция. У нас сложилось небольшое, но устойчивое волонтерское сообщество вокруг площадки. Мы сотрудничаем с платформой Добро.ру, волонтеры которой также принимают участие в обновлении энциклопедии. До конца года мы планируем представить геймификацию для авторов с возможностью развиваться внутри платформы и выигрывать призы, надеемся, что это сделает «Рувики» еще интереснее для потенциальных участников проекта.

Хочу еще раз подчеркнуть: волонтеры – это важная часть стратегии «Рувики», но не менее важно, что над качеством самых читаемых статей, материалов по таким категориям как «история», «физика», «медицина», «космос» работают эксперты – Российская академия наук, наши партнеры – Музей Москвы, Московский Планетарий и многие другие. Такие материалы получаются специальные пометки.

Так что сомнений в том, что наши статьи неактуальны, нет уже сегодня. Только помимо актуальности мы еще плотно следим за качеством энциклопедической информации.

— Разделы на языках народов России тоже обновляются?

— Конечно, на текущий момент у нас уже более миллиона 309 тысяч статей на 19 языках народов России, помимо русского. Языковые разделы регулярно обновляются и пополняются материалами на значимые для регионов тематики. Предоставление информации на родном языке помогает улучшить коммуникацию и понимание между людьми, а также способствует развитию языковых навыков. Это важная роль в сохранении культурного наследия, обеспечении доступности образования, поддержании языкового разнообразия. Мы рассчитываем, что благодаря использованию наших материалов, системы искусственного интеллекта будут лучше понимать языки народов России. Эту часть мы обязательно будем развивать.

— Звучит как социальная миссия. В целом вы планируете запускать социальные или общественно важные проекты?

— Мы уже это делаем. В апреле был запущен наш большой совместный с Российской академией наук проект для школьников. Мы создали портал для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с выверенной информацией для экзаменов. Проект очень востребован – вся академическая часть собрана в одном месте.

А в мае мы запустили важный проект в честь Дня Победы, он называется «Ваши герои – наши истории». В стандартных энциклопедиях нельзя писать обо всех участниках Великой отечественной войны, так как они не проходят критерий значимости. Мы предоставили возможность всем читателям «Рувики» увековечить память своих родственников, сражавшихся в 41-45 гг, на страницах энциклопедии. Любой пользователь может написать о члене своей семьи, мы собрали уже порядка 100 биографий, и планируем развивать проект дальше.

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— С самого начала вы делали ставку на возможность работы с искусственным интеллектом. Подскажите, как развивается это направление?

— В настоящий момент наша работа разделена на два направления. Первое – это персонализация предлагаемого контента, а также формирование так называемого «умного ответа». Энциклопедия становится вашим помощником в решении задач расширения кругозора, дает быстрый и корректный ответ на любой вопрос. Работа в этом направлении почти завершена, до конца года мы представим важное обновление, которые сделает наш продукт гораздо современнее конкурентов.

Второе направление связано с рядом экспериментов. Сейчас пробуем работать с нейросетями над переводом типовых материалов. Речь, например, о резолюциях ООН, или списках событий, которые происходили в разных странах за определенные годы. Другой тип – возможность перевода табличных данных в заготовки для статей. В этой работе мы экспериментируем с ChatGPT 4.0, Llama 3.1, Qwen 2. В первом приближении результаты неплохие, но требуется алгоритмическая доводка. Наша задача – минимизировать количество времени на доработку статей, пока полная автоматизация не получается, хотя прогресс очевиден. Параллельно мы дорабатываем промпты и оптимизируем запросы, которые задаем нейросетям.

— А боты в соцсетях вам зачем?

— В соцсетях? Искренне не знаю (смеется). В интернете действительно можно найти странные комментарии из серии «какое счастье, что «Рувики» наконец-то запустили». Вероятно, кому-то выгодно закупить ботов на бирже, чтобы потом рассказывать, какие мы непрофессиональные. Забавная история, которая только лишний раз подтверждает, что наш проект стал заметным.

— «Рувики» уже год. Как вы оцениваете все, что было сделано?

— Я очень доволен всем, что нам удалось сделать с момента запуска. Мы собрали по-настоящему сильную команду – над продуктом работают выходцы из ведущих российских компаний, лидеров рынка. Мы определили наш путь и технологические доработки, чтобы кардинально отличаться от проекта, на идеях которого мы основаны. Мы уже реализовали часть инноваций и представим яркие обновления в конце года, которые связаны с нашей работой по интеграции нейросетей. Мы заключили важные стратегические партнерства с Российской академией наук, Президентской библиотекой, музеями, профессиональными игроками рынка. Мы стали появляться на первых строчках в поисковиках. Наш проект заметили, его узнаваемость растет. У нас много планов и амбиций, за второй год мы внедрим еще больше возможностей. Продукт будет развиваться с целью максимального удержания пользователей на платформе, уверен, мы еще вас удивим.