Тараканы в квартире: почему завелись и как от них избавиться Как избавиться от тараканов в квартире: народные методы и химические средства

Борьба с тараканами в квартире часто напоминает неравную битву. Эти насекомые размножаются быстро и очень живучи. Они могут завестись даже в чистой квартире, хозяева которой тщательно следят за порядком. «Газета.Ru» узнала у энтомолога, почему заводятся тараканы, как от них можно избавиться и какие средства наиболее эффективны.

Почему в доме заводятся тараканы

Большинство специалистов по уничтожению насекомых скажет: если вы увидели в квартире таракана, существует большая вероятность, что он уже далеко не один. Эти насекомые размножаются очень быстро — самка таракана откладывает капсулу, в которой находятся 15–50 яиц, и через несколько недель в квартире уже целая колония.

В основном в жилых домах распространены два вида тараканов: черные и рыжие (вторых еще называют прусаками). При благоприятной обстановке, наличии воды и еды рыжие тараканы могут прожить от 20 до 30 недель, черные могут находиться в квартире до двух-трех лет.

Тараканы могут попасть в квартиру двумя основными путями: либо их заносят, либо они приходят сами. Занести тараканов можно со старой мебелью (особенно с кухни) или вещами, которые вы забрали из прошлого жилья. Более того, их можно принести из магазина, где они обитают, поэтому покупки следует тщательно мыть, рассказал «Газете.Ru» специалист, изучающий насекомых, энтомолог Роман Хряпин.

Чаще всего насекомые приходят в квартиру сами, особенно, если там подходящие для них условия.

В этом случае речь не идет про антисанитарию и захламленные комнаты, (хотя такая обстановка нравится насекомым). Основная причина, по которой тараканы выбирают себе новый «дом» — легкий доступ к воде (подтекающая раковина, брызги после мытья посуды на столешнице, миски питомца с водой и остатками корма) и мелкие остатки пищи (крошки на столе или полу, забытый кусок колбасы на столешнице и так далее).

Вода и остатки еды, понятное дело, будут привлекать тараканов. Поняв, что здесь неплохо кормят, они с удовольствием к вам придут и останутся с вами. Но если вы будете тщательно убирать доступные остатки еды, то тараканам по большому счету просто нечего будет у вас делать и в конце концов они сами могут уйти туда, где их кормят. Роман Хряпин энтомолог

Обычно тараканы проникают в квартиры от соседей, переставших следить за порядком или ведущих маргинальный образ жизни. Причем эти соседи могут быть не на лестничной площадке, а в соседнем подъезде.

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«Тараканы могут прийти по каким-то либо коммуникационным путям: все вентиляционные системы, полости прохождения водопроводных, коммуникационных или мусоропроводных труб. По этим полостям тараканы могут спокойно перемещаться и заселять новые помещения», — перечислил эксперт.

Как распознать проблему

Самый верный способ убедиться, что в квартире завелись тараканы, — столкнуться лицом к лицу с одним из них. Если вы увидели насекомое на кухне, не паникуйте и постарайтесь выяснить, есть ли в квартире его собратья. Но, как правило, по одному тараканы в многоэтажных домах передвигаются редко.

Обследуйте все укромные уголки квартиры: посмотрите за плинтусами, в щелях между мебелью и стенами, в ванной и тщательно проверьте кухонный гарнитур и бытовую технику. Лучше всего сделать это в темное время суток — тараканы резко реагируют на свет и движения, поэтому в момент «обыска» могут попрятаться.

Чтобы понять, завелись ли в доме тараканы, необходимо обратить внимание на следующие признаки:

тараканов легко увидеть, если ночью на кухне неожиданно включить свет;

черные мелкие точки на стенах, полу, мебели, продуктовых упаковках, теплой бытовой технике — это экскременты насекомых, которые сигнализируют об их присутствии;

специфический неприятный запах — этот признак актуален, если тараканы завелись в квартире уже давно, поэтому его присутствие не обязательно. Тараканы метят свои убежища пахучими веществами феромонами (агрегационными и половыми) — это и есть запах вредителей. Особенно резким и неприятным запахом отличаются тараканы черного цвета — из-за них пахнет гнилью и сыростью. Если усачей не очень много, то от них исходит чуть заметный запах. Однако, если численность насекомых большая, то в квартире распространяются неприятные запахи, от которых очень трудно избавиться. К слову, в частных домах отыскать таким образом тараканов гораздо сложнее;

Яйца насекомых или капсулы для откладывания потомства заметить сложно — обычно они находятся в углах и труднодоступных местах помещения, например, под плинтусами или в укромных уголках кухонного гарнитура.

Какой вред наносят тараканы

Тараканы могут испортить жизнь несколькими способами.

Во-первых, обычно они живут около или внутри теплых электроприборов (чайник, радиатор холодильника и прочее), так что испортить технику им нетрудно.

Во-вторых, тараканы — переносчики заразы и болезней. Насекомые переносят болезнетворные бактерии или частицы плесени на своих лапках, и все это может оказаться в еде, на посуде, продуктах и на поверхностях, где вы готовите. В сфере здравоохранения даже существует специальный термин «блаттоптероз» , которым обозначают вред, наносимый тараканами людям.

Помимо порчи продуктов питания и возможного неприятного запаха, рыжие тараканы переносят на себе возбудителей заболеваний, яйца глистов и могут даже укусить человека, если почувствуют нехватку пищи или воды.

Самые распространенные болезни, которые могут переносить насекомые, — сальмонеллез, дизентерия, гастриты, бактерии, вызывающие воспаление легких (пневмонию), грибковые заболевания, некоторые урологические инфекции. Также на лапках, брюшке и в выделениях тараканов можно обнаружить опасных паразитов: остриц, аскарид, и других гельминтов.

Более того, согласно данным Института аллергологии и клинической иммунологии, некоторые насекомые, в частности распространенные в жилых домах тараканы-прусаки, могут вызвать серьезные аллергические реакции, которые чаще всего проявляются аллергическим дерматитом как правило, зудящее воспаление участков кожи, крапивницей, ринитом или бронхиальной астмой.

Как избавиться от тараканов: 5 народных методов

Существует масса народных способов избавиться от тараканов в квартире. Однако эффект от них можно заметить, если насекомых немного. Когда они успели расплодиться и в квартире поселилась целая колония, помогут только химические средства.

Полынь и пижма (при незначительном количестве насекомых)

Эффективность: слабая

Запах обыкновенного сорняка — полыни — отпугивает многих насекомых, в частности блох и тараканов. Как вариант, можно просто разложить свежую или сухую полынь в тех местах, где видели насекомых. Для большего эффекта можете сварить отвар из растения и протереть им все поверхности, по которым чаще всего перемещаются тараканы.

Будьте осторожны: в больших количествах полынь ядовита и может вызвать аллергию. Работать с отваром необходимо в перчатках и маске.

Запах пижмы в свежем, сухом виде, а также в виде отвара или спиртовой настойки тоже отпугивает тараканов. Разложите цветы в местах скопления насекомых, а отваром или настойкой протрите мебель и полы.

Будьте осторожны: пижма также ядовита, как и полынь. Растение в квартире необходимо размещать так, чтобы до него не добрались дети или животные.

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Нашатырный спирт

Эффективность: средняя

Можно попробовать избавиться от вредителей с помощью раствора с нашатырным спиртом. Едкий запах жидкости, как правило, их изгоняет. Для этого смешайте чайную ложку нашатырного спирта с литром воды. Затем протрите приготовленным раствором вентиляционные решетки, пол и плинтусы трубы и другие благоприятные для жизни тараканов места, включая столешницы на кухне.

Для большей эффективности процедуру следует повторять на протяжение двух-трех дней, пока насекомые не перестанут появляться.

Столовый уксус

Эффективность: средняя

При этом способе тараканов также отпугивает резкий запах. Чтобы они ушли, нужно протереть уксусом места их частого появления.

Смешайте пол-литра 9% уксуса и 10 литров воды. Протрите получившимся раствором пол, плинтусы, кухонные шкафчики, столы, сантехнику, подоконники, вентиляционные решётки, оконные и дверные проемы. Повторяйте обработку каждые два-три дня до полного исчезновения тараканов.

Если вы обнаружили кладку яиц или личинки, можно ежедневно обильно опрыскивать эти места неразбавленным столовым уксусом.

Минус эффективного народного средства — уксусный запах надолго остается в доме.

Вымораживание

Эффективность: средняя

Этот народный способ подойдет для избавления от тараканов зимой. Как и все насекомые, тараканы боятся холода и не способны самостоятельно сохранять внутреннее тепло, поэтому «вымораживание» вредителей из квартиры — проверенный временем и действительно рабочий метод борьбы с ними.

Для этого следует распахнуть в квартире окна, открыть шкафы и обязательно перекрыть отопление, чтобы из-за резкой смены температуры не лопнули трубы. Минимальное время проветривания — четыре часа. Эффект будет еще лучше, если на улице стоит сильный мороз.

Будьте осторожны : способ вымораживания достаточно опасен, так как может серьезно повредить бытовую технику и отопительную систему.

Борная кислота

Эффективность: выше среднего, но есть нюанс

Один из самых эффективных народных методов избавления от тараканов — отрава с борной кислотой. Сама по себе борная кислота безопасна для человека, но ядовита для насекомых. Попадая в организм насекомых, это вещество убивает их, разъедая стенки пищеварительного тракта, уточнил энтомолог Роман Хряпин. Пакетики с борной кислотой можно найти в аптеке.

Есть два варианта, как использовать борную кислоту:

Протереть (если она в виде раствора) или обработать (если это порошок) ею плинтусы, края вентиляционных шахт, стыки труб и любые другие поверхности, где могут бегать тараканы. Но этот вариант малоэффективен, так как борная кислота сама по себе безвкусная, не имеет резкого запаха и не привлекает тараканов просто так.

2. Смешать 50 граммов борной кислоты с сырым желтком, отварным картофелем и сделать отраву в виде шариков. Их нужно разложить как приманку в местах обитания тараканов. Еще в отраву можно добавлять муку, сахарную пудру, ванилин и крахмал. Тараканы реагируют на запах: чем ароматнее получится шарик, тем вероятнее насекомые его съедят.

«Этот народный и хитрый метод достаточно хорошо работает, если у вас в квартире немного тараканов. И если вы не будете оставлять воду в доступных местах, то тараканы, конечно, будут гибнуть. И гибель будет еще более скоротечной, более быстрой», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

4-7 дней в среднем потребуется, чтобы метод с борной кислотой начал работать

Первые два-три дня, по словам энтомолога, вы можете не наблюдать снижения количества тараканов. Более того, Роман Хряпин предупредил: при разбрасывании «вкусной» отравы в квартире могут появляться новые тараканы , которые пришли «полакомиться вашей приманкой».

Как избавиться от тараканов: мощная химия и дезинсекция

Сегодня на рынке представлено много мощных химических средств для борьбы с тараканами. Однако со временем многие из них перестали хоть как-то действовать на самых распространенных рыжих тараканов, поскольку у них выработался иммунитет к химикатам, отметил энтомолог.

Для эффективной борьбы с тараканами требуется комплексный подход — нужно сочетать разные средства. Лучше отдавать предпочтение таким, в составе которых есть несколько действующих веществ.

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«Рыжие тараканы имеют достаточно хорошую степень резистентности [сопротивляемость организма к воздействию различных ядов — прим. «Газеты.Ru»], ввиду того, что, скорее всего, с ними уже кто-то в многоквартирном доме боролся. Об этом нужно помнить и отдавать предпочтение комплексному подходу», — обратил внимание специалист.

Важно помнить, что все инсектициды требуют строгого соблюдения правил безопасности. Они токсичны и могут нанести вред здоровью человека и домашним животным. При работе с любыми профессиональными средствами обязательно надевайте перчатки, при необходимости маску и избегайте попадания химии на кожу и особенно на слизистую (нос, глаза, рот).

Гели

Эффективность: средняя

Основное преимущество гелей при борьбе с тараканами — их можно использовать, когда в квартире есть маленькие дети и домашние животные. Как правило, они не имеют резкого и едкого запаха, который раздражает человека, но очень привлекательны и ядовиты для насекомых.

Главное — точечно наносить гель в местах скопления тараканов (в основном швы плинтусов, под раковиной), а не размазывать его по всем поверхностям, иначе субстанция может случайно попасть в еду или на кожу.

Действие такого геля сохраняется до 30 дней. Затем его необходимо обновить. Количество наносимого вещества зависит от степени заражения квартиры. Но если насекомых много, избавиться от них только с помощью геля будет сложно. Как правило препараты в виде геля оказывают нервно-паралитическое действие, сначала насекомое парализует, а спустя шесть-восемь часов после контакта с ядовитым веществом наступает смерть. Гибель всей колонии наступает через две недели .

Аэрозоли

Эффективность: средняя

Химикаты в виде распылителей вреднее для человека, нежели гели. Поэтому, чтобы обрабатывать помещения с помощью аэрозоля, необходимо надеть маску и убрать все открытые продукты, посуду, кухонную утварь и бытовую технику из тех мест, где вы собираетесь распылять вещество.

Тем не менее аэрозоли, по словам Романа Хряпина, чаще используют как средство, которое вынуждает тараканов выйти из своей «зоны комфорта» для последующей обработки.

Компоненты в составе вызывают нервные возбуждения и высокую двигательную активность. То есть тараканы начинают выходить из своих укрытий и становятся доступны для обработки какими-то более критическими средствами, которые вызывают летальные действия. Роман Хряпин энтомолог

Ловушки

Эффективность: средняя

Специальные ловушки (клеевые, электрические или ядовитые) подойдут тем, у кого в квартире обитают «залетные» гости, и нет целой колонии. Такой способ борьбы с тараканами обычно полностью не избавляет от них квартиру, а лишь на время их отпугивает.

Срок действия клеевых и ядовитых ловушек указан на упаковке — по его истечении их заменяют на новые. Как правило, ловушки эффективно приманивают и отлавливают тараканов до трех недель. Электрические ловушки привлекают тараканов с помощью приманки, а затем убивают слабым разрядом тока, который не опасен для человека.

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Электрические ловушки более долговечны и эффективны, но стоят дороже и требуют очень осторожного обращения. На небольшую квартиру достаточно одного устройства.

Ультразвуковые отпугиватели

Эффективность: средняя

Ультразвуковые отпугиватели также подойдут тем, у кого в квартире незначительное количество тараканов. В отличие от ядовитых аэрозолей, гелей и ловушек, прибор не уничтожает насекомых, а лишь вынуждает покинуть помещение.

Ультразвуковые отпугиватели создают невыносимую для насекомых среду обитания с помощью воздействия высокочастотных звуковых волн. Благодаря длительному воздействию прибор заставляет вредителя покинуть зону, на которую распространяются эти волны.

Минусы этого способа в том, что ультразвуковые отпугиватели негативно влияют на людей и домашних животных. Он вызывает бессонницу, головную боль, раздражительность, неприятные слуховые ощущения.

Дезинсекция при борьбе с тараканами

Эффективность: высокая

Самый эффективный способ борьбы с тараканами — полная дезинсекция помещения. Дезинсекторы проводят химическую обработку квартиры специальными препаратами от насекомых — инсектицидами. Но обработать — это не значит просто опрыскать квартиру химикатами. Грамотный специалист, согласно правилам СанПиНа, должен попросить хозяев до начала его работы изолировать квартиру, убрать мусор, устранить подтеки воды.

Как правило, специалисты оценивают обстановку в квартире: степень загрязнения, возможное количество насекомых, вероятные места размножения и жизни колонии. Исходя из этих факторов, дезинсекторы подберут правильное средство для борьбы с незваными гостями.

От тараканов в первую очередь обрабатывают кухню, ванную и коридор. В жилых комнатах специалист не будет расходовать много раствора, если жильцы не видели там мест скопления насекомых. Перед обработкой мебель особенно с мягкой обивкой лучше зачехлить полиэтиленовой пленкой.

Дезинсекция помещений — повод для внеплановой прогулки со всеми домашними животными, которых нужно вывести на улицу. А аквариумы нужно накрыть пленкой, герметично заклеить скотчем и отключить аэрацию, если это допустимо.

Уже через два–три часа после процедуры, когда препарат как следует высохнет, можно вернуться домой и открыть окна на один-два часа, чтобы проветрить помещение. В сухом виде химикаты уже не представляют опасности для людей, домашних животных и растений, но продолжает воздействовать на насекомых.

2 недели потребуется для инкубационного периода действия инсектицидов

Сразу после окончания проветривания нужно вымыть и выстирать все предметы, на которые могло попасть средство: посуда, кухонная утварь, бытовая техника, шторы, покрывала, декоративные подушки и прочее.

Через два-три дня после дезинсекции нужно протереть все поверхности мыльным раствором, чтобы смыть остатки средства: полки, окна, пол, плинтуса, откосы, косяки, части стены около них.

Тараканы при наличии большой колонии после дезинсекции умрут не сразу — они будут выползать из щелей и активно бегать, в том числе днем. Некоторые из них могут быть менее активными и заторможено на вас реагировать, будто пьяные. Таких можно устранять самостоятельно, например, тапком, чтобы ускорить процесс.

Если через две недели тараканы в обычном состоянии ползают снова, проводится вторая дезинсекция, но уже другим раствором. Стоимость услуги зависит от компании, с которой вы заключили договор — некоторые дают гарантию и повторно проводят дезинсекцию бесплатно, другие могут запросить оплатить только выезд специалиста, третьи — выполняют работу за полную стоимость.

Как правило, квартиру считают освобожденной от тараканов, если их нет во всех помещениях более двух месяцев.