Главу букмекера «Мелбет» задержали по делу о мошенничестве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы Главу букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина задержали в Москве

Полицейские задержали руководителя букмекерской компании «Мелбет» Ляпустина по подозрению в мошенничестве. Ляпустину грозит до 15 лет лишения свободы. Компания на рынке с 2012 года, входит в топ-10 российских букмекерских компаний и является титульным партнером Первой лиги по футболу.

Задержание и арест

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина, сообщили интернет-изданию РБК два источника, близких к МВД.

Также в пресс-службе Тверского суда изданию сообщили о ходатайстве следствия об аресте Ляпустина. Главе «Мелбет» вменяют ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Ляпустину грозит до 15 лет лишение свободы.

О компании «Мелбет»

Компанию «Мелофон» зарегистрировали в 2012 году. Фирма занимается организацией, проведением азартных игр и заключением пари. Бенефициаром выступает Мария Кеббул. «Мелофону» принадлежит домен melbet.ru, а также такие торговые марки, как «melbet mel mel bet», «toto melbet», «voltbet», «азарт в твоем сердце».

В 2023 году букмекер входил в топ-10 (занимая девятую строчку) рейтинга российских букмекерских компаний, который составила аналитическая группа «РБК Исследования рынков». В прошлом году ООО «Мелофон» получило чистую прибыль в размере 3,9 млрд руб.

«Мелбет» — титульный партнер Первой лиги по футболу (ФНЛ, второго по значимости российского футбольного дивизиона).

Кроме компании «Мелбет», Ляпустин управляет ООО «Твоя ставка». Эта компания появилась в 2022 году и занимается организацией пари. Этой фирме принадлежит тотализатор «Мелбет».

Связь «Мелбет» и 1хСтавка

В июле 2023 года Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» обратил внимание на продолжение работы через подставные лица запрещенного в России из-за отсутствия лицензии букмекера 1хСтавка.

В том числе канал написал, что на одного из учредителей ООО «Мелофон» Ляпустина еще в марте 2022 года зарегистрировали новую компанию «Твоя ставка» и доменное имя tvstavka.ru. Компанию регистрировали с уставным капиталом 100 млн руб., что соответствует минимальному порогу для владельца российской беттинг-лицензии. Сейчас при переходе на этот сайт появляется уведомление «домен припаркован».

В марте 2023 года портал «ВЧК-ОГПУ» также называл принадлежащую ООО «Мелофон» компанию «Мелбет» «дочкой» 1хСтавка (ранее компания «Мелбет» была зарегистрирован на 1хСтавку, как пишет портал). В качестве доказательств связи брендов сослались на схожесть логотипов.