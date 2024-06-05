Немецкий бизнесмен пытался спрятаться в посольстве ФРГ в Москве. Где он сейчас и почему исчез? Spiegel: бизнесмен Новак пытался скрыться от суда в посольстве в Москве и пропал

Бизнесмен из Германии Ральф Новак, которого приговорили к пяти годам колонии за хищение акций каршеринга BelkaСar, 3 июня не явился на судебное заседание по своему делу. Der Spiegel выяснил, что предприниматель пытался скрыться от суда в посольстве ФРГ в Москве, но после переговоров с дипломатами сам покинул дипмиссию. Источники «Ъ» при этом сообщали, что бизнесмену стало плохо и его госпитализировали в одну из частных клиник. Адвокат Новака Константин Елфимов отказался комментировать это информацию. До этого он говорил, что не знает, где его подзащитный, и не может с ним связаться.

Немецкий бизнесмен Ральф Новак, которого осудили по делу о хищении акций каршеринга BelkaСar, попытался найти убежище на территории посольства Германии в Москве. Однако после нескольких часов переговоров с дипломатами и своими адвокатами добровольно покинул дипмиссию, пишет Der Spiegel.

Как заявил изданию адвокат Новака Константин Елфимов, после приговора предприниматель «чувствовал себя плохо, был в панике и боялся снова попасть в тюрьму».

При этом, по данным Der Spiegel, у немца была мало шансов получить юридическую помощь, так как, согласно Венской конвенции, посольство было бы обязано выдать его российским властям по первому требованию. Так называемое «посольское убежище» в случае Новака тоже бы не сработало, потому что дело, по которому его осудили, не политическое.

В МИД Германии отказались комментировать ситуацию, сославшись на «защиту прав личности».

Не явился в суд

Суд по делу Ральфа Новака состоялся 3 июня, приговор огласили примерно в 11 часов утра. Предприниматель получил за хищение пять лет колонии общего режима, также ему назначили штраф в размере 800 тыс. руб.

На само заседание Ральф Новак не явился. Адвокат Константин Елфимов заявил РИА Новости, что не может связаться со своим клиентом и не знает, где тот находится.

«Выехал в суд, он (Новак — «Газета.Ru») обязательный человек. Может, он в больнице. Я не знаю, где он, мы пока не можем дозвониться, инспектор пока тоже», — отметил защитник.

Елфимов также рассказал «Коммерсанту», что вместе с женой своего подзащитного проверил квартиру, где тот находился под домашним арестом, но дома Новака не оказалось. Последний раз, по словам адвоката, он видел предпринимателя вечером 2 июня. Елфимов уточнил, что настроение у бизнесмена было подавленное, при этом ехать в суд немец собирался. Вероятность того, что Ральф Новак мог скрыться, защитник назвал крайне низкой.

Позже издание сообщило, что в связи с тем, что Ральф Новак не явился на заседание, суд вынес постановление о розыске бизнесмена.

4 июня источники «Ъ» рассказали, что

накануне приговора Новаку стало плохо, вероятно, от нервного перенапряжения — ранее прокурор запросил для него восемь лет колонии. Предпринимателя госпитализировали, предположительно, с гипертоническим кризом в одну из частных московских клиник.

Константин Елфимов отказался комментировать информацию о том, где находится его подзащитный. 5 июня адвокат также сообщил РИА Новости, что Новака еще не объявили в розыск, но могут это сделать, если он не явится в службу исполнения наказаний до конца дня.

Дело BelkaСar

Уголовное дело о хищении акций каршеринга BelkaСar начали расследовать в 2021 году. Изначально его возбудили по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и вели в отношении неустановленных лиц. Однако, когда в феврале 2022-го правоохранители задержали Ральфа Новака и его сообщника Ильнура Азмуханова, дело переквалифицировали. Новака и Азмуханова отправили в СИЗО, но в 2023-м перевели под домашний арест. В этом же году суд заочно арестовал и объявил в розыск еще двух обвиняемых — немецкого бизнесмена Фабиана Кройхера и предпринимателя Бориса Зимина (признан в РФ иностранным агентом), сына основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина.

Дело было возбуждено по заявлению соучредителя швейцарской компании Bryanston Resources AG (затем стала называться Winterberg Group) Бенедикта Соботки. Предприниматель обвинил Новака и Кройхера в том, что они совершили сделку по продаже 52% акций BelkaCar за его спиной и по заниженной цене.

Позже следствие выяснило, что и сама сделка была фиктивной, так как реальная оплата за ценные бумаги не производилась. Также в деле фигурировал еще один эпизод — хищение и продажа контрольного пакета российского ООО «Брайнстон».

В мае 2023 года полицейские завершили расследование, Новака и Азмуханова обвинили в особо крупном мошенничестве. Правоохранители считают, что немецкий бизнесмен был организатором хищения, а инвестиционный директор Winterberg Group Азмуханов — исполнителем его плана. По данным следствия, ущерб от их действий составил 3,6 млрд руб. Оба обвиняемых свою вину не признали.

Ильнура Азмуханова суд приговорил к четырем года колонии со штрафом в 500 тыс. руб.