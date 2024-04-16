Хотел вырастить праноеда, но замучил до смерти. Блогер Лютый получил 8 лет из-за гибели младенца Суд в Сочи приговорил блогера Лютого к 8 годам колонии за гибель новорожденного

Суд признал блогера-сыроеда Максима Лютого виновным в гибели его грудного ребенка, приговорив мужчину к восьми годам колонии. Следствие установило, что сожительница Лютого родила ребенка в домашних условиях, а сам блогер несколько раз забирал младенца у матери и лишал его еды, чтобы тот учился питаться энергией солнца. От истощения состояние ребенка ухудшилось — он умер по дороге в больницу.

Блогера Максима Лютого — приверженца отказа от еды и получения питания за счет энергии солнца — признали виновным в смерти его сына от истощения и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили агентству ТАСС в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Также суд назначил мужчине штраф в размере 100 тыс. рублей.

Лютого обвинили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье составляет три года лишения свободы, по второй — 15 лет тюрьмы.

Сторона обвинения требовала приговорить блогера к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей. Приговор пока не вступил в силу, Лютый планирует его обжаловать, добиваясь переквалификации первой части обвинения на «оставление в опасности».

«Отец и мать несут равные обязанности перед законом: за аналогичные действия и бездействия, а именно оставление в опасности и неисполнение родительских обязанностей, мать ребенка получила два года исправительных работ и находится на свободе, а отец ребенка получает 8 лет», — сказал адвокат Лютого Алексей Аванесян.

В зале суда блогер сделал заявление, согласно которому ответственность за смерть малыша должен нести не только он, но и мать ребенка. Ранее ей назначили наказание в виде двух лет исправительных работ, но блогер считает, что этого мало.

Мужчина заявил, что следить за состоянием младенца должна была его мама, ведь он в тот момент работал. По мнению блогера, он хорошо заботился о ребенке, а сын умер из-за врожденной дистрофии. Сторона обвинения во время заседания заявила, что перед смертью младенец весил всего 1,6 кг. Однако пара не обращалась к врачам, поскольку повода для этого не было — «ребенок был активным и у него блестели глаза».

В ходе расследования мужчине проводили психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой его признали вменяемым.

Питаться энергией солнца

Лютый известен пропагандой нестандартного «оздоровления организма», в частности отказа от еды и получения питания за счет солнечной энергии. Блогера задержали в марте 2023 года в Сочи. По версии следствия, 11 февраля 2023 года сожительница Лютого родила ребенка без участия врачей в съемной квартире в поселке Вардане. Ребенка не регистрировали в органах ЗАГС.

После рождения младенца блогер трижды забирал его у матери и на сутки лишал пищи, а также обливал холодной водой. Так он хотел вырастить «праноеда» — способного питаться солнечной энергией. В период вскармливания мать ребенка не обращалась к врачам. От таких «практик» состояние здоровья новорожденного ухудшилось. 8 марта пара решила отвезти его в больницу, но по дороге ребенок умер.

Следователи установили, что в результате действий родителей ребенок сильно потерял в весе и получил болезни органов дыхания.

Мать младенца Оксану Миронову задержали за два дня до задержания Лютого. Суд вынес решение в ее отношении в сентябре 2023 года. Она получила два года исправительных работ. Ее признали виновной в оставлении ребенка в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию.