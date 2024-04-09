Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного отменен

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Глава Института космической политики Моисеев о причине отмены:
- В бак центрального блока «помимо окислителя надувается, накачивается туда нейтральный газ, азот, кажется, под большим давлением».
- Это нужно, чтобы топливо подавалось на турбины.
- «Видимо, насос не сработал, либо электрика не сработала, либо датчики не сработали».
- Такая проблема «по всей видимости, легко исправима».
«Это [отмена запуска] обычное дело. Если ракета новая, то стараются все предусмотреть, и при любых неприятностях старт переносится. Если помните, в свое время даже в присутствии президента на космодроме Восточный пришлось перенести старт», — сообщил «Газете.Ru» глава Института космической политики Иван Моисеев.
Повторный пуск назначен на 10 апреля — Борисов
С ракеты сольют топливо, использовавшееся сегодня, уточнил он.
❗Запуск ракеты остановила автоматика из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока — гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов
Впервые тяжелую ракету «Ангара 5» запустили 23 декабря 2014 года с космодрома Плесецк.
Всего было три пуска. Два успешные, последний 27 декабря 2021 года с Плесецка «частично успешный».
«Выдана команда отбой пуска. Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа», — такая команда прозвучала на космодроме.
Люди при запуске ракеты «задействованы минимально», большую часть делает автоматизированная система подготовки, «все расписано до доли секунды», подчеркнул Берг.
«Есть автоматизированная система управления и подготовки пуска. Ключ [при запуске ракеты], естественно, уже никто не поворачивает», — прокомментировал замначальника направления конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева — разработчик и производитель ракеты) Денис Берг.
Программа запуска:
- Начало запланировано на 12:00 мск.
- Примерно через 3,5 минуты после пуска от ракеты отделятся четыре блока первой ступени.
- Через 5 с половиной минут отделится вторая ступень.
- Спустя около 12,5 минут после пуска от третьей ступени отделится разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой. Он продолжит выведение ракеты на целевую орбиту.