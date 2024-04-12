Блогера Дмитрия Портнягина задержали на выезде из зоны СВО. В офисе его «Клуба 500» — обыски Блогера Портнягина задержали на выезде из зоны СВО и везут в Москву на допрос

В Ростове-на-Дону задержали блогера Дмитрия Портнягина, незадолго до этого он находился в зоне СВО с гуманитарной миссией. Его и его жену Екатерину подозревают в неуплате налогов и отмывании денег. Жену Портнягина уже допросили и отпустили домой. Сразу после возбуждения уголовного дела супруги погасили 64 млн рублей задолженности, однако следствие продолжается.

В Ростове-на-Дону задержали бизнес-блогера и основателя Сlub 500 Дмитрия Портнягина по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Портнягин был задержан в Ростове-на-Дону, в настоящий момент его доставляют в столичный регион для допроса в СК. Это связано с уголовным делом об отмывании денег», — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал Baza пишет, что блогера задержали прямо в зоне проведения СВО, где он находился с гуманитарной миссией.

Пресс-служба СК РФ по Московской области сообщила ТАСС, что против Дмитрия и Екатерины Портнягиных возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с 2018 по 2020 год их задолженность по уплате налогов составила более 124 млн рублей, а пени и штрафы — 64 млн рублей. В СК также сообщали, что супруги перевели на счета третьих юрлиц свыше 91 млн рублей.

«Сегодня был сложный день. Мы приняли решение в экстренном режиме закрыть все штрафы и пени досрочно, не дожидаясь решения суда», — написал Портнягин в Telegram-канале 11 апреля. Пресс-служба СК РФ подтвердила, что следователи добились полного возмещения ущерба. Тем не менее уголовное дело не закрыто.

В своем Telegram-канале блогер сообщил, что 11 апреля в 07:00 у него в доме, офисе и на даче провели обыски, а его жену Екатерину задержали. Блогер с обвинениями не согласен и записал обращение из зоны СВО.

«Я никуда не убегаю. Более того я вернулся домой, в Россию, чтобы продолжать свое дело и быть полезным стране в такое сложное время <...> Я стараюсь объединить все предпринимательское сообщество, для того чтобы пройти этот непростой этап в истории России. Я надеюсь, это недоразумение, и в ближайшее время мою супругу отпустят, без каких либо условий», — заявил он.

Портнягина провела в Следственном комитете 15 часов, вечером ее отпустили.

Бизнесмен заявил, что погасил основную сумму долга в августе 2022 года «без каких-либо вопросов». Однако тогда пара не согласилась с размером штрафов и пени, поэтому обратилась с иском в суд. После возбуждения уголовного дела они погасили оставшуюся задолженность от штрафов (64 млн рублей), не дожидаясь решения суда.

Блогеру принадлежат международный закрытый бизнес-клуб Сlub 500 и бани Siberia. По данным Mash, обыски прошли по адресам, связанным с Портнягиным — изъяли документы, компьютеры, деньги и другие вещественные доказательства.

Адвокат Сlub 500 Илья Паркати сообщил Super, что ему позвонили сотрудники СК и сказали об обысках, поэтому он приехал в офис, но его туда не пустили:

«В настоящее время прибыл на место проведения следственных действий, правоохранительные органы не допускают в офис, соответственно, нарушают положения Конституции, и клиенты остаются без своего конституционного права на защиту в таких ситуациях».

Shot пишет, что сейчас супруги живут в Дубае. Екатерину задержали, когда она прилетела в Москву.

Дмитрий Портнягин основал Сlub 500, участниками которого являются предприниматели со средним оборотом бизнеса 2,6 млрд рублей в год. Кроме этого, он активно ведет соцсети, где делится деталями своей жизни. В марте 2024 года Портнягин зарегистрировал благотворительный фонд «Большое дело» для помощи военнослужащим и семьям участников СВО, в рамках своего фонда он несколько раз ездил в зону проведения спецоперации.