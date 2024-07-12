Норма пульса для женщин и мужчин: как она зависит от возраста и других факторов

Что такое пульс с точки зрения физиологии
Пульс — это ритмическое колебание стенок артерий, вызванное периодическими выбросами крови из сердца в артериальную систему, рассказал «Газете.Ru» кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Его можно прощупать на различных участках тела, где артерии проходят близко к поверхности кожи. Ритм пульса характеризует регулярность сердечных сокращений, в норме он должен быть ровным, то есть интервалы между ударами должны быть одинаковыми.
На частоту и ритм пульса влияют различные факторы, включающие физическую активность, эмоциональное состояние, возраст и пол. Например, при физической нагрузке частота пульса увеличивается, это помогает доставлять больше кислорода тканям.
Эмоциональные переживания — стресс или возбуждение — также могут приводить к учащению пульса. Колебания вызывают и возрастные изменения сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у женщин и мужчин норма пульса в состоянии покоя разная из-за половых особенностей: у мужчин она в среднем ниже, но всего на пять-семь ударов.
Основные характеристики пульса
Частота пульса измеряется в ударах в минуту (уд/мин) и отражает количество сердечных сокращений за этот промежуток времени. В норме у взрослого человека пульсовая частота составляет 60–90 уд/мин в состоянии покоя. У спортсменов она может быть ниже — 60 уд/мин. Это связано с высокой тренированностью сердечной мышцы. Пульс у детей выше, чем у взрослых, и его норма постепенно снижается с возрастом. Например, у новорожденных он может достигать отметки в 120–160 уд/мин.
Организм доставляет кровь с помощью сердца до любого уголка тела, пояснил Кондрахин. За счет того, что артерии имеют мышечный слой, после сокращения сердца они проталкивают кровь дальше.
Наполнение пульса — показатель объема крови, выбрасываемой в артерии во время сердечного сокращения. Он бывает полный (сильный) или пустой (слабый). Полный пульс свидетельствует о достаточном выбросе крови и хорошей способности сердца сокращаться. Пустой пульс может указывать на недостаточное кровоснабжение органов и тканей. Наполнение пульса можно оценить при пальпации крупных артерий, таких как лучевая, сонная или бедренная артерии.
Напряжение пульса определяется усилием, которое нужно приложить, чтобы полностью прекратить пульсовую волну. Этот параметр отражает уровень артериального давления и состояние сосудов. При высоком артериальном давлении или повышенном тонусе сосудов пульс называют жестким, а при пониженном давлении или снижении тонуса сосудов — мягким. Чтобы определить напряжение пульса, нужно аккуратно надавить на артерию до момента прекращения ощущения пульсовой волны.
Форма (скорость) пульса отражает амплитуду и скорость подъема и спада пульсовой волны. Эта характеристика зависит от состояния сердечно-сосудистой системы и эластичности артериальных стенок. Быстрый подъем и спад пульсовой волны может свидетельствовать о повышенной сократительной способности сердца, тогда как медленный подъем и спад указывают на сердечную недостаточность или аортальный стеноз (сужение отверстия аорты из-за сращивания стенок ее клапана). Изменения формы пульса можно выявить с помощью сфигмографии при исследовании графического изображения пульсовой волны.
Самостоятельно попробовать регулировать свой пульс не получится, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог Центра здоровья Эксперт Давид Бекназарян, для этого нужно обратиться к врачу. Если у вас есть учащение или сокращение пульса, чувство аритмии или замирания работы сердца, — это может говорить о проблемах со здоровьем, поэтому необходимо обратиться к врачу.
Нормальные значения пульса у взрослых женщин
Пульс у взрослых женщин, как и у мужчин, может варьироваться в зависимости от ряда факторов: возраста, физической активности, общего состояния здоровья и эмоционального фона. Нормальные значения пульса могут немного различаться в зависимости от индивидуальных особенностей и условий измерения.
В норме у взрослых женщин пульс в состоянии покоя составляет 60–90 уд/мин. Пульс может быть немного выше у женщин по сравнению с мужчинами из-за различий в размерах сердца и уровнях гормонов. У физически активных женщин, особенно у спортсменок, частота пульса в покое может быть ниже 60 уд/мин, что является вариантом нормы и свидетельствует о натренированности сердечно-сосудистой системы.
При физических нагрузках из-за учащенного сердцебиения частота пульса увеличивается. У здоровых женщин пульс во время интенсивных тренировок может достигать 85–90% от максимальной частоты, которая рассчитывается по формуле: 220 минус возраст. Например, для 30-летней женщины максимальное значение пульса составляет примерно 190 уд/мин, а во время интенсивной физической нагрузки доходит до 162–171 уд/мин.
Во время сна частота пульса обычно снижается и может составлять 50–60 уд/мин. Это связано с общим замедлением обмена веществ и снижением активности симпатической нервной системы. У некоторых женщин, особенно у тех, кто регулярно далает физические упражнения, пульс во время сна может быть еще ниже.
С возрастом частота пульса в покое может несколько увеличиваться. Это связано с возрастными изменениями в организме и снижением эластичности сосудов. Регулярная физическая активность в зрелом возрасте помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить частоту пульса в покое.
Стресс, тревога, волнение и другие эмоциональные потрясения могут временно повышать частоту пульса из-за активации симпатической нервной системы и выброса адреналина.
Гормональные колебания — менструальный цикл, беременность и менопауза — и эндокринные нарушения могут также оказывать влияние на частоту пульса. Например, во время беременности она немного повышается из-за увеличения объема циркулирующей крови и нагрузки на сердце. В период менопаузы пульс также может расти из-за снижения уровня эстрогена.
Нормальные значения пульса у взрослых мужчин
Пульс в норме у взрослых мужчин также может варьироваться в зависимости от возраста, уровня физической активности, общего физического и эмоционального состояния. Нормальное значение пульса в покое у взрослых мужчин — 60–90 уд/мин.
У физически активных мужчин, в первую очередь — у профессиональных спортсменов, частота пульса в покое может быть ниже 60 уд/мин. В данном случае это свидетельствует о хорошем состоянии сердечно-сосудистой системы. Во время тренировок пульс растет пропорционально интенсивности нагрузки. У здоровых мужчин его частота во время активных занятий может достигать 85–90% от максимальной. Показатель рассчитывается так же, как и для женщин, — по формуле: 220 минус возраст.
Во время сна частота пульса у представителей мужского пола обычно снижается до 50–60 уд/мин. Это связано с общим замедлением обменных процессов и спадом активности симпатической нервной системы. У мужчин, испытывающих регулярные физические нагрузки, пульс во время сна может быть еще ниже. Такая активность способствует снижению частоты пульса в покое за счет повышения эффективности работы сердечно-сосудистой системы.
Во время нервных ситуаций у мужчин частота пульса может подскакивать из-за активации симпатической нервной системы и выброса адреналина. В спокойном состоянии пульс возвращается к нормальным значениям.
Уровень гормонов, таких как тестостерон, также может влиять на увеличение частоты пульса. Хотя в целом гормональные изменения у мужчин происходят менее заметно, чем у женщин, их влияние на сердечно-сосудистую систему все же сохраняется.
С возрастом частота пульса в состоянии покоя у мужчин может несколько увеличиваться на фоне изменений в работе сердечно-сосудистой системы и снижения эластичности сосудов.
Как правильно измерять пульс
Пульс можно измерять различными методами, например, пальпацией: нужно положить большой палец на артерию на запястье (лучевую артерию), шее (сонную артерию) или локтевой сгиб (плечевую артерию). Для более точного измерения используют электронные пульсометры и кардиомониторы.
Кондрахин уточнил, что если вы чувствуете в пульсе пропуски и вам кажется, что он нерегулярный, очень важно обсудить это с врачом. Например, при высоком давлении пульс будет ощущаться так, как будто кровь ударяется о стенку трубы, а при низком он будет еле прощупываться.
В медицинской практике также применяются методы графической регистрации пульса: сфигмография (графическая регистрация пульсовых колебаний стенки) и плетизмография (метод исследования колебаний объема органов из-за наполнения кровью).
Патологические изменения пульса
Регулярный мониторинг пульса помогает в диагностике и контроле сердечно-сосудистых заболеваний, а также в оценке эффективности проводимого лечения. Важно обращать внимание на изменения пульсовых характеристик, так как они могут быть ранними признаками серьезных нарушений здоровья и заболеваний сердца.
Тахикардия
Тахикардия — это учащение пульса выше нормы, обычно более 100 уд/мин у взрослых. При длительной тахикардии сердце работает с повышенной нагрузкой, что может привести к его износу и развитию сердечной недостаточности. Это состояние может быть вызвано физической нагрузкой, стрессом, лихорадкой, анемией, гипертиреозом и различными заболеваниями сердца. Тахикардия может быть временной и физиологической, например, при физических упражнениях, или постоянной и патологической, требующей медицинского вмешательства.
Брадикардия
Брадикардия — это замедление пульса ниже нормы, обычно менее 60 уд/мин у взрослых. Она может быть физиологической, например, у спортсменов или во время сна, а также патологической при различных заболеваниях. Патологическая брадикардия может быть вызвана болезнями сердца, гипотиреозом, повышением внутричерепного давления или воздействием некоторых лекарственных препаратов. В некоторых случаях выраженная брадикардия может привести к недостаточному кровоснабжению органов и тканей. Это приводит к головокружениям, слабости и потере сознания.
Аритмия
Аритмия — это нарушение регулярности пульса, при ней интервалы между ударами становятся неравными. Ее возможные причины разнообразны и включают ишемическую болезнь сердца, кардиомиопатию, электролитные нарушения, воздействие токсических веществ и лекарственных препаратов. Из-за аритмии происходят перебои в работе сердца, учащение или замедление пульса, а также ухудшение общего состояния и риск развития тромбозов и инсульта.