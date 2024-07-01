«Не идите в медицину». Выпускница назвала «шарагой» свой колледж в Тамбове В Тамбове глава минобразования встретилась с выпускницей после скандала в колледже

В Тамбове выпускница медколледжа вместо стандартной речи на вручении дипломов резко раскритиковала свое учебное заведение. Рассказала о преподавателях, которые ничему не учат, нарисованных оценках и полном разочаровании в профессии. Скандал дошел до областного министерства, администрация колледжа теперь пытается заставить студентов опровергнуть критику. Тем временем в соцсетях пишут, что в этом колледже можно только впустую потерять время, а студентов учат в обшарпанном здании «времен Ленина».

Выпускница Тамбовского областного медицинского колледжа (ТОГБПОУ) Дарья Петрунина на вручении дипломов заявила, что там ничему не учат, студентов игнорируют, а оценки «рисуют» просто так . Видео с ее выступлением распространили местные СМИ.

На записи девушка стоит в брючном костюме на крыльце колледжа, за ее спиной парты с цветами и группа женщин, по всей видимости, сотрудницы учебного заведения. Свою речь Петрунина читает с телефона и начинает со стандартного поздравления выпускников с окончанием «лучшего колледжа Тамбова» и благодарности преподавателям за полученные знания.

Однако затем внезапно меняет тон выступления.

«Я могла бы сказать так, но, увы, реальность немного другая… Я с гордостью могу сказать – я полностью разочаровалась в своей профессии», – заявила девушка.

Петрунина закончила отделение лабораторной диагностики. Она заявила, что преподаватели не хотели «вкладываться» в студентов этого направления. Непрофессионализм преподавателей сопровождал все четыре года обучения, некоторые будто вообще забыли о существовании такой группы, студентам могли поставить пары в десять вечера.

«Мы же лаборанты — мы не та специальность, на которую нужно тратить свои силы», – сыронизировала девушка.

В целом, по мнению бывшей студентки, вместе с однокурсниками она оказалась на «тонущем корабле». Впрочем, среди педагогов были и редкие «яркие примеры», которых Петрунина назвала и поблагодарила отдельно (во время критики конкретные имена она не упомянула).

По словам Петруниной, обида на колледж у нее копилась с первого года учебы, а в последнее время «усилилась десятикратно», когда дело дошло до диплома. Из ее рассказа следует, что студентка защищалась дважды, что не понравилось работникам колледжа.

«Комиссии были важны не мои знания, а то, осознала ли я, что была неправа, когда пошла второй раз защищать диплом. Ведь важна не оценка, ее вам и так нарисовать могут, а то, чтобы не было негативных отзывов о колледже после выпуска», — заявила девушка.

Сама Петрунина уточнила «Газете.Ru», что хорошо училась, но на защите ей несправедливо поставили оценку «удовлетворительно», которую девушка решила исправить. В итоге ее стали специально «валить» и назвали «обидчивой».

В конце своего выступления на вручении дипломов Петрунина подчеркнула, что могла бы еще долго критиковать колледж, но «по длинным и бессмысленным высказываниям у нас здесь есть другой человек». На прощание она пожелала всем не использовать полученные знания на практике.

«Надеюсь, в будущем вам повезет больше, чем здесь.

Не идите работать в медицину после медицинского колледжа… Я поступала в Тамбовский областной медицинский колледж, а закончила шарагу», – резюмировала девушка и театрально раскланялась.

Выпускники встретили ее речь овациями и криками. Женщины за спиной Петруниной во время выступления молча переглядывались, одна из них в какой-то момент развела руками. При этом они не пытались остановить девушку, отобрать или выключить микрофон. Лишь под конец речи к Петруниной подошла широко улыбающаяся женщина и выжидательно встала рядом.

«Не можем оставить это без внимания»: реакция на критику

На случившееся отреагировала министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова. Она пообещала проверить качество преподавания в колледже.

«Не можем оставить это без внимания. По всем озвученным в видео фактам будем проводить проверку. С выпускниками пообщаюсь лично, обсудим все возникшие вопросы», – написала министр в своем Telegram-канале.

Петрунина рассказала «Газете.Ru», что после своего выступления действительно встретилась 1 июля с Котельниковой и директором колледжа Евгением Лапочкиным.

«Провели беседу, что будет дальше — я не знаю. В моей речи не прозвучала ни одна фамилия в негативном ключе. Я сказала про свою ситуацию, это уже принял каждый на свой счет, что о многом говорит», – отметила девушка.

Она уточнила, что написала свою речь вместе с одногруппницей, администрация колледжа же обвинила в авторстве одну из преподавательниц. Якобы это та все придумала и «заставила» Петрунину выступить.

Выпускница добавила, что одногруппники ее полностью поддерживают, она получила огромное количество благодарностей, никто не выступил против. Девушка уточнила, что студенты боятся высказываться с подобной критикой во время обучения, так как могут отчислить. Сейчас администрация колледжа пытается упросить кого-нибудь из учащихся опровергнуть ее слова, но пока безуспешно.

«Колледж обзванивает студентов, просит дать комментарий в положительную сторону. Студенты отказываются это делать,

особенно моя группа, потому что в моих словах они действительно увидели правду. Колледж пытается подкупить, не знаю, как это назвать, чтобы дали опровержение», – указала Петрунина.

Сама она еще раз уточнила, что не хочет работать в медицине и будет поступать «на другую профессию». «В дальнейшем не отрицаю, что, может быть, я вернусь в медицину, но конкретно сейчас я не готова», – уточнила она.

«Актовый зал в погребе, туалет не ремонтировали со времен Ленина»

Министр образования Тамбовской области, комментируя скандальное выступление, подчеркнула долгую историю колледжа.

«Хочу заметить, что медицинский колледж ведет свою историю с 1868 года. За более чем 150 лет подготовлено более 50 тыс. средних медицинских работников разных специальностей», – написала Котельникова.

При этом в соцсетях можно найти негативные отзывы на учебное заведение, в том числе свежие. Так, пользователи пишут, что здесь «вы потеряете годы своей жизни впустую», зато администрация колледжа любит хвалить его в любой удобный момент.

Также указывается, что студенты учатся в обшарпанном здании без нужного оборудования, актовый зал находится «в погребе», трубы прорывает, а туалет не ремонтировали со времен Владимира Ленина.

«Обучение никакое… организации нет, обещанного оснащения, преподавателей тоже нет. Расписание это отдельная тема — его там тоже нет. Оценки выставляются далеко не за знания, зачастую по предпочтению преподавателей, многие из которых за весь курс своего предмета никаким образом даже не связываются со студентами, не говоря уж про очные лекции и практики. В общем-то нет ни теории, ни практики», — пишут в соцсетях.