«Прекратить вакханалию на улицах»: запретят ли в России электросамокаты Депутат Якубовский: нужно повысить возраст для управления электросамокатами

В Госдуме не исключают полного запрета электросамокатов на улицах российских городов — если не удастся обеспечить безопасность пешеходов на улицах. Во многих регионах уже ввели ограничения для самокатчиков. Что ждет любителей «средств индивидуальной мобильности» дальше, разбиралась «Газета.Ru».

Нужно ли запретить электросамокаты? С таким вопросом обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин к подписчикам в своем Telegram-канале. По состоянию на 18:30 16 июля 54% проголосовавших поддержали запретительные меры, а 41% — выступили против. Всего в обсуждении поучаствовали более 343 тыс. пользователей Telegram.

Председатель ГД решил замерить общественные настроения, поскольку недавно нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о штрафах для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушения ПДД. Превышение скорости, например, депутаты предлагают карать штрафом в размере от 500 до 5 тыс. рублей.

«В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам», — отметил спикер Госдумы.

По мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, такое радикальное решение будет вполне уместным, если в ближайшее время не удастся обеспечить безопасность пешеходов на улицах.

«Нам необходимо работающее законодательство, в результате применения которого будет возникать неотвратимость наказания для нарушителей. Соответствующая работа по внесению изменений в КоАП РФ сейчас нами уже ведется, но пока открыт вопрос с правоприменением, и здесь есть с чем работать.

Кто, как и с помощью каких средств будет фиксировать нарушения, выносить наказание, принимать ограничительные меры к нарушителям — на эти вопросы нужно в ближайшее время найти ответы, чтобы прекратить эту вакханалию на улицах», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» Якубовский.

Депутат считает, что необходима сертификация всех средств индивидуальной мобильности, повышение возрастного ценза для управления ими, а также обязательное подтверждение знаний ПДД.

«Самокаты — это прогресс. Прогресс должен защищать людей, а не убивать. Я считаю, что рановато мы этот прогресс себе записали. Давайте мы попросим правительство создать программу строительства дорог для новых средств передвижения», — заявил «Газете.Ru» президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов.

Ранее Ефимов поддержал запрет электросамокатов, отметив, что «тротуар — для пешеходов, для всех остальных средств передвижения у нас есть дороги».

Во многих российских городах власти уже ввели ограничения или намерены ограничить пользователей электросамокатов.

В Москве для арендных самокатов на всех улицах в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) – МКАД введут «медленную зону», сообщил 16 июля Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» со ссылкой на заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В Екатеринбурге ограничения по скорости для самокатчиков действуют с 27 июня.

Ограничения на передвижения электросамокатов действуют также в Санкт-Петербурге и Ростове.

Электросамокаты снова появятся на улицах Перми после того, как Госдума установит единые правила использования этих транспортных средств, заявил в начале июля мэр Перми Эдуард Соснин.

Нехватка инфраструктуры

По мнению эксперта по развитию городов Ильи Заливухина, проблема с электросамокатами приобрела такую остроту, потому что во многих российских мегаполисах отсутствует инфраструктура для их безопасного использования.

«Есть только ее отдельные фрагменты. Поэтому нужно запрещать не электросамокат как таковой, а запретить передвижение на электросамокате без инфраструктуры», — отметил Заливухин в разговоре с «Газетой.Ru».

Если запрет на пользование СИМ все же будет введен, это повлияет на жизнь в российских «миллионниках».

«Если говорить про запрет использования самокатов доставщиками, которые ездят без правил, то это скажется и на экономике города, и на на комфорте горожан — все привыкли к быстрой доставке. А если запрет коснется арендных электросамокатов, то это ни на что не повлияет. Ведь есть и другие доступные виды транспорта», — считает эксперт.