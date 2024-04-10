Майские праздники 2024: календарь выходных и рабочих дней Выходные дни в майские праздники 2024: когда работаем и когда отдыхаем

В конце апреля и начале мая у большинства россиян изменится рабочий график. После шестидневной рабочей недели будут два периода длинных выходных — в честь Первомая и Дня Победы. Как будут организованы отдых и работа в майские праздники в 2024 году и выгодно ли в это время брать отпуск, чтобы продлить каникулы, — в материале «Газеты.Ru».

Выходные и праздники в мае 2024 года

Выходные в честь 1 Мая

В честь 1 Мая, Праздника весны и труда, большинство россиян ждет четырехдневный отдых — с 28 апреля по 1 мая , то есть с воскресенья по среду включительно.

В преддверии праздника субботу, 27 апреля, сделали рабочей , а выходной день перенесен на понедельник, 29 апреля, согласно постановлению правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году».

После празднования Первомая между двумя майскими праздниками будет пять рабочих дней — 2, 3, 6, 7 и 8 мая, и два выходных — 4-го и 5-го числа.

Выходные в честь 9 Мая

На второй майской неделе в 2024 году россиян снова ждут длинные выходные в честь Дня Победы — с четверга 9 мая по воскресенье 12 мая . Если предпраздничное 8 мая (в 2024 году это среда) выпадает на рабочий день, его делают сокращенным, и уйти с работы можно будет на час раньше.

Обычный рабочий график возобновится в понедельник, 13 мая.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кто работает в майские праздники

В государственные праздничные дни без отдельной договоренности и письменного согласия могут работать сотрудники экстренных служб пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети, непрерывно действующих предприятий, СМИ, а также те, у кого работа в праздники зафиксирована в трудовом договоре. Эти категории сотрудников обычно работают по сменному графику (например, 2/2 или 4/4), который предполагает «плавающие» выходные.

В остальных случаях, согласно статье 153 Трудового кодекса РФ «Оплата труда в выходные и нерабочие дни», сотрудники могут работать на законных основаниях только при распоряжении работодателя и при наличии письменного согласия работника.

Согласно ТК, работающий в государственные праздники сотрудник вправе выбрать компенсацию:

двойная оплата труда в нерабочий день;



обычная оплата с последующим отгулом в удобное время.

Выгодно ли брать отпуск в майские праздники

В период майских праздников можно взять отпуск, чтобы отдохнуть подольше. Однако в таком случае можно ощутимо потерять в деньгах — чем меньше в месяце рабочих дней и больше выходных, тем меньше будут отпускные.

В мае 2024 года будет 20 рабочих и 11 выходных дней, так что этот месяц станет не самым выгодным с финансовой точки зрения , пояснила «Газете.Ru» HR-директор медицинской группы компаний Янина Мищерская. В этом году уйти в отпуск лучше в июле — в нем 23 рабочих дня — или в августе, в котором 22 рабочих дня.

«Май — самый невыгодный месяц, когда сотрудник может взять отпуск. С маем может на этот счет «поспорить» только январь. Удобно, конечно, что это майские праздники, не надо ездить на работу, но в плане выгоды и денег — это не очень правильный выбор. Однако если вы хотите отдохнуть, и чтобы у вас остались календарные дни, то, соответственно, отпуск можно взять», — рассказала Мищерская.

Взяв отпуск в мае, действительно можно отдохнуть чуть дольше, поскольку государственные праздники 1 и 9 Мая не учитываются как дни отпуска (статья 120 ТК РФ «Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков»). То есть если сотрудник возьмет оплачиваемый отпуск на две недели, начиная, например, с 1 мая, он должен будет выйти на работу только 16-го числа.

Чтобы удлинить каникулы, можно взять несколько дней отпуска между майскими праздниками. Ограничений на этот счет в законе нет, но есть правило, что отпуск должен быть согласован с работодателем, а последний может не отпустить сотрудника на два-три дня. В некоторых компаниях руководство ставит условие, что отпуск не может быть меньше семи дней.

«В таком случае я бы рекомендовала уйти в отпуск с 22 апреля по 5 мая либо с 6 по 19 мая. Это два самых выгодных периода», — отметила Мищерская.

Кроме того, собеседница «Газеты.Ru» добавила, что некоторые компании в период майских праздников могут перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

«Многие работают в эти дни на удаленке, потому что все понимают, что во время майских праздников работа на нуле и нет такой активности, как в другие периоды. Поэтому, вероятно, ваша компания окажется в их числе, и вы при возможности будете работать из дома», — заключила Мищерская.