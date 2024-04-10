«Документы нужны, чтобы за мародеров не приняли»: как в Орске спасают людей и животных

«Идем греться и опять на поиски»
Почему решил людям помочь? Воспитание, наверное, такое. Как узнал о случившемся, попросил у отца лодку и сапоги. Сначала с ним вдвоем плавали по поселку Никель (входит в состав Орска). Вытащили дедушку, бабушку, мужчину и собаку. В следующие дни продолжили уже с друзьями в других затопленных районах, на площади Гагарина, например.
Времени на отдых особо нет, если промокли, то идем греться — и потом опять на поиски, кому помощь нужна. Домой возвращаемся, чтобы покушать и поспать. 8 апреля, например, начали рано утром, вернулись домой около часа ночи.
«Где потоп — света нет»
Специальной экипировки как таковой у нас нет, рыбацкие штаны (водонепроницаемый полукомбинезон, совмещенный с резиновыми сапогами. — «Газета.Ru») надеваем. Я их взял у отца и у знакомых. Еще штук пять фонариков закупили. В городе, где нет воды, свет есть, а где потоп — света нет. В темное время суток страшно, наткнуться на что-то можно.
Лодку просим у знакомых или у родственников, иначе ее сложно раздобыть. Кто-то сам плавает, кто-то свои дачи проверяет, а кто-то боится, что порвем. Но таких ситуаций пока не было. 9 апреля, правда, чуть не утонули: оказались на склоне между домами, там сильные волны.
Документы желательно брать с собой, чтобы за мародеров не приняли. Спасатели говорят, что в городе они есть.
«Кричим, стучим в окна»
Спасатели МЧС между собой по рации связываются и обсуждают, где люди сидят. А у нас нет никакой связи, мы просто плаваем по дворам, кричим, стучим в окна, иногда заходим в подъезды. 8 апреля на улице Гагарина дедушка с девятого этажа нас сам в окно увидел, крикнул. Мы помогли ему спуститься и поплыли до суши. Там его встретил сотрудник МЧС.
Много людей, которые просто остаются в своих домах и не хотят никуда уходить, думают, что вода скоро уйдет. Среди пенсионеров таких отказников особенно много. 8 апреля мы приплыли к дедушке, хотели его вытащить из затопленного дома, но он решил остаться. И в этом же подъезде еще две бабушки были, они тоже не захотели уплывать с нами. Хотя вода в подъезде уже до первого этажа дошла.
Но мы не можем людей насильно выводить. О тех, кто отказывается эвакуироваться, мы передаем информацию сотрудникам МЧС.
Люди, которых мы вывозим, своими переживаниями с нами особо не делятся. Человек плывет с нами, смотрит по сторонам, наверное, шоковое состояние сказывается. Кто-то вообще без вещей эвакуируется.
Если видим, что где-то сидит животное, а вокруг вода, тогда мы его забираем. Вот так 8 апреля ночью спасли кошку. Мы ее довезли до суши, до людей. Куда-то ее дальше пристроить у нас возможности не было, мы же с лодкой.
Был случай, к нам подошли люди и попросили достать из затопленного дома двух кошек. Но забыли предупредить, что в доме погреб есть. Я туда и провалился. До животных мы так и не добрались. Вылезли на крышу, сняли сапоги-болотники и вызвали МЧС.
Что касается ситуации в городе, то в магазинах еды меньше стало, люди ведь активно закупаются продуктами. Очень мало питьевой воды, осталась газировка. Воду еще раздают волонтеры. Кое-где в городе стоят специальные аппараты — туда деньги закидываешь и наливаешь чистую воду. Недавно видел, у такого аппарата очередь стояла.