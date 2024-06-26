Археология и жизнь. Готовятся поправки в закон «Об объектах культурного наследия народов РФ»

Дискуссии о регулировании существующих норм так называемой спасательной археологии ведутся достаточно давно. Сейчас по действующему российскому законодательству перед строительством какого-либо объекта на месте необходимо провести разведывательные раскопки для обнаружения памятников, представляющих ценность для науки. Это, безусловно, осложняет порядок ведения любой деятельности на земле, будь то его газификация, рытье колодца, строительство или снос небольшого сарая. Для проведения всех этих работ на своей земле необходимо по закону провести историко-культурную экспертизу. И если эксперт обнаружит на территории нечто, на его взгляд, интересное, строительство любого, даже социально значимого, объекта замораживается. Причем зачастую ценность находки не стоит потраченных средств и времени. В ближайшее время в Госдуму могут быть внесены поправки в закон «Об объектах культурного наследия народов РФ», которые изменят правила проведения историко-культурных экспертиз и полевых археологических работ. Они разрабатываются правительством Москвы с участием Торгово-промышленной палаты РФ, «Деловой России», «Опоры России», РСПП, НАМИКС и НОСТРОЙ. О предложениях по усовершенствованию законодательства в сфере выявления и сохранения объектов культурного наследия, — в «Газете.Ru».

«Избыточные требования к проведению работ»

Один из разработчиков новых поправок, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по строительству, ЖКХ и дорогам Галина Дзюба отмечает, что избыточные требования к порядку определения наличия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия на территориях, подлежащих хозяйственному освоению, могут привести к тому, что собственники и застройщики столкнутся с излишней бюрократией и задержками в реализации своих проектов. Поэтому, по ее мнению, необходимо рассмотрение и упрощение процедур определения объектов археологического наследия на таких территориях, чтобы обеспечить баланс между охраной культурного наследия и эффективным использованием земель.

«Избыточные требования к проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, включая текущие и капитальные ремонты, могут создавать дополнительное финансовое и организационное бремя для собственников и управляющих организаций, — подчеркивает Галина Дзюба. — Необходимо балансировать требования к сохранению и реставрации объектов культурного наследия, чтобы они были реалистичны и соответствовали потребностям собственников, без ущерба для исторической ценности объекта».

Еще один участник экспертной группы, председатель Комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Общественной палаты Российской Федерации Андрей Максимов также считает некоторые процедуры, предусмотренные существующим законом «Об объектах культурного наследия народов РФ», в некоторых случаях избыточными. Он рассказал «Газете.Ru», что первый вектор экспертного обсуждения касается государственной историко-культурной экспертизы земель, достаточно длительной и дорогостоящей процедуры. Например, по его словам, на участок в 10 гектаров она стоит не менее полутора миллионов рублей, и иногда для того, чтобы даже поставить необходимую аграриям для производства постройку, эти деньги надо потратить. Хотя, считает он, «вероятность того, что когда-нибудь кто-нибудь в нем будет копаться и что-нибудь найдет, предельно невелика».

По словам Галины Дзюбы, проблемы, связанные с избыточными требованиями к проведению работ на объектах культурного наследия, влияют на качество жизни граждан и общественный комфорт. Такие излишние нормативы и процедуры, считает она, могут стать причиной задержек в реализации проектов, увеличения затрат или привести к некорректному выполнению работ.

«Создание более гибкой и эффективной системы»

Разрабатываемые поправки в том числе предполагают, что полномочия по определению границ территорий, где необходимо проведение историко-культурной экспертизы, будут переданы в регионы. К таким критериям также отнесены документально подтвержденные факты жизнедеятельности человека в прошлом, факты произошедших на таких территориях исторических событий и тому подобное. Определение территорий, для которых не требуется проведения археологической экспертизы, позволит, считают эксперты, сократить не только издержки собственников и застройщиков, но и количество бессмысленной работы многих специалистов.

В столице такой опыт уже имеется: в Москве была проведена археологическая разведка и определены территории, где возможно обнаружить археологические объекты. Поэтому при их освоении проводятся всесторонние археологические исследования, именно там чаще всего и выявляются объекты археологического наследия. Разработчики поправок предлагают также определить виды работ, не требующих проведения исследования, так как они никак не повлияют на возможные объекты под землей или под водой.

По словам Андрея Максимова, в предложении, которое сегодня обсуждается, предлагается отказаться от «сплошного исследования, сплошной экспертизы». «Вот множество земель, где есть где-то там культурный слой, и можно перейти к зонированию в зависимости от того, насколько изучена территория. Чтобы субъекты Российской Федерации могли в ходе этого зонирования определять, где нужна экспертиза, а где она не нужна. Где уже все понятно, а где, собственно, мы реально можем что-то интересное и важное для истории, культуры найти», — отметил председатель Комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Общественной палаты РФ.

В настоящее время рынок проведение историко-культурных экспертиз практически монополизирован, поскольку процедура находится в ведении Минкультуры, а услуги по их проведению на всей территории страны могут оказывать всего 130 человек. Право на проведение полевых археологических работ, по данным федерального ведомства, имеют около 3500 специалистов, все они частные эксперты. Поправками частные экспертные организации планируется заменить подведомственными учреждениями органов охраны объектов культурного наследия и одновременно продлить срок действия разрешения на проведение полевых археологических работ с одного года до пяти. Такое разрешение, предлагают разработчики, будет действовать на всей территории РФ.

Эксперты считают, что предлагаемые поправки не только позволят сократить издержки собственников и застройщиков и освободят от большого количества бессмысленной работы специалистов, но и пойдут на пользу всем занятым в этом процессе. «Целью улучшения существующего законодательства в сфере выявления и сохранения объектов культурного наследия должно быть создание более гибкой и эффективной системы, которая бы одновременно обеспечивала сохранность культурного наследия и учитывала интересы собственников и разработчиков», — отмечает Галина Дзюба.