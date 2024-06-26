«Если не гавкал, тебя били»: как пытают в США и России после терактов Кого российские и украинские силовики пытают электричеством

26 июня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток. Жестокие и бесчеловечные истязания и наказания и в XXI веке продолжают оставаться большой проблемой. Что чувствует человек во время пытки, как в США, РФ, Белоруссии и на Украине до сих пор пытают заключенных электричеством, водой, бессонницей и изнасилованиями — в материале «Газеты.Ru».

26 июня 1987 года вступила в силу Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

«Пытки и другие формы жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения часто совершаются под предлогом защиты национальных интересов страны, однако последствия применения пыток часто выходят за рамки отдельного акта, потенциально увековечивая циклы насилия в поколениях», — гласит пояснение на сайте Всемирной Организации.

Справка Пыткой ООН считает любое причинение кому-либо сильной боли или страдания, как телесного, так и духовного толка; для получения от этого человека информации или признания, для наказания или запугивания; когда эту боль причиняет должностное лицо или пытка происходит с их ведома и молчаливого согласия.



Правозащитники убеждены, что пытки применяют из-за неэффективности системы исполнения наказаний и следствия.

К Конвенции против пыток уже присоединились 174 государства. Тем не менее, по данным правозащитников, спецслужбы и тюремщики в США, Китае, России, Узбекистане, Израиле и многих других странах по-прежнему используют боль как инструмент в своих целях.

В 2004 году телеканал CBS сообщил, что заключенных тюрьмы «Абу-Грейб» в Ираке пытают американские солдаты и сотрудники частных военных компаний (ЧВК).

«Мы должны были гавкать, как собаки, а если ты не гавкал, то тебя били по лицу без всякой жалости. После этого они нас бросали в камерах, забирали матрасы, разливали на полу воду и заставляли спать в этой жиже, не снимая капюшонов с головы», — рассказывал один из заключенных.

close 100% Американский военнослужащий Чарльз Грейнер избивает связанных заключенных в тюрьме Абу-Грейб U.S. Government

Попавших в «Абу-Грейб» пытали электрошоком, неудобными позами, унижением, травили собаками и угрожали изнасилованием. Кроме того, иракцы заявляли о пытках громкой американской музыкой — например, песнями Мадонны и Metallica. Однако ЦРУ считает это лишь жестким методом допроса, но не пыткой. Известно, кстати, что нацисты пытали своими маршами и речами Гитлера узников концлагерей, включая записи на патефонах или радио с громкоговорителями.

В 2005 году стало известно, что в «Абу-Грейб» погиб один из заключенных Манадель аль-Джамади. Его вздернули на связанных за спиной руках, и мужчина скончался от удушья из-за давления на грудь.

Публика была также шокирована циничными фотографиями, которые делали американские солдаты. Они позировали, улыбаясь и показывая большие пальцы, на фоне пытаемых ими людей.

close 100% Военнослужащие Сабрина Харман и Чарльз Грейнер позируют на фоне голых заключенных в тюрьме Абу-Грейб U.S. Government

Пытки в «Абу-Грейб» санкционировало военное командование США, утверждали правозащитники. Журнал New Yorker обвинил министра обороны США Дональда Рамсфелда в разрешении пыток заключенных для быстрого получения разведданных, но Пентагон отверг обвинения.

Не меньшую известность получила тюрьма США на Кубе, на арендованной Вашингтоном военной базе «Гуантанамо». Здесь содержались предполагаемые члены «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) и других террористических организаций, нередко люди попадали туда вообще без какого-либо статуса или по ложному доносу.

По словам внештатного психолога ЦРУ Джеймса Митчелла, участника программы усиленного допроса подозреваемых в терроризме, после терактов 11 сентября 2001 года (жертвами которых стали более 3 тыс. человек) американские разведчики активно пытали своих узников.

close 100% На территории тюрьмы в Гуантанамо Chris Hondros/Getty Images

Узников «Гуантанамо» «топили», поливая лица водой, били об деревянную стену, заталкивали в ящик с насекомыми. Некоторые допросы, по признанию Митчелла, «выходили из-под контроля». Он добавил, что основой пыток был подход — сначала сделать больно, чтобы человек в чем-то признался, потом — сделать еще больнее, чтобы он доказал, что не врет.

В 2005 году громкий скандал вызвала публикация газеты The Washington Post о пытках агентами ЦРУ подозреваемых в терроризме в секретных тюрьмах в Польше, Румынии и Литве.

Газета The New York Times привела описания некоторых пыток, которые применяли американские силовики.

«Они продолжали лить воду и концентрировались на моем носу и рту, пока я действительно не почувствовал, что тону, и моя грудь чуть не взорвалась от нехватки кислорода», — вспоминал один из узников Мохаммед Зубайда.

Кроме того, тюремщики сковывали узников очень короткими кандалами, заставляя их часами сидеть в позе.

close 100% Тюрьма в Гуантанамо Petty Officer 1st class Shane T. McCoy/U.S. Navy via Getty Images

«Наблюдая за Зубайдой в плену, вы заметили, что он кажется довольно гибким, несмотря на рану», — писал в докладной записке один из сотрудников Генпрокуратуры США.

Пытки в других странах

В Китайской Народной Республике пытки применялись к подозреваемым в связях с исламскими террористами после терактов в 2013-2014 годах. Тогда были устроены резня в вокзале Куньмина (29 погибших, 143 раненых) и въезд в толпу на улице Пекина (трое погибших и 43 раненых).

Спецдокладчик ООН по вопросам мучений и истязаний Манфред Новак еще в 2005 году отмечал, что в Китае широко распространены пытки.

«Узников пытают с помощью электрошока. Их тела прижигают сигаретами. Их погружают в яму с водой или в канализационную яму, содержат в экстремально холодных или жарких условиях, привязывают к кроватям и лишают продовольствия и воды. Охранники тюрем заставляют осужденных и подследственных избивать друг друга», — говорится в публикации ООН.

В пытках обвиняют друг друга боевики ХАМАС и Израиль. Данные о пытках с обеих сторон привела недавно ООН: боевики ХАМАС во время нападения на Израиль насиловали, убивали и сжигали тела своих жертв, а также пытали пленников.

close 100% Боевики ХАМАС везут израильскую заложницу Шани Лук в кузове пикапа Ali Mahmud/AP

В то же время обвиняют в пытках палестинцев обвиняют израильские власти.

«Я оставался на коленях почти два месяца с пяти утра до десяти вечера с завязанными глазами и связанными руками. Армия выпустила на нас собак, чтобы они напали на нас», — рассказывал французским СМИ один из узников израильской тюрьмы на условиях анонимности.

По данным международных правозащитников, пытки — это в первую очередь проблема Северной и Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. Но заключенных пытают и в странах бывшего СССР.

«Такое чувство, что нет предела жестокости, на которую не были бы способны сотрудники тюрьмы», — рассказывал об условиях содержания в узбекской колонии «Жаслык» поэт Юсуф Джума. Он был арестован за критику тогдашнего президента Ислама Каримова. В 2002 году правозащитники сообщили, что в колонии погибли двое заключенных. Одного из них заживо сварили в кипятке.

Пытки в России, на Украине и в Белоруссии

В 2022 году было возбуждено несколько десятков уголовных дел по факту пыток в тюремной туберкулезной больнице по Саратовской области (ОТБ-1). Более 400 заключенных ОТБ-1 заявили об изнасилованиях и избиениях. В итоге директор ФСИН Александр Калашников был отправлен в отставку, а замдиректора ФСИН Анатолий Якунин освобожден от должности замдиректора.

close 100% Gulagu.net

Регулярно СМИ и правозащитники сообщают о пытках заключенных на Северном Кавказе. Как отмечал «Коммерсантъ», практически ни разу за пытки в этом регионе никого не наказывали.

«Несмотря на то, что задержание преступников бывает в очень острой форме, и уголовный закон предусматривает, что действия при задержании, связанные с нанесением вреда, не влекут ответственности, совершенно недопустимо применение пыток к задержанным и обвиняемым», — так уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала в марте этого года следы травм у исполнителей теракта в концертном зале Crocus City Hall.

В апреле СМИ сообщили, что заключенных в колонии №6 для пожизненно осужденных «Черный дельфин» в Оренбургской области наказывают за невыполнение плана на производстве, в частности заставляют стоять в позе «ласточки» по несколько часов. Тем, кто жалуется на наказания, «отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям».

Для пыток током могут использовать полевой телефон — ТА-57.

Наконец, известно о пытках в тюрьмах Белоруссии и Украины. В мае 2024 года ГБР Украины сообщило о системе пыток в колониях и съемках издевательств на видео. Пытали людей в колониях в Полтавской области.

close 100% Gulagu.net

Осужденные проходили «жесткую процедуру приема», это снимали на камеру. Заключенных «били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками», иногда нанося сотни ударов, а также «выкручивали руки». Известны случаи применения пыток украинских заключенных электротоком.

Белорусские силовики пытали задержанных участников акций протеста в 2020 году. Об избиениях и истязаниях сообщали в том числе и российские журналисты, оказавшиеся там же. Правозащитники перечисляют в основном случаи жестокого избиения людей на допросах и в качестве меры устрашения.

Глава РБ Александр Лукашенко впоследствии заявил: «Это фейк, это неправда. Слушайте, а зачем их пытать? Там же следствие не вели. <...> А если там и был кто-то с синяками, так они получили на улице… Я признаю, что [в изоляторе] на Окрестина кое-кто получил. Но получили в основном те, кто ринулся бить ментов, сводить с ними счеты, по пьяни и проколотые».