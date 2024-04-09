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Наука

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с Восточного отменен

Онлайн-трансляция пуска ракеты-носителя «Ангара-А5»

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Ракета «Ангара-А5», установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный, 9 апреля 2024 года

Ракета «Ангара-А5», установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный, 9 апреля 2024 года

Сергей Бобылев/РИА Новости
На космодроме Восточный в Амурской области должны были впервые испытать построенный недавно стартовый комплекс «Амур». Планировалось отправить с него в космос ракету-носитель тяжелого класса «Ангара-А5», но в последний момент пуск отменили. Причина — «сбой системы наддува бака окислителя центрального блока». Запуск перенесен на 10 апреля. «Газета.Ru» вела хронику событий.
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13:00

На этом «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию и прощается с читателями. Оставайтесь с нами и следите за новостями.

12:55

Глава Института космической политики Моисеев о причине отмены:

- В бак центрального блока «помимо окислителя надувается, накачивается туда нейтральный газ, азот, кажется, под большим давлением».

- Это нужно, чтобы топливо подавалось на турбины.

- «Видимо, насос не сработал, либо электрика не сработала, либо датчики не сработали».

- Такая проблема «по всей видимости, легко исправима».

12:50

«Это [отмена запуска] обычное дело. Если ракета новая, то стараются все предусмотреть, и при любых неприятностях старт переносится. Если помните, в свое время даже в присутствии президента на космодроме Восточный пришлось перенести старт», — сообщил «Газете.Ru» глава Института космической политики Иван Моисеев.

12:35

Повторный пуск назначен на 10 апреля — Борисов

С ракеты сольют топливо, использовавшееся сегодня, уточнил он.

12:33

Запуск ракеты остановила автоматика из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока — гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов

12:20

Впервые тяжелую ракету «Ангара 5» запустили 23 декабря 2014 года с космодрома Плесецк.

Всего было три пуска. Два успешные, последний 27 декабря 2021 года с Плесецка «частично успешный».

12:09

Официально причина отмены запуска пока неизвестна.

12:06

Момент отмены пуска ракеты:

12:01

«Выдана команда отбой пуска. Руководителям работ подготовиться к стоянке 24 часа», — такая команда прозвучала на космодроме.

12:00

Запуск ракеты отменен

11:56

Люди при запуске ракеты «задействованы минимально», большую часть делает автоматизированная система подготовки, «все расписано до доли секунды», подчеркнул Берг.

11:55

«Есть автоматизированная система управления и подготовки пуска. Ключ [при запуске ракеты], естественно, уже никто не поворачивает», — прокомментировал замначальника направления конструкторского бюро «Салют» (входит в Центр Хруничева — разработчик и производитель ракеты) Денис Берг.

11:50

Программа запуска:

- Начало запланировано на 12:00 мск.

- Примерно через 3,5 минуты после пуска от ракеты отделятся четыре блока первой ступени.

- Через 5 с половиной минут отделится вторая ступень.

- Спустя около 12,5 минут после пуска от третьей ступени отделится разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой. Он продолжит выведение ракеты на целевую орбиту.

11:45

Добрый день, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию первого запуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

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