Священник рассказал, как россиянам стать крестными родителями Кто может быть крестными родителями ребенка и какие у них обязанности

Крестные родители, согласно христианской традиции, не менее важны в жизни ребенка, чем родители биологические. Это налагает многие обязанности и требует определенной подготовки от будущий крестных отца и матери. О том, кто может стать крестными, а кто нет, и с чем связаны эти правила, «Газете.Ru» рассказал клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко.

Ребенку требуются крестная мать и крестный отец. Они не должны быть в близком родстве, не могут быть в браке или вступить в брак друг с другом. При этом они могут быть в родстве с крещаемым. Например, бабушка и дядя могут быть крестными.

Здесь имеются исторические причины: в старые времена жизнь была более опасной — всевозможные эпидемии, голод, войны, родители могли умереть – поэтому на крестных родителей возлагался долг, чтобы они могли крестника воспитывать.

Они не должны быть в родстве, чтобы была большая вероятность того, что две разные семьи смогут о ребенке позаботиться. Бывают исключительные случаи, когда двое стали крестными, а через несколько лет вдруг решили пожениться, но вспомнили, что они крестные. Им нужно идти к епископу. Я знаю, были случаи, когда епископ разрешал им венчаться.

Главный долг крестных — это забота о своем крестнике, молитва о нем. Крестные должны быть православными верующими.

Бывают вопросы, например, когда люди приехали из другого города, здесь у них нет знакомых, поэтому они не могут крестить ребенка. В таких случаях можно иметь хотя бы одного крестного того же пола, какого и ребенок.

Есть случаи, когда ребенок заболел или есть опасность. В этом случае священник может покрестить и без крестных.

До революции бывали случаи, когда разрешалось, чтобы крестными были особы императорской фамилии. Сейчас уже таких правил нет. Например, приносили ребенка и приносили письмо от какого-нибудь великого князя, который писал, что согласен принять звание крестного. Письмо подавали священнику, и он обязан был крестного записать.

В храме, где я служил, был такой случай: принесли крестить ребенка. Он был родственником одного политического деятеля. В храм позвонил человек со всем известной фамилией и попросил его записать как крестного. Ему было сказано, что мы не имеем права в его отсутствие записывать его крестным — требуется, чтобы крестные присутствовали на крещении.

Сейчас стали просить, чтобы крестные ходили на беседу со священником при подготовке к крещению. Чтобы не было случаев, когда люди ничего не понимают о вере, ничего не слышали, но считаются крестными.

Было указание патриарха, потом оно было одобрено синодом. Обычно нужна одна встреча, где священник просто рассказывает о том, в чем смысл крестных родителей. После этого священник еще попросит прийти на исповедь, но каждый раз все в индивидуальном порядке расспрашивается. Это не жесткое твердое требование, а большое пожелание.

Есть канонические правила — крестными не могут быть мужчина или женщина, занимающиеся постыдным ремеслом.

Например, блудница не имеет права быть крестной, изобличенный и осужденный разбойник не имеет права быть крестным. Бывает, что человек летит куда-то, чтобы быть крестным в другом храме. Перед крестинами он может у своего священника взять справку. Священник пишет в справке, что человек является прихожанином церкви, и нет препятствий, чтобы он был крестным отцом.

Все церкви равны по благодати.

Эмоционально кому-то может нравиться одна церковь, кому-то — другая, то же самое со священником. Здесь важно иметь всегда в уме, что мы идем не к священнику и не в церковные стены, а к Богу. Поэтому крещение в любой русской православной церкви совершается. Священнослужитель тоже должен быть незапрещенный. В общем, если это русская православная церковь, идите и не сомневайтесь.