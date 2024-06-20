«Костер с 40 девушками, сожженными заживо»: как русские c американцами взяли Пекин Почему в Китае восставшие боксеры тысячами убивали христианок и европейцев

20 июня 1900 года в Пекине был зверски убит немецкий посол. Вскоре российская армия штурмом взяла столицу Китая. Бок о бок с русскими солдатами на штурм шли японцы и американские морпехи. Войска сразу восьми держав подавили знаменитое восстание боксеров — ихэтуаней, боровшихся против иностранного засилья в Поднебесной. Как Российская Империя помогла Востоку и Западу победить китайских бунтовщиков — в материале «Газеты.Ru».

Засилье насильников и опиум

Накануне XX века Пекин оказался в зависимости от европейских держав. Началось проникновение в Поднебесную не только новейшей европейской техники (поездов, станков и оружия), но и чуждых китайцам нравов и религии — христианства. Многие китайцы в Пекине охотно принимали христианскую веру, например, крестились в православие. В провинции Шаньдун христианами стали 180 тыс. китайцев.

Активная деятельность миссионеров и, нередко, неуважительное обращение с китайскими святынями разжигали недовольство местных. Технологии также отбирали у сотен тысяч людей работу, делая их профессии ненужными.

К тому же, некоторые европейские миссионеры под прикрытием проповедей делали бизнес — захватывали якобы под строительство храмов земли, помогали китайцам за деньги решать вопросы, случалось даже, что заводили себе гаремы из местных девушек.

Некоторые китаянки не выдерживали позора и кончали с собой.

close 100% Карикатура «В китайском лабиринте» Удо Кепплера Library of Congress/Getty Images

Про европейцев начали говорить, что они насильники, торгуют дурманом и воруют детей для ведьм. Впрочем, большинство христианских миссионеров были искренними подвижниками, которые строили больницы и школы, помогали содержать беспризорных детей и лечили больных.

Тем не менее, активное проникновение западных технологий и ценностей спровоцировало ответную реакцию — восстание ихэтуаней (на Западе их называли боксерами) в ноябре 1899 года.

«Это выступление было направлено против иностранцев, заполонивших империю. «Боксерским» его назвали потому, что участники восстания в борьбе использовали приемы ушу. Со стороны казалось, что это боксерский поединок, поэтому их прозвали боксерами», — писал брат русского художника Василия Верещагина Александр.

close 100% Карикатура Удо Кепплера для журнала Puck Magazine Universal History Archive/Getty Images

Члены так называемых «отрядов гармонии и справедливости» носили стеганые куртки, красные кушаки, иногда – красные штаны. За кушак у них был заткнут большой изогнутый нож. Красный цвет символизировал даосского бога войны Гуань-ди.

Профессор-синолог Дмитрий Позднеев о занятиях ушу – «боксе» «В сарае собралось 10 боксеров, на стенах сарая были развешены надписи, видимо, имен божеств или духов, к которым боксеры обращались. <…> На столе перед надписями лежал длинный нож и сосуды с благоуханиями и курениями, как у буддистов. <…>



Сначала все ихэтуаньцы простерлись на юго-восток, где обитает их дух, потом вскочили, и главный из них начал странную жестикуляцию и прыжки. Другие подражали ему. Затем первый схватил нож и начал быстро вертеть им в воздухе; у других ножей ни у кого не было, и они остались свидетелями его движений, только строя страшные рожи, наводящие ужас на зрителей… После получасовых упражнений, старший боксер остановился в оцепенении, показывая тем, как было потом объяснено зрителям, что он достиг степени неуязвимости от оружия».

Ихэтуани убеждали крестьян, что голод и неурожай, поразившие север Китая в 1898 году, были справедливой карой небесной. А вся вина лежит на европейцах, которые везде прокладывают рельсы и провода, беспокоят духов земли, нарушают фэн-шуй. А также уводят китайцев от верований предков.

Поэтому нужно было

железные дороги разобрать, телеграфные столбы сломать, пароходы пустить на дно, миссионеров перебить, а западных варваров с круглыми лицами выгнать вон из Китая. Или тоже убить.

Стоит добавить, что правительство императрицы Цыси хоть на словах и выступало против ихэтуаней, на деле почти не противодействовало восставшим традиционалистам.

В конце мая 1900 года отряды боксеров стали подтягиваться к Пекину. В ходе тайных переговоров между властями империи и лидерами повстанцев было решено объединить усилия и изгнать европейцев.

Поле битвы — Пекин

Для европейских послов в Пекине был построен укрепленный сеттльмент — Посольский квартал. Сеттльменты, то есть «поселения», были широко распространены в европейских колониях и странах Востока в эпоху колониализма, и представляли собой районы компактного проживания иностранцев, на территориях которых не действовала туземная власть.

Иностранцы поняли, что тучи сгущаются. В Пекин прибыли 74 русских моряка с броненосцев «Наварин» и «Сисой Великий». Они соорудили в сеттльменте баррикаду высотой 3,5 м и шириной 2 м, назвав ее «Форт Наварин-Сысоевский». Конструкция соединяла здание русской дипмиссии с Русско-Китайским банком.

Русские хотели притащить пушку, но удалось доставить только ящик снарядов. Орудия привезли англичане — две пушки, а вместе с ними приехали 30 австрияков. Кроме того, для обороны квартала прибыли 75 французов, 63 американца, 50 немцев, 28 итальянцев и 25 японцев.

close 100% Русская кавалерия атакует отряд ихэтуаней Альфонс Лалоз

Два участка обороны были разделены между британцами, американцами и русскими с одной стороны и французами, немцами и японцами с другой. Стоявшие отдельно австро-венгерское и итальянское посольства было решено в случае удачного нападения боксеров оставить. Самостоятельно оборонялся католический храм Бэйтан — 40 итальянцами и 1 тыс. китайских прихожан. Вокруг сеттльмента разрушили дома китайцев — чтобы создать простреливаемую площадь. За стенами Посольского квартала спрятались все живущие в Пекине иностранцы (1 тыс. человек) и порядка 3 тыс. христиан-китайцев.

Между тем в Пекине становилось все более неспокойно. 28 мая боксерами был убит японский переводчик Сугияма.

«Мы глубоко огорчены известием об убийстве японского секретаря Акиры Сугиямы толпою беззаконников… Мы повелеваем Начальнику Пекинской жандармерии определить срок, в течение которого все убийцы должны быть захвачены и подвергнуты наказанию по всей строгости законов», — гласил официальный декрет императрицы Цыси.

Немецкий посол барон Клеменс фон Кеттелер схватил на улице мальчишку-китайца, и вместе с другими дипломатами его поколотил. Спустя пару дней посол Испании застрелил одного ихэтуаня. А русские матросы арестовали китайца, который нес курительные свечи для ихэтуаньского обряда.

close 100% Карикатура «Экспедиция Европейской державы против боксеров» Германа Паула Hulton Archive/Getty Images

Тогда же 20 немецких солдат атаковали кумирню боксеров, убив семерых человек. В ответ боксеры начали жечь христианские подворья — католические и православное Северное подворье, а также уничтожили австрийскую дипломатическую миссию.

Сводный русско-американский отряд совершил экспедицию в католический храм Наньтан, разрушенный боксерами. Ихэтуани были разбиты, а 300 схваченных ими китайских христиан — освобождены.

Правительство Цыси потребовало от иностранцев в 24 часа покинуть Пекин, иначе «ручаться за их безопасность не сможет». Дипломаты заявили, что берут на размышление 48 часов. Полномочий объявлять войну или заключать мир у них не было, и поэтому решено было направить китайцам предупреждение.

И вот, 7 июня (20 июня по старому стилю) был жестоко убит немецкий посол барон фон Кеттелер. Версий его гибели существует несколько. По одной из них, его застрелил китайский солдат, когда барон в паланкине ехал на переговоры.

Тело фон Кеттелера было изрублено на куски.

«Иностранцы ведут себя агрессивно по отношению к нам, нарушают нашу территориальную целостность, топчут наш народ и забирают силой нашу собственность… К тому же они угнетают наш народ или богохульствуют над нашими богами. Простой народ терпит небывалые притеснения, и каждый из них весьма мстителен. Поэтому отважные последователи-ихэтуани сжигают церкви и убивают христиан», — объявило вскоре пекинское правительство.

Цыси больше боялась ихэтуаней, а не малочисленных европейцев. Численность «боксеров» достигала 100 тыс. человек — больше, чем 70-тысячная армия ее правительства.

Вскоре артиллерия ихэтуаней начала обстрел сеттльмента. Их бойцы имели четкие инструкции: убивать христиан-иностранцев, а христианину-китайцу дать возможность отречься от Христа и убить его, если тот не отречется.

close 100% Иллюстрация убийства повстанцами немецкого посла Кеттелера в знак неповиновения западным державам в журнале Le Petit Journal Global Look Press

В ночь с 23 на 24 июня боксеры начали резать христиан. «Страшна была их участь. Им распарывали животы, отрубали головы, сжигали в жилищах», — писали тогда русские газеты.

Леденящие душу описания зверств ихэтуаней оставил русский дипломат Борис Евреинов:

«Целые чаны были полны кровью, повсюду валялись изуродованные трупы стариков, женщин и детей; большинство из них умерло после страшных мучений, судя по застывшим в ужасных судорогах трупам. Были маленькие дети с раскрытыми внутренностями, с выколотыми глазами, с раздробленным черепом и еще признаками жизни. В одном углу был найден костер с 40 девушками, по-видимому, сожженными живыми» Борис Евреинов русский дипломат в Пекине

Боксеры не просто жестоко убивали иноверцев, но даже расчленяли многих христиан, поскольку верили, что верующие в Христа умеют воскресать на третий день. Боксеры убили более 30 тыс. христиан разных конфессий.

Осада дипломатического квартала длилась 56 дней. Осажденные питались кониной и курили листья. Русские моряки героически отбили часть крепостной стены, чтобы остановить беспрерывный артиллерийский обстрел. Держать оборону помогали более эффективные винтовки с оптическими прицелами.

«Было светло, как днем, и от выстрелов, и от массы искр, выбиваемых пулями при ударе о камни. Над головою свистят пули, то и дело ударяясь о крышу и осыпая нас осколками черепицы и пыли. Но вот выстрелы учащаются, сливаются в одну непрерывную трескотню, и со всех сторон раздаются крики: «Ша! ша!» («Убей! убей!»). Это китайцы идут на приступ. И чем темнее ночь, тем сильнее пальба», — вспоминал Борис Евреинов.

close 100% Европейских пленных ведут к мандарину после битвы под Янцзуном, 1900 год ullstein bild/Getty Images

За время боев в Пекине погибли четыре офицера, 29 солдат и 12 гражданских добровольцев. Ранения получили девять офицеров, 136 нижних чинов и 23 гражданских лица.

Как русские, американцы и японцы Пекин взяли

Смерть посла фон Кеттелера стала поводом для военного вторжения европейских держав.

Пока продолжалась осада Посольского квартала, русская армия провела частичную мобилизацию — под штык встали 12 тыс. солдат в Приамурье. К ним присоединились уссурийские казаки, а также отряды охранников Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД).

Британия, Франция и остальные страны отправили свои военные корабли. На лидерство претендовал экспедиционный корпус Германии. «Как некогда гунны под водительством Аттилы стяжали себе незабываемую в истории репутацию, так же пусть и Китаю станет известна Германия, чтобы ни один китаец впредь не смел косо взглянуть на немца», — заявил кайзер Вильгельм II. Американцы отправили 295 морпехов и 3125 пехотинцев. Французы – примерно столько же. Австрийцы – 296 морских пехотинцев и 4 корабля.

close 100% Карикатура журнала Puck на Боксерское восстание World History Archive/Global Look Press

Но самый большой воинский контингент выслала Япония — 20 тыс. солдат. И больше всего броненосцев — два десятка.

Казалось, что армии цивилизованных держав должны были нести с собой свет, мир и порядок. Жена одного русского офицера, впрочем, описала жестокости, которые устраивали уже солдаты держав-союзниц:

«Казаки одним ударом рассекали китайцу голову до позвоночника или перерубали противника пополам», — писала она в дневнике. Союзники, как и ихэтуани, грабили дворцы и простые дома.

Китайский погром в Благовещенске Жуткий погром китайцев произошел в русском городе Благовещенск, на Амуре. Боксеры, начавшие свое восстание как раз на севере Китая, попытались там захватить два речных судна, подобравшись с китайской стороны реки. Они обстреляли русских матросов, ранив семерых. После уже атаковали город, убив пятерых горожан. К тому же, ихэтуани атаковали КВЖД, убивая железнодорожников.



Распространялись слухи о зверствах боксеров в Пекине против христиан. Пытаясь разрешить напряжение, губернатор приказал выселить китайцев из Благовещенска. В ходе облав были интернированы тысячи местных китайцев, полицейские акции сопровождались избиениями и убийствами.



Схваченных китайцев отправили в поселок Верхне-Благовещенский, по пути часть отстающих приказали зарубить топорами. Были убиты несколько десятков человек. В поселке интернированным приказали плыть, и многие из них утонули.



Не умеющих плавать китайцев загоняли в воду выстрелами, ударами холодного оружия и нагаек. В результате бойни погибли более 3 тыс. китайских подданных.



«И вот, во всю ширь Амура, поплыли утопленники, точно за нами погоня какая. Пассажиры все повылезли из кают – смотреть на такое невиданное зрелище. Оно до смерти не изгладится из моей памяти. Очевидно, это были те самые несчастные, которые потонули у Благовещенска. Пролежав известное время на дне, они набухли и теперь всплыли», – описал итоги Благовещенского погрома Александр Верещагин.

Наконец, союзники подошли к Пекину. Совместными усилиями русские, японцы и американцы заняли город.

Американские волонтеры, в широкополых шляпах, на прекрасных лошадях, напоминают скорее каких-то «мексиканских стрелков» из романа Майн Рида, чем регулярные войска. Войска остальных наций были в микроскопических дозах. Австрийцев было всего несколько десятков человек, но зато национальные флаги их были такой величины, что одним можно было покрыть всех сразу. Представительницей Италии была рота берсальеров — альпийских стрелков, все точно сняты с картинки «Живописного обозрения». Шляпы с петушиным пером, голые икры, маленький карабин в руках... Константин Гиршфельд поручик русской армии

Союзники начали грабить — в порты, по описаниям очевидцев, шли эшелоны, забитые золотом и драгоценностями из императорских дворцов. Любой, кто подозревался в связях с боксерами, расстреливался на месте (могли и шашкой зарубить). Известны случаи, когда союзники убивали друг друга — например, индус-сипай из состава британского корпуса зарезал из-за китаянки американца, а его товарищи в отместку перестреляли нескольких сипаев.

Императрица Цыси вскоре объявила, что нужно без пощады убивать ихэтуаней, которые довели Китай до иностранного вторжения.

close 100% Иллюстрация вторжения повстанцев в христианскую церковь Global Look Press

До поздней осени 1900 года продолжались карательные походы европейцев по Китаю. Последний же отряд боксеров в 1902 году был разбит русскими казаками в Маньчжурии. Китай подписал унизительный заключительный договор, обязался извиниться за убийство немецкого посла и японского дипломата, казнить лидеров ихэтуаней, уплатить контрибуцию, поставить на разгромленных христианских кладбищах памятники и запретить все общества с ксенофобской идеологией.