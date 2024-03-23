«Была паника, люди строили баррикады». Что известно о теракте в «Крокус Сити Холле» ФСБ: в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли не менее 40 человек

В пятницу вечером группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. По предварительным данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, более 100 пострадали. 7 марта на сайте посольства США было размещено предупреждение, что экстремисты готовятся атаковать скопления людей в Москве, в том числе и концерты. После теракта представитель СНБ США заявил, что американские власти не имели в виду нападение на «Крокус». На Украине также отрицают свое участие в теракте.

Стрельба в холле

В пятницу вечером, около 20:00 несколько террористов ворвались в зал подмосковного «Крокус Сити Холла» через партер, открыли огонь и начали бросали зажигательные шашки. Начался пожар.

«Сначала увидели что-то похожее на фейерверк, а потом начались звуки стрельбы, крики людей о том, что нужно бежать. Конечно, была паника среди людей. Люди в «Крокусе» строили баррикады, пытались стекла выбить»,

— рассказала «Газете.Ru» очевидица Ева.

По словам одного из охранников, стрельбу нападавшие открыли еще на улице.

«Я стоял у центрального входа на первом этаже, стрелять начали, стекла сразу посыпались. У входа были еще три охранника, мы спрятались за деревянным рекламным щитом, и нападавшие прошли в 10 метрах от нас. Они стали беспорядочно стрелять по людям на первом этаже», — рассказал мужчина.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как четверо мужчин в камуфляже без масок в упор расстреливают зрителей.

close Машины скорой помощи и бронеавтомобиль Росгвардии у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года Оцепление и пожарные машины у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года Сотрудники силовых структур у концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба, 22 марта 2024 года Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Многие посетители не сразу поняли, что произошло. «Мы уже почти дошли до охраны, когда слева из стеклянных дверей стали выбегать люди, — вспоминает в разговоре с «Газетой.Ru» Елена. — Они был без верхней одежды, я спросила, что произошло, и тогда услышала стрельбу, и побежала к метро».

Через подвал и вентиляцию

К девяти вечера часть людей, не сумевшая выйти из здания, спустилась в подвал, часть — оказалась заблокирована на крыше.

«Нас повели к выходу, но выход был заперт. Мы бегали по всему «Крокус Сити», пытались найти выход, но безуспешно. Зашли в подвал и там дождались МЧС. Вышли», — передал слова одного из пострадавших Telegram-канал «Осторожно новости».

По данным Telegram-канала Shot, восемь взрослых и один ребенок закрылись в туалете и смогли спрятаться в вентиляционной шахте, откуда их достали спасатели.

«В зале было около шести тысяч человек, более 50 погибших, но цифры растут, — рассказал «Газете.Ru» врач «скорой». — 70 бригад работают на месте, вызвали всех сотрудников».

ФСБ заявила, что по предварительным данным, в результате теракта 40 человек погибли. Позже в Минздраве сообщили о 145 пострадавших.

Эвакуировать людей с места трагедии помогали проезжающие мимо водители.

СОБР смог войти в здание только в 21:30. В 23:00 МЧС сообщал, что площадь спожара оставляет 12900 кв. м. Уже в 0:55 МЧС уточнил, что возгорание локализовано.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

«Досматриваем всех»

В Москве ввели план «Сирена». Мера безопасности усилили в московскизх аэропортах и на станциях метро. Дополнительный контроль ввели на всей сети дорог «Автодора».

«Ведется розыск террористов, вся информация у ФСБ, но на уши подняты все оперативные подразделения районов, выставили патрули, организовали перекрытия, чтобы обеспечивать безопасность, досматриваем всех подозрительных личностей», — рассказал «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, нападавшим удалось скрыться. Пять сотрудников «Крокус Сити Холла» доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

Реакция США

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джон Кирби заявил, что власти США не располагали какой-либо информацией о готовящемся теракте в концертном зале в «Крокус Сити Холл».

Ранее, 7 марта на сайте посольства США в Москве было размещено предупреждение, что экстремисты готовятся атаковать большие скопления людей в российской столице, в том числе и концерты. В диппредставительстве призвали американских граждан в течение 48 часов избегать людных мест.

Аналогичное предупреждение появилось и на сайте МИД Великобритании.

Как заявил Кирби, это предупреждение никак не было связано с терактом в «Крокус Сити Холле».

Украинский след

По словам представителя СНБ, у США сейчас нет какой-либо информации о возможной причастности Украины или украинцев к теракту в Москве.

«На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счёт, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», — прокомментировала слова американского чиновника в своем телеграмм-канале официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле».