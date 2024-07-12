Норма пульса для женщин и мужчин: как она зависит от возраста и других факторов Какой пульс считается нормальным для женщин и мужчин, нормы пульса по возрасту и причины отклонений

Пульс — важный диагностический показатель состояния сердца и сосудов. Он может говорить о проблемах со здоровьем, при которых необходимо обратиться к врачу. Существует усредненная норма пульса для взрослого человека, однако она допускает множество вариаций. Частота сердечных сокращений в состоянии покоя может быть разной у мужчин и женщин, она меняется с возрастом и во многом зависит от образа жизни. О физиологии человеческого пульса и его нормах для разных полов и возрастов — в материале «Газеты.Ru».

Что такое пульс с точки зрения физиологии

Пульс — это ритмическое колебание стенок артерий, вызванное периодическими выбросами крови из сердца в артериальную систему, рассказал «Газете.Ru» кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Его можно прощупать на различных участках тела, где артерии проходят близко к поверхности кожи. Ритм пульса характеризует регулярность сердечных сокращений, в норме он должен быть ровным, то есть интервалы между ударами должны быть одинаковыми.

Пульс у человека, по сути, — это распространение пульсовой волны по артериям. То есть когда сердце сокращается, создается волна крови, которая передается потихонечку. Мы видим работу сердца и работу пульса. Артерии в такт с сердцем сокращаются. Пульс показывает работу сердца здесь и сейчас. Андрей Кондрахин врач-кардиолог, кандидат медицинских наук

На частоту и ритм пульса влияют различные факторы, включающие физическую активность, эмоциональное состояние, возраст и пол. Например, при физической нагрузке частота пульса увеличивается, это помогает доставлять больше кислорода тканям.

Эмоциональные переживания — стресс или возбуждение — также могут приводить к учащению пульса. Колебания вызывают и возрастные изменения сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у женщин и мужчин норма пульса в состоянии покоя разная из-за половых особенностей: у мужчин она в среднем ниже, но всего на пять-семь ударов.

Основные характеристики пульса

Частота пульса измеряется в ударах в минуту (уд/мин) и отражает количество сердечных сокращений за этот промежуток времени. В норме у взрослого человека пульсовая частота составляет 60–90 уд/мин в состоянии покоя . У спортсменов она может быть ниже — 60 уд/мин. Это связано с высокой тренированностью сердечной мышцы. Пульс у детей выше, чем у взрослых, и его норма постепенно снижается с возрастом. Например, у новорожденных он может достигать отметки в 120–160 уд/мин.

Организм доставляет кровь с помощью сердца до любого уголка тела, пояснил Кондрахин. За счет того, что артерии имеют мышечный слой, после сокращения сердца они проталкивают кровь дальше.

Наполнение пульса — показатель объема крови, выбрасываемой в артерии во время сердечного сокращения. Он бывает полный (сильный) или пустой (слабый). Полный пульс свидетельствует о достаточном выбросе крови и хорошей способности сердца сокращаться. Пустой пульс может указывать на недостаточное кровоснабжение органов и тканей. Наполнение пульса можно оценить при пальпации крупных артерий, таких как лучевая, сонная или бедренная артерии.

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Напряжение пульса определяется усилием, которое нужно приложить, чтобы полностью прекратить пульсовую волну. Этот параметр отражает уровень артериального давления и состояние сосудов. При высоком артериальном давлении или повышенном тонусе сосудов пульс называют жестким, а при пониженном давлении или снижении тонуса сосудов — мягким. Чтобы определить напряжение пульса, нужно аккуратно надавить на артерию до момента прекращения ощущения пульсовой волны.

Форма (скорость) пульса отражает амплитуду и скорость подъема и спада пульсовой волны. Эта характеристика зависит от состояния сердечно-сосудистой системы и эластичности артериальных стенок. Быстрый подъем и спад пульсовой волны может свидетельствовать о повышенной сократительной способности сердца, тогда как медленный подъем и спад указывают на сердечную недостаточность или аортальный стеноз (сужение отверстия аорты из-за сращивания стенок ее клапана). Изменения формы пульса можно выявить с помощью сфигмографии при исследовании графического изображения пульсовой волны.

Самостоятельно попробовать регулировать свой пульс не получится, объяснил в беседе с «Газетой.Ru» врач-кардиолог Центра здоровья Эксперт Давид Бекназарян, для этого нужно обратиться к врачу. Если у вас есть учащение или сокращение пульса, чувство аритмии или замирания работы сердца, — это может говорить о проблемах со здоровьем, поэтому необходимо обратиться к врачу.

Нормальные значения пульса у взрослых женщин

Пульс у взрослых женщин, как и у мужчин, может варьироваться в зависимости от ряда факторов: возраста, физической активности, общего состояния здоровья и эмоционального фона. Нормальные значения пульса могут немного различаться в зависимости от индивидуальных особенностей и условий измерения.

В норме у взрослых женщин пульс в состоянии покоя составляет 60–90 уд/мин. Пульс может быть немного выше у женщин по сравнению с мужчинами из-за различий в размерах сердца и уровнях гормонов. У физически активных женщин, особенно у спортсменок, частота пульса в покое может быть ниже 60 уд/мин, что является вариантом нормы и свидетельствует о натренированности сердечно-сосудистой системы.

При физических нагрузках из-за учащенного сердцебиения частота пульса увеличивается. У здоровых женщин пульс во время интенсивных тренировок может достигать 85–90% от максимальной частоты, которая рассчитывается по формуле: 220 минус возраст. Например, для 30-летней женщины максимальное значение пульса составляет примерно 190 уд/мин, а во время интенсивной физической нагрузки доходит до 162–171 уд/мин.

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Во время сна частота пульса обычно снижается и может составлять 50–60 уд/мин. Это связано с общим замедлением обмена веществ и снижением активности симпатической нервной системы. У некоторых женщин, особенно у тех, кто регулярно далает физические упражнения, пульс во время сна может быть еще ниже.

С возрастом частота пульса в покое может несколько увеличиваться. Это связано с возрастными изменениями в организме и снижением эластичности сосудов. Регулярная физическая активность в зрелом возрасте помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и снизить частоту пульса в покое.

Стресс, тревога, волнение и другие эмоциональные потрясения могут временно повышать частоту пульса из-за активации симпатической нервной системы и выброса адреналина.

Гормональные колебания — менструальный цикл, беременность и менопауза — и эндокринные нарушения могут также оказывать влияние на частоту пульса. Например, во время беременности она немного повышается из-за увеличения объема циркулирующей крови и нагрузки на сердце. В период менопаузы пульс также может расти из-за снижения уровня эстрогена.

Нормальные значения пульса у взрослых мужчин

Пульс в норме у взрослых мужчин также может варьироваться в зависимости от возраста, уровня физической активности, общего физического и эмоционального состояния. Нормальное значение пульса в покое у взрослых мужчин — 60–90 уд/мин.

У физически активных мужчин, в первую очередь — у профессиональных спортсменов, частота пульса в покое может быть ниже 60 уд/мин. В данном случае это свидетельствует о хорошем состоянии сердечно-сосудистой системы. Во время тренировок пульс растет пропорционально интенсивности нагрузки. У здоровых мужчин его частота во время активных занятий может достигать 85–90% от максимальной. Показатель рассчитывается так же, как и для женщин, — по формуле: 220 минус возраст.

Во время сна частота пульса у представителей мужского пола обычно снижается до 50–60 уд/мин. Это связано с общим замедлением обменных процессов и спадом активности симпатической нервной системы. У мужчин, испытывающих регулярные физические нагрузки, пульс во время сна может быть еще ниже. Такая активность способствует снижению частоты пульса в покое за счет повышения эффективности работы сердечно-сосудистой системы.

Во время нервных ситуаций у мужчин частота пульса может подскакивать из-за активации симпатической нервной системы и выброса адреналина. В спокойном состоянии пульс возвращается к нормальным значениям.

Уровень гормонов, таких как тестостерон, также может влиять на увеличение частоты пульса. Хотя в целом гормональные изменения у мужчин происходят менее заметно, чем у женщин, их влияние на сердечно-сосудистую систему все же сохраняется.

С возрастом частота пульса в состоянии покоя у мужчин может несколько увеличиваться на фоне изменений в работе сердечно-сосудистой системы и снижения эластичности сосудов.

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Как правильно измерять пульс

Пульс можно измерять различными методами, например, пальпацией: нужно положить большой палец на артерию на запястье (лучевую артерию), шее (сонную артерию) или локтевой сгиб (плечевую артерию). Для более точного измерения используют электронные пульсометры и кардиомониторы.

Для измерения пульса кладем три пальца – указательный, средний, безымянный – на вышеуказанные места и считаем с помощью таймера в течение минуты. Можно также в течении 30 секунд, а результат умножить на два. Давид Бекназарян врач-кардиолог Центра здоровья Эксперт

Кондрахин уточнил, что если вы чувствуете в пульсе пропуски и вам кажется, что он нерегулярный, очень важно обсудить это с врачом. Например, при высоком давлении пульс будет ощущаться так, как будто кровь ударяется о стенку трубы, а при низком он будет еле прощупываться.

В медицинской практике также применяются методы графической регистрации пульса: сфигмография (графическая регистрация пульсовых колебаний стенки) и плетизмография (метод исследования колебаний объема органов из-за наполнения кровью).

Механизм образования пульсовой волны Во время систолы (сжатия) желудочки сердца сокращаются, выбрасывая кровь в аорту и легочную артерию. Это приводит к быстрому повышению давления в этих крупных артериях. Резкий выброс крови вызывает растяжение стенок артерий, что и формирует начальную пульсовую волну. Эластичность артерий позволяет им временно расширяться под воздействием пульсовой волны, а затем возвращаться в исходное состояние.



В фазу диастолы (расширения полостей сердца) орган расслабляется, а желудочки наполняются кровью из предсердий. Давление в артериях в этот момент снижается. Спад пульсовой волны происходит за счет возвращения эластичных артериальных стенок в исходное положение. Это обеспечивает непрерывное движение крови по сосудам (даже в период между сердечными сокращениями).



Пульсовая волна распространяется по артериям с определенной скоростью, которая зависит от эластичности и диаметра сосудов. В норме скорость проведения пульсовой волны составляет 5–10 м/с. Увеличение жесткости артерий (например, при атеросклерозе) приводит к повышению скорости распространения пульсовой волны. Снижение эластичности стенок сосудов замедляет ее распространение.

Патологические изменения пульса

Регулярный мониторинг пульса помогает в диагностике и контроле сердечно-сосудистых заболеваний, а также в оценке эффективности проводимого лечения. Важно обращать внимание на изменения пульсовых характеристик, так как они могут быть ранними признаками серьезных нарушений здоровья и заболеваний сердца.

Тахикардия

Тахикардия — это учащение пульса выше нормы, обычно более 100 уд/мин у взрослых. При длительной тахикардии сердце работает с повышенной нагрузкой, что может привести к его износу и развитию сердечной недостаточности. Это состояние может быть вызвано физической нагрузкой, стрессом, лихорадкой, анемией, гипертиреозом и различными заболеваниями сердца. Тахикардия может быть временной и физиологической, например, при физических упражнениях, или постоянной и патологической, требующей медицинского вмешательства.

Брадикардия

Брадикардия — это замедление пульса ниже нормы, обычно менее 60 уд/мин у взрослых. Она может быть физиологической, например, у спортсменов или во время сна, а также патологической при различных заболеваниях. Патологическая брадикардия может быть вызвана болезнями сердца, гипотиреозом, повышением внутричерепного давления или воздействием некоторых лекарственных препаратов. В некоторых случаях выраженная брадикардия может привести к недостаточному кровоснабжению органов и тканей. Это приводит к головокружениям, слабости и потере сознания.

Аритмия

Аритмия — это нарушение регулярности пульса, при ней интервалы между ударами становятся неравными. Ее возможные причины разнообразны и включают ишемическую болезнь сердца, кардиомиопатию, электролитные нарушения, воздействие токсических веществ и лекарственных препаратов. Из-за аритмии происходят перебои в работе сердца, учащение или замедление пульса, а также ухудшение общего состояния и риск развития тромбозов и инсульта.