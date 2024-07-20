Ели ветчину, пили молоко: в США и Канаде произошли вспышки смертельной инфекции В США вслед за Канадой началась вспышка листериоза, есть погибшие

В Северной Америке несколько десятков человек заболели листериозом, который вызывают бактерии в зараженной пище. Четверо человек умерли, многие госпитализированы. В Канаде вспышку вызвали веганские прохладительные напитки, а в США — мясо. Власти предупреждают, что зараженную еду трудно распознать — она пахнет и выглядит как обычно. Как не подхватить листериоз, и опасно ли это для России, в материале «Газеты.Ru».

В США вслед за Канадой началась вспышка листериоза, заболевших нашли в 12 штатах, сообщил американский центр по контролю за заболеваниями.

«Известно о двух смертельных случаях: один в Иллинойсе и один в Нью-Джерси», — уточнили в центре.

Листериоз — это бактериальная инфекция, чаще всего передается с пищей. Всего в США госпитализировали 28 человек (по оценкам центра их больше, так как не все обратились за помощью). Большая часть рассказала, что ела «нарезанное мясо в гастрономах», в основном индейку, ливерную колбасу и ветчину. Организация ведет расследование, чтобы точно выяснить, какое мясо оказалось заражено.

«[Бактерия] листерия легко распространяется через оборудование, поверхности, руки и продукты питания. Охлаждение не убивает листерию, но если разогреть продукт перед едой, это убьет любые микробы в мясе... Не ешьте мясо, которое вам нарезают в любом гастрономе, если только оно не разогрето», — отмечается в сообщении центра по контролю за заболеваниями.

Особенно опасна инфекция для заразившихся в возрасте от 65 лет и старше, беременных и людей с ослабленной иммунной системой. Вне этих категорий люди редко серьезно заболевают.

Когда бактерия попадает в ослабленный организм, это вызывает тяжелую болезнь под названием инвазивный листериоз. Первыми и наиболее распространенными симптомами являются диарея и рвота. Затем могут наступить лихорадка, головная боль, мышечные боли и усталость. Также возможны спутанность сознания, потеря равновесия или судороги. Признаки обычно появляются в течение двух недель , но могут начаться в тот же день или даже спустя 70 дней. Во время беременности заражение грозит выкидышем, преждевременными родами, серьезными проблемами со здоровьем у новорожденного.

По статистике США, листериоз является третьей по значимости причиной смерти в стране от пищевых заболеваний.

Ежегодно здесь заболевают листериозом 1,6 тыс. человек, около 260 из них умирают.

К продуктам, которые чаще всего подвергаются заражению, кроме мяса относятся мягкие сыры, готовые салаты, рыба холодного копчения, сырые молочные продукты, ростки и дыни.

Вспышка в Канаде

В Канаде также умерли двое заразившихся.

Они скончались после того, как выпили холодные напитки с молоком растительного происхождения.

Канадский департамент здравоохранения выпустил отчет о происходящем 17 июля. Всего заболели 12 человек из трех регионов, в больницы попали девять. Большая часть пациентов — женщины. Возраст пострадавших от 37 до 89 лет, большинство инфицированных старше 60.

Причиной вспышки стали охлажденные напитки на растительной основе от брендов Silk (владелец Danone) и Great Value. Власти Канады отозвали из продажи более 18 видов продукции компаний, их убирают из всех магазинов. В черный список вошли миндальные, кокосовые и овсяные напитки. Уточняется, что потенциально опасные продукты Silk не продавались за пределами государства .

«Вспышка, возможно, не ограничится регионами с известными случаями заболеваний, поскольку эти напитки на растительной основе распространялись по всей стране», — предупреждает депздрав Канады.

Silk заявила, что зараженную продукцию изготавливало стороннее предприятие. Помимо требования властей фирма приостановила продажу всех прохладительных напитков, полученных с этого производства.

«Еда, зараженная листерией, может не выглядеть и не пахнуть как испорченная, но все равно вызвать у вас заболевание», — подчеркивает канадский депздрав.

Президент Danone Canada Фредерик Гишар заявил, что новости о листериозе «опустошительны» и выразил «наши самые искренние соболезнования» пострадавшим. Он пообещал тесно работать с властями, чтобы «пролить свет на обстоятельства случившегося».

Есть ли листериоз в России

В нашей стране эта инфекция распространена не сильно. Как самостоятельное заболевание ее начали выделять и регистрировать с 1992 года, в среднем ежегодно выявляют от 30 до 100 больных.

«Что составляет 0,02-0,067 на 100 тыс. населения. Этот показатель намного ниже, чем в европейских государствах», — отмечает Роспотребнадзор.

За период с 2005-го по 2017 год в России умерло от листериоза 89 человек, из них 44 в столице. У всех были проблемы с иммунитетом (хронические заболевания, ВИЧ, гепатит).

В мае в Москве умер 30-летний программист, съевший ролл из ломтиков красной рыбы и скумбрии из доставки. Вместе с ним была его девушка, однако она заметила, что рыба несвежая, и почти не прикоснулась к ней. Мужчина же пожалел еду и все доел. Ему стало плохо, поднялась температура, однако пара не сразу вызвала скорую. В итоге его уже не смогли спасти. Анализы показали, что в рыбе были листерии, поразившие головной мозг программиста.