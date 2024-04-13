Мужчина ворвался в ТЦ в Сиднее и зарезал мать с младенцем. Убийцу остановили россиянин и женщина-полицейский В Сиднее мужчина зарезал шестерых посетителей ТЦ, восемь человек ранены

В Сиднее неизвестный мужчина вошел в торговый центр с ножом и начал резать посетителей. Он также напал на мать с девятимесячным ребенком. Погибли шесть человек. Восемь пострадавших находятся в больнице, состояние некоторых крайне тяжелое. Также ранен младенец, его мать скончалась от полученных травм. Нападавшего сумел остановить посетитель, который оказался россиянином. Он был единственным из покупателей, который встал на пути вооруженного мужчины. Затем в ТЦ зашла женщина-полицейский, которая в одиночку преследовала злоумышленника и застрелила его.

В Австралии неизвестный мужчина с ножом напал на посетителей сиднейского торгового центра Westfield Bondi Junction. Шесть человек погибли, в том числе молодая мать. Ее девятимесячный ребенок и еще семь человек в больнице. Медики оценивают состояние некоторых пострадавших как крайне тяжелое, сообщило издание Nine News.

Женщина-полицейский спасла людей

13 апреля в 15:10 неизвестный мужчина в футболке и шортах зашел в здание торгового центра. Через десять минут он набросился с ножом на случайных посетителей.

Изначально полицейским сообщили, что нападавших было двое, но эта версия не подтвердилась.

На кадрах, снятых внутри ТЦ, видно, что многие посетители были с детьми. Нападавший шел в толпу и бросался с ножом на всех встречных. Один из посетителей ТЦ пытался помешать злоумышленнику сойти с эскалатора, вооружившись предметом, похожим на стойку или штатив. Он смог на какое-то время задержать нападавшего, пока неизвестно, не пострадал ли он сам. В соцсетях его назвали героем. Пользователи отметили, что мужчина — он был единственным, кто не побоялся дать отпор нападавшему до прибытия полиции.

Позже выяснилось, что этот человек оказался россиянином. «Мы поговорили с некоторыми сотрудниками ТЦ. Они прятались внутри... магазинов. Они видели, как вооруженный мужчина спускался и поднимался по эскалатору.

Им также удалось увидеть, как случилось удивительное... мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке: «Не подходи!», именно он держал в руках столбик от ограждения, пытаясь не допустить, чтобы (нападавший) продвинулся дальше»,

— цитирует РИА Новости репортера местного канала 7NEWS.

По данным Nine News, неподалеку от места преступления находилась женщина-полицейский. К ней подбежали очевидцы и сообщили о произошедшем. Она нашла злоумышленника, когда он вышел на пятый уровень ТЦ, и последовала за ним. Мужчина повернулся лицом к сотруднице полиции и поднял нож. В этот момент женщина выстрелила в него. Нападавший скончался на месте.

На кадрах видно, что после ликвидации злоумышленника она подбежала к лежащим на полу потерпевшим и пыталась их реанимировать.

Очевидцы Ханна Бодрожич и Гай Джонстон рассказали The Sydney Morning Herald, что они выбирали покупки, когда увидели около 20 бегущих по эскалатору людей, кричащих, что «там человек режет людей». После этого в торговом центре начался хаос. По словам Бодрожича и Джонстона, они попытались укрыться в другой части торгового центра, но и оттуда бежали люди. Павильоны начали закрывать и блокировать двери, при этом часть посетителей все еще оставалась в холле, не зная, что им делать. По словам очевидцев, прозвучало три выстрела, после чего толпа из примерно ста человек закричала и бросилась к выходу.

Хелен Хьюитт рассказала изданию, что в момент произошедшего была в магазине Apple. Сотрудники сразу же забаррикадировали выход, а всех посетителей отвели в заднюю часть помещения.

По данным Nine News, нападавший — мужчина около 40 лет. Полиция пока не раскрыла его имя, поскольку нужно его идентифицировать. Уже сейчас известно, что он не входил в список особо опасных террористов. Во время задержания злоумышленника ликвидировали. Полицейские заверили местных жителей, что нападавший был один, поэтому сейчас их жизни ничего не угрожает.

Власти также выясняют, было ли произошедшее терактом. Эта версия — не основная, поскольку нападавший был один. Тем не менее федеральная полиция общается с местным отделением, чтобы при необходимости активизировать группу по борьбе с терроризмом.

По предварительным данным, в самом ТЦ не было полиции, однако здание оснащено системой сигнализации, которая по каким-то причинам не сработала.

Жертвы

Сообщается о шести погибших без учета нападавшего. Полицейские не разглашают личных данных жертв, однако известно, что большинство погибших — женщины, их как минимум четверо. Медики доставили восемь человек в больницы. Как минимум один из пострадавших находится в критическом состоянии, сейчас за его жизнь борются врачи. Еще несколько человек получили серьезные травмы.

Два брата рассказали Nine News, что злоумышленник атаковал 38-летнюю женщину и ее девятимесячного ребенка. Австралийка успела «бросить» грудничка одному из мужчин, видимо, пытаясь его спасти. Очевидец рассказал, что заметил у ребенка ранения, но они не выглядели опасными. Обоих пострадавших забрала бригада скорой медицинской помощи. Травмы матери оказались серьезными, врачи не смогли ее спасти. Сейчас медики наблюдают за состоянием девятимесячного ребенка.

«Наша нация выражает наши глубочайшие соболезнования и сочувствие всем тем, кто скорбит о погибших, и мы направляем наши силы тем, кто был ранен», — сказал премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

Компания, владеющая ТЦ, также выразила свои соболезнования.