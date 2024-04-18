«Школу заканчивал в тюрьме». Как ребенка незаконно осудили на три года Адвокат незаконно осужденного в Уфе 15-летнего подростка обратился в Генпрокуратуру

В Уфе требуют привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов и судей, из-за которых 15-летний подросток больше года провел в СИЗО. Его осудили за преступление, ответственность за которое несут с 16 лет. Адвокат сообщил, что материалы в отношении подростка прошли не одну судебную инстанцию, и только девятый судья обратил внимание на возраст подсудимого. В уникальном уголовном деле разбиралась «Газета.Ru».

Сиделка для «деда»

В феврале 2022 года жительница Уфы Ольга (имя изменено. — «Газета.Ru») искала подработку на «Авито» и наткнулась на вакансию сиделки. Когда она позвонила по указанному номеру, ей предложили перейти в Telegram. Пользователь с ником «Дед уход» объяснил, что будет платить от 400 рублей в день. Работа не пыльная — «забрать смесь для кальяна» и отнести в оговоренное место. Фотоотчет о выполненной работе нужно было послать некой «Мерлин Монро».

Идти одна женщина побоялась и позвала своего сына, Андрея (имя изменено. — «Газета.Ru»), который на тот момент жил в отцом и бабушкой. Вечером 23 февраля они приехали в соседний СНТ. Пока Ольга забирала «закладку», Андрей стоял рядом. Как только они отошли на несколько метров, их задержали сотрудники полиции.

В ходе личного досмотра у женщины изъяли 30 свертков с наркотическими веществами, а у Андрея — телефон. Подросток объяснил, что его мать просто хотела накопить на квартиру. Задержанных доставили в отдел.

Было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. По версии следствия, неизвестные приобретали наркотические средства в особо крупном размере и размещали их в тайниках. Ольга же, по их указаниям, забирала вещество из тайников и раскладывала по городу. Для получения оплаты использовала телефон и карту сына, так как ее счет был заблокирован.

Вовлечение в наркоторговлю Схема поиска потенциальных курьеров через агрегаторы объявлений, сайты и чаты с вакансиями, по словам специалистов, крайне популярна. Как правило, перед тем, как выйти на человека, злоумышленники проводят парсинг сообществ в социальных сетях и сайтов с вакансиями.



«После этого устанавливается номер телефона пользователя, и на человека выходит бот, предлагающий работу, — объясняет основатель компаний «Интернет-Розыск» и руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. — Обычно изначально ее представляют как легальную, чтобы не напугать».



Чаще всего на удочку наркодилеров попадаются подростки и мигранты. Они же впоследствии становятся и единственными фигурантами дел.



«Заниматься организаторами никто не хочет. Это считается сложным, потому что лидеры высоко анонимизированы и чаще всего находятся за пределами России, плюс нельзя исключать коррупцию, — рассказывает Бедеров. — С курьерами все проще. Из задержание это все равно как бы вклад в борьбу с наркопреступностью, и в то же время это позволяет не резать «жирных коровок». Все же понимают, что курьеры работают месяц через восемь лет».



По данным МВД, в 2023 году количество наркопреступлений в России выросло на 7,5%.

На время следствия мать и сына отправили в СИЗО. Подростку на тот момент только исполнилось 15 лет.

«Он школу заканчивал в тюрьме, — рассказывает «Газете.Ru» отец Андрея. — В камере сидел один или с другими малолетками, было и двое, и трое соседей».

«Существенных нарушений нет»

Задержав подозреваемого, сотрудники правоохранительных органов обязаны установить, исполнилось ли ему 16 лет.

Правоохранители возраст мальчика установили, в деле есть и число, и месяц и год рождения мальчика. Правда, выводы из этого не сделали ни полицейские, ни прокурор, ни судья.

В августе 2022 года дело дошло до суда, а уже в декабре Андрею и Ольге вынесли приговор — подростку дали три года воспитательной колонии, а его матери — семь лет.

«Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона судом не установлено», — отмечено в приговоре.

Более того, суд указал, что Андрей подлежит наказанию, так как достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. К слову, организаторы наркоторговли так и остались в деле просто «неизвестными лицами».

Материалы в отношении подростка прошли не одну судебную инстанцию. «Районный суд, апелляция, кассация, потом был новый приговор, и только девятый судья разобрался в ситуации и установил, что на момент задержания мальчику не было 16-ти», — рассказывает «Газете.Ru» адвокат Виталий Буркин.

В марте 2024 года приговор отменили, а подростка отпустили на свободу с правом на реабилитацию. В изоляторе он провел больше года. Теперь юрист добивается привлечении к ответственности сотрудников, допустивших такую ситуацию.

«Я сам бывший следователь и не понимаю, как это возможно. Первое, что делаешь, — смотришь на возраст задержанного и статью 20 УК и возраст привлечения к ответственности, — объясняет Буркин. — Они даже не знают, какой там перечень статей. Что можно ждать от такой системы? Это просто конвейер».

«Газета.Ru» направила запросы в СКР и прокуратуру с просьбой рассказать, проводится ли проверка в отношении сотрудников, допустивших незаконное привлечение к ответственности подростка. На момент публикации ответ не поступил.

«Дети любят воровать»

Споры о возрасте, с которого можно привлекать к ответственности, в России идут уже много лет. По уголовному кодексу осудить за преступление можно лишь тех, кому исполнилось 16 лет. Исключение — всего несколько статей, включая вымогательство, терроризм, изнасилование и др. За них осудить могут с 14 лет.

Такие ограничения устанавливали исходя из того, что подростки и дети младше 16 не осознают смысл своих поступков и не могут переносить заключение и делать из этого выводы.

Еще в 2009 году в Госдуму был внесен законопроект о снижении возраста до 12 лет. «Хищение боеприпасов, взрывчатых веществ — сколько такого происходит? Именно дети и любят воровать патроны. Наркотики — детей как раз используют как наркокурьеров. Это вот те составы преступлений, по которым мы предлагаем понизить возраст уголовной ответственности до двенадцати лет», — объяснял на заседании автор инициативы Владимир Жириновский.

Другие законодатели идею оценили неоднозначно.

«Наверное, есть смысл разрешить и употреблять алкоголь с двенадцати лет, наверное, есть смысл выдавать права с двенадцати лет? Почему мы только обязанности налагаем на несовершеннолетних, — удивлялся на заседании депутат Владимир Груздев.

— Вы знаете, мне кажется, в ваших законопроектах мы все больше и больше скатываемся к репрессиям, к сталинизму».

Проект отклонили, отметив, что перед тем, как менять предельный возраст, следует наладить работу всех механизмов профилактики преступлений. А это, по словам экспертов, в России до сих пор не сделали.

«Подросткам нужно рассказывать про все преступления — детская порнография, диверсии, наркотики, объяснять, что сколько бы ни обещал «куратор», денег подросток не получит, спасать его не будут, его просто кинут, — объясняет основатель компаний «Интернет-Розыск» и руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. — Тогда появится понимание, что все не так радужно».

Причем доносить эту информацию, по словам специалистов, нужно всеми доступными способами, в том числе через блогеров, которые пользуются у молодежи авторитетом. Пока же, в лучшем случае, профилактика сводится к формальным лекциям от сотрудников силовых структур и сухому цитированию УК РФ.