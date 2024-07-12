«Я могу к жертве дьявола применять пытки»: как в России изгоняют бесов

Тысячи россиян активно обсуждают проведение сеансов экзорцизма в соцсетях и обмениваются контактами черных магов. Люди верят, что причина их бед — подселившиеся к ним сверхъестественные силы, а потому готовы заплатить немалые суммы за участие в «магических» сеансах. Как проходят сеансы экзорцизма, сколько стоят услуги черных магов и почему не стоит доверять экзорцистам, предлагающим свои услуги за деньги — в материале «Газеты.Ru».

Верующие vs скептики

В социальных сетях россияне создают группы, в которых делятся контактами экзорцистов, которые, по их мнению, исцеляют от недугов.

«Подскажите, куда можно обратиться? В подростка 14 лет вселился бес, обращались к бабушкам (читают, но у них не получается выгнать) может кто сталкивался, Московская область», — написала в одном из сообществ Елена (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

«Напишите пожалуйста где в Кирове чистят людей. Срочно! Очень нужно», — попросила Светлана.

Подобных постов на просторах социальных сетей можно встретить сотни. Другие пользователи рассказывают о своем позитивном опыте избавления от нечистой силы.

«У меня пошла чистка свечей парафиновой с молитвами (по книге Климова) делаю уже месяц, как куски выходят, если будет толк подробно напишу потом, сейчас смысла нет, но делаю не больше 30 минут, т.к потом сил нет вообще», — поделилась с собратьями по несчастью Ирина.

Но есть и скептики.

«Вы знаете читала кучу объявлений о том, что люди страдают от этого и ищут выход, но почти не видела таких, чтобы писали, что избавились и у них все хорошо. Отсюда вопрос возникает — а излечить ли это вообще на самом деле?» — поинтересовалась Вероника.

В тематических сообществах россияне обмениваются адресами монастырей, куда можно отправиться для проведения сеансов очищения — так называемой отчитки.

Впрочем, при необходимости экзорцист может выехать к вам на дом.

«Когда люди хотят БЕСплатно, значит, они заплатят бесам»

Медиум и черный маг Аркадий Г. предоставляет услуги черной магии и магии Вуду. Всего 24 позиции.

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«Ритуал должен проводиться в комнате жертвы, желательно в спальне. Предварительно прошу оттуда вынести всю мебель, оставить только кровать и столик для личных моих вещей и атрибутов. Окна и двери плотно закрываются», — особо отмечено на его сайте в разделе «Экзорцизм».

Он также предупреждает, что в зависимости от сложности случая может «применять пытки» — рукоприкладство, пытку голодом, сквернословие в адрес подселившегося беса и прочее.

Федор Б. практикует в Москве. В тематических группах в соцсетях его весьма часто рекомендуют. Согласно информации на сайте, помимо порчи, сглаза и зависимости от телефона, он работает с подселением бесов. В самопрезентации отмечается: «Отчитка происходит только по православным канонам с использованием православных молитв», а необходимые знания мужчина «накопил за практику многолетней борьбы с нечистью».

«Когда люди хотят БЕСплатно, значит, они заплатят бесам (здоровьем, жизненными силами и тд). При проведении отчитки тратится много сил и энергии», — говорится на сайте.

Стоимость первичной консультации — 10 тыс. рублей, а во сколько клиенту обойдется отчитка, будет ясно после первой встречи. Однако в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», который представился клиентом, экзорцист сразу запросил за консультацию 20 тыс. рублей.

По словам Федора Б., только во время личной беседы он может установить, действительно ли человек одержим бесами или же его проблемы спровоцированы психическими заболеваниями. «Нужно сделать МРТ головы и шеи. А также проверить, не употребляет ли жертва наркотические препараты», — предупредил экзорцист.

По мнению специалиста по борьбе с бесовщиной, изгнание «сущностей» более актуально для состоятельных россиян:

«Иногда обращается простой человек, который совершенно без денег, и начинает — у него страшное подселение, страшная порча и т.д. Когда человек действительно при деньгах, то у него и враги состоятельные. Вот здесь можно рассматривать подселение».

На обеспеченных людей ориентирован и открытый супругами Еленой и Виталием Жуковыми ретрит в Таиланде, где также предоставляют услуги экзорцизма.

«Деньги — это показатель адекватности, вменяемости», — заявила Елена на видео, опубликованном Telegram-каналом SHOT. VIP-курс стоит около миллиона рублей.

Если же вы стеснены в средствах, то можете обратиться к «специалистам по бесам», размещающим объявления о своих услугах в интернете. Можно найти экзорциста и за 5 тыс. рублей.

Воспользовавшись услугами так называемых «экзорцистов», активно монетизирующих свои услуги в Сети, вы, скорее всего, пострадаете финансово, но от проблем со здоровьем не избавитесь.

Экзорцизм как шоу

Не меньшую опасность представляют практики экзорцизма, которые используют для укрепления своей власти лидеры псевдоправославных сект. При этом бесов они изгоняют при больших группах людей.

«Изгнание беса обставляется как некое устрашающее шоу, чтобы у неопытных зрителей возникло ощущение, что они присутствуют при некоем чуде и — уверовали в лидера секты», — объясняет «Газете.Ru» диакон Московской епархии Георгий Ключников.

По словам Ключникова, экзорцизм активно практиковался, например, в секте «Царская империя» Леонида Власова.

«В одной из деревень Ивановской области отчитки проводил лишенный сана схиархимандрит Иоанникий (Ефименко). Выглядело это очень по-живодерски — он ставит женщине диагноз блуд, потому что она совершала блудные грехи, и, значит, надо беса из нее изгнать. И начинает колоть женщину ножом», — описывает процедуру экзорцизма Георгий Ключников.

«Тульский бесогон», иеромонах-раскольник Василий Новиков, изгоняя бесов, консультировался с ними.

«Представляете, бес через человека говорит, что надо избавляться от электронных карточек, избавляться от паспортов, что там печать Антихриста», — говорит Ключников.

В конце 90-х – начале 2000-х популярностью пользовался экзорцист архимандрит Герман (Чесноков) из Троице-Сергиевой лавры.

«У Германа из Сергиева Посада все было похоже на рок-концерт. Все бесятся, угорают, а он их из шести ведер поливает святой водой. Люди на него бросаются, все орут, бесноватый мальчик говорит какие-то псевдонемецкие слова… И за счет этого накала треша тебе становится легче», — вспоминал религиовед, журналист Дмитрий Сидоров.

Нечистая сила — очень сложная вещь

Психолог Дмитрий Шкинев рассказал, что вера человека в сверхъестественное часто связана с потребностью найти объяснение необъяснимым явлениям, особенно в условиях стресса, неопределенности и страха. А «экзорцисты» во время своих практик могут применять различные техники, чтобы влиять на сознание «одержимого» и быть более убедительными.

«Сеансы могут включать гипноз, внушение и другие методы психологического воздействия. В результате сознание человека может измениться, и человек начинает не только верить, но и чувствовать воздействие на него сверхъестественных явлений и сущностей, — объяснил Шкинев.

В Русской православной церкви к экзорцизму относятся весьма настороженно. В 2022 году был разработан проект документа для регламентации и обобщения подобных практик. В нем отмечается, что «экзорцизм применяется только в случае бесовской одержимости. Необходимо отличать беснование от психического заболевания, психического расстройства и нездоровой религиозности».

Проводиться обряд должен исключительно бесплатно — епископом или священником, получившим на это благословение правящего архиерея.

«Нечистая сила, как вы понимаете, это очень сложная вещь, и определить, действительно, ли человек одержим — задача не из легких, потому что у него элементарно может присутствовать психическое заболевание», — говорит диакон Московской епархии Георгий Ключников.

По словам Ключникова, если человек не поддается никакому лечению, при этом боится святых икон, образов, крестов, то это уже можно характеризовать как одержимость.

«В этом случае ему нужно прийти к соответственному священнику, который создаст молитвенную обстановку, и через него Господь поможет исцелиться страждущему. Но, подчеркну, таких священнослужителей очень-очень мало. Не всякому священнику положено заниматься такой деятельностью», — говорит Ключников.

При этом, если экзорцизмом занимается человек незрелый духовно, не имеющий благодати священства, и не поставленный епископом на это дело, то есть риск, что из страждущего бес выйдет, а в него зайдет, резюмирует Ключников.