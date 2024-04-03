В Петербурге доцента задержали за герб Украины. Он стоит на фото его профиля уже 10 лет Доцента ПГУПС Дмитрия Буракова задержали за аватарку с флагом и гербом Украины

В Санкт-Петербурге задержали доцента местного университета Дмитрия Буракова по подозрению в участии в организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ. Оказалось, что уже 10 лет у мужчины на аватарке в «ВКонтакте» стоит флаг Украины и трезубец. Кроме этого, в своем профиле он написал противоречивый статус. Доценту грозит штраф до 50 тысяч рублей. Суд пока не состоялся.

В Санкт-Петербурге задержали доцента Петербургского государственного университета путей сообщения Дмитрия Буракова. Информацию об этом он подтвердил «Газете.Ru». В социальной сети «ВКонтакте» на аватарке его профиля размещен государственный флаг Украины, а в статусе написана противоречивая фраза. По словам мужчины, именно это стало основанием для ареста.

Доцент сообщил, что сейчас он находится в отделении полиции. Бураков может контактировать с другими людьми, но в здании, где он находится, плохая связь. По его словам, сотрудники правоохранительных органов считают, что мужчина участвует в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности.

«По сути вменяют, что у меня в профиле во «ВКонтакте» вместо фотографии моего лица флаг и герб Украины размещены, а в статусе написана фраза из двух слов: одно из трех букв, а другое из пяти. Сегодня будет суд. 20.3.3 — это не арестная статья. Это штраф от 30 до 50 тысяч [рублей]», — сказал Бураков.

Доцент уже все удалил

По словам Буракова, он уже удалил противоречивую информацию из своего профиля в социальных сетях. Однако ему не выдавали предписания это сделать:

«Никто не обязывает, потому что это преступление относится к классу длящихся. Можно его несколько раз регистрировать и каждый раз заводить по одному и тому же событию новое преследование. Накопив две или три штуки, можно возбуждать уголовное дело о неоднократности».

Бураков утверждает, что сотрудники Петербургского государственного университета путей сообщения не связывались с ним после задержания, чтобы задать какие-то вопросы или что-то сообщить. Доцент не знает, когда состоится заседание суда. По его словам, полицейские должны доставить его вместе с материалами дела на слушание, однако точную дату ему не сообщили, возможно, это произойдет сегодня — 3 апреля.

Задержание

По данным «Фонтанки», Буракова задержали 2 апреля. В 16:40 его доставили в отделение полиции Адмиралтейского района №2. Полицейские сразу же не объяснили ему причины задержания и не составили протокол. По предварительным данным, уже 10 лет — с 1 марта 2014 года — у доцента на аватаре стоял трезубец (элемент украинского герба) на фоне флага Украины. Бураков также опубликовал пост, посвященный ушедшему президенту СССР Михаилу Горбачеву.

News.ru пишет, что это не первое задержание мужчины. 31 июля 2011 года он якобы участвовал в протестной акции в рамках «Стратегии-31» в поддержку 31-й статьи Конституции РФ (право на свободу собраний). Сотрудники правоохранительных органов попытались задержать Буракова, но он оказал сопротивление. По предварительной информации, одному из полицейских ударили в челюсть, после чего он был вынужден пройти курс лечения в больнице.

Согласно данным, размещенным на сайте университета, сейчас Бураков работает на кафедре «Информатика и информационная безопасность».