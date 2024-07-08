«Ищи, кому выгодно»: кто мог организовать «черную» PR-кампанию против сенатора Общественник Малькевич раскритиковал антипиар-кампанию против сенатора Брыксина

Сегодня представители так называемого поколения Z (они же зумеры — те, кто родились примерно с 1997 по 2012 год) начинают играть все более заметную роль во всех сферах современного общества, в том числе в интернет-пространстве. Для большинства из них онлайн-СМИ и соцсети являются привычным элементом реальности, и в интернете они чувствуют себя как рыба в воде. Об особенностях того, как именно они потребляют и воспринимают информацию — в материале «Газеты.Ru».

Жизнь по заголовкам

Как и следовало ожидать, зумеры предпочитают получать информацию через социальные сети, поэтому автоматически воспринимают новости, попавшие в их ленты, как важные. При этом зачастую они мало интересуются тем, что происходит вне их информационного пузыря, формируемого при помощи рекомендательных алгоритмов, нередко избегают чтения длинных текстов и в своих представлениях о мире могут опираться лишь на заголовки.

Неудивительно, что в среде поколения Z постепенно снижается уровень доверия к традиционным СМИ (газетам, журналам, телеканалам) и одновременно растет влияние лидеров общественного мнения, которых сейчас принято называть инфлюенсерами. Все они обладают большими лояльными аудиториями, в основном из представителей молодежи, готовых верить на слово всему, что скажут или напишут обожаемые ими звезды — блогеры, стримеры, актеры, музыканты и так далее. Интересно, что со сменой объекта обожания человек может начинать верить в кардинально противоположные вещи — и не находить в этом противоречия.

Более того, зумеры не слишком озабочены такими вещами, как проверка достоверности информации — например, через анализ ссылок на источники. На самом деле их мало волнует достоверность той или иной информации сама по себе — гораздо важнее, верят ли в нее их друзья или знаменитости, которым они поклоняются, а соответствие фактов реальности по важности начинает уступать эмоциям, которые испытывают пользователи при их восприятии.

Неудивительно, что аудитория поколения Z оказалась неспособной сопротивляться непроверенной или откровенно ложной информации — особенно, если она вызывает сильный эмоциональный отклик. В итоге разного рода фейки, сплетни, слухи легко распространяются в медиапространстве со скоростью лесного пожара, и это становится серьезной проблемой для многих стран мира, в том числе для России.

Нередко для создания поддельных инфоповодов не требуется практически ничего, ведь достаточно придумать тему погорячее и поскандальнее, подобрать хлесткий заголовок — и дело в шляпе. Их авторы заранее снимают с себя ответственность за достоверность публикаций, зная, что читатель вряд ли сможет, да и не захочет проверять, насколько информация соответствует действительности. При этом даже крупные и солидные СМИ не могут удержаться от публикации самых нелепых и несуразных домыслов, если потенциально их будут активно читать — и, что особенно возмутительно, тоже не утруждают себя элементарной проверкой источников и фактов.

Репутационные риски сенатора Курской области

В итоге в руки злоумышленников буквально падает простой и беспроигрышный способ организовать информационный вброс. За примером далеко ходить не нужно — буквально на днях подобная гонка за хайпом коснулась сенатора от Курской области Александра Брыксина.

Все началось с короткого сообщения с обвинениями в адрес политика, которое 2 июля в 11:51 опубликовал Telegram-канал 112 (385 тыс. подписчиков). Тему быстро подхватили популярные Telegram-каналы и сообщества «ВКонтакте» — например, ресурс «Baza», способный похвастаться 1,5 млн подписчиков.

close 100% Владимир Федоренко/РИА Новости

В итоге, ничтожный инфоповод разглядели и начали распространять СМИ, несмотря на абсурдность самих обвинений, полное отсутствие каких-либо доказательств, документов и комментариев сторон, обилие правовых и прочих неточностей. Удивительно, но ни один из медиаресурсов, решивших тиражировать «горячую» тему, так и не удосужился провести элементарную проверку информации из анонимного источника.

При этом всего за пару дней аудитория инфоповода, по некоторым подсчетам, достигла порядка 3,5 млн человек — сумасшедшей цифры! Несмотря на примитивность подобных манипуляций, не стоит недооценивать их опасность и эффективность. Получается, что репутацию и доброе имя абсолютно любого россиянина, вне зависимости от возраста, пола и занимаемой должности, можно поставить под сомнение легким движением руки, а затем радостно наблюдать за результатом. Становится очевидно, что с проблемой надуманного компромата нужно что-то делать.

Не первый год проблемами фейков занимается Александр Малькевич — журналист, исследователь, глава рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в сети интернет. По его словам, весь этот скандал наглядно продемонстрировал, насколько легко из ничего можно организовать медийную кампанию, порочащую публичного человека, более того — сенатора, решающего важные государственные задачи. В этой связи эксперт напоминает, что Александр Брыксин представляет в Совете Федерации Курский регион — прифронтовой и регулярно обстреливаемый.

Малькевич подчеркивает, что никто не застрахован от правовой коллизии, из-за которой в считанные минуты абсолютно любого человека можно оболгать, мгновенно уничтожить его репутацию голословными заявлениями. Журналист считает необходимым добиться изменения данной ситуации как на законодательном уровне, так и за счет правоохранительной работы, установив степень ответственности перед обществом и законом организаторов и участников подобных нападок.

Александр Брыксин родился в Кемерово. Получил высшее образование в Кемеровском технологическом институте пищевой промышленности, а затем второе высшее — диплом Академии международного бизнеса.

В 2007-2010 годах работал в банковской сфере в качестве вице-президента Русского международного банка в Москве. В 2011 году был избран депутатом Госдумы пятого созыва и сохранил депутатское кресло в шестом созыве нижней палаты парламента.

В октябре 2021 года Брыксин был назначен сенатором от Курской области в Совете Федерации, где сейчас является членом Комитета по экономической политике. Помимо этого, занимается благотворительностью, поддерживая детские дома и организуя мероприятия для детей-сирот.

За значительный вклад в развитие благотворительности и меценатства в России Александр Брыксин был удостоен золотого Почетного знака «Общественное признание». Является почетным гражданином Кемеровской области и награжден орденом «Ключ дружбы». Сенатор от Курской области Брыксин — обладатель многих других высоких государственных наград.

Курский сенатор Брыксин также уделяет внимание развитию спорта в России. Он занимает пост вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Женат, воспитывает четверых детей.