Пенсионерка подружилась с чиновниками и захватила главный банк Вьетнама. Ее хотят казнить Во Вьетнаме собираются казнить создательницу финансовой пирамиды на $20 млрд

Во Вьетнаме судят предпринимательницу, которая построила крупнейшую финансовую пирамиду в истории Юго-Восточной Азии. Под прикрытием империи недвижимости она завладела одним из банков страны, мухлевала с облигациями, кредитами и акциями. Вместе с ней судят еще 85 человек. Все, кроме нее, признали вину. Сама женщина продолжает утверждать, что невиновна, но прокуратура требует ее казнить.

Во Вьетнаме прокуратура запросила смертный приговор для 68-летней предпринимательницы Чыонг Ми Лан, которую обвиняют в организации крупнейшего финансового мошенничества в истории Юго-Восточной Азии, передает вьетнамская газета VnExpress.

Обвинение потребовало назначить ей 19-20 лет за взяточничество, столько же за нарушение банковских правил и смертную казнь за растрату. Рекомендуемый «комбинированный приговор» — смертная казнь.

«Лан не признала себя виновной и не проявила раскаяния. Последствия чрезвычайно серьезны и непоправимы, поэтому необходимо строго наказать Чыонг Май Лан и навсегда исключить ее из общества», — заявила прокуратура.

Судебный процесс над Лан, как ожидается, продлится до конца апреля.

По версии обвинения, махинации Лан причинили ущерб в размере $20 млрд — это около 4,9% валового внутреннего продукта Вьетнама. Прокуроры указали, что предпринимательница нарушала закон неоднократно, «изощренными методами». На суде она вела себя неискренне, делала уклончивые заявления и обвиняла подчиненных.

По делу проходят еще 85 человек. Для нескольких высокопоставленных фигурантов обвинение требует пожизненного заключения. Все обвиняемые, кроме Лан, признали вину. При этом они утверждают, что выполняли ее приказы только потому, что полностью доверяли ей.

В числе подсудимых — родственники бизнесвумен: племянница Труонг Хуэ Ван, муж Эрик Чу. Последний обвиняется в том, что помог ей украсть из банка 9,12 трлн донгов (местная валюта, около $380 млн). Сам он из Гонконга и говорит, что из-за языкового барьера не знал, какие документы подписывал, делая это только по просьбе жены. Племянница призналась, что помогла Лан украсть 1,1 трлн донгов «из-за семейной лояльности».

Лан арестовали в октябре 2022 года в рамках кампании по борьбе со взяточничеством. Лидер правящей коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг много лет обещал искоренить коррупцию, но до сих пор заметного результата не было, отмечает Reuters.

Как Лан обманывала всю страну

Женщина создала и возглавила девелоперскую компанию Van Thinh Phat Group (VTP). Это была одна из самых богатых фирм по недвижимости Вьетнама, которая возводила роскошные жилые здания, офисы, отели и торговые центры. Но, как выяснило следственное управление министерства общественной безопасности Вьетнама, в реальности предпринимательница организовала огромную финансовую пирамиду.

Для этого Лан построила целую экосистему из тысячи подставных юрлиц, включая компании за границей, и подчинила себе Saigon Commercial Bank (SCB). Она держала 91,5% акций банка, хотя напрямую ей принадлежало только 5%, а остальное было оформлено на 27 юридических и физических лиц. Чтобы контролировать SCB, Лан назначала на ключевые должности близких людей и поощряла их большими зарплатами и бонусами.

Все это было нужно Лан, чтобы брать кредиты у своего же банка, выпускать через него облигации, проворачивать махинации с акциями, присваивать деньги инвесторов.

Так продолжалось много лет. С 2012 по 2022 год группа Лан получила более 2,5 тыс. кредитов в SCB на общую сумму более $44 млрд. Это 93% от общего объема кредитов, выданных банком. Чтобы скрыть махинации, в ход шли взятки чиновникам. Среди прочих взятку в $45,2 млн получил бывший главный инспектор Государственного банка Вьетнама (SBV) До Тхи Нхану. Его тоже судят, прокуратура запросила пожизненное.

Кроме инспектора по делу проходят бывшие руководители SCB. Им также грозит пожизненное заключение за растрату и нарушение банковских правил. Саму Лан помимо прочего обвиняют в причинении банку убытков в размере 498 трлн донгов после вычета стоимости залога. Она согласилась отдать свои семейные активы для компенсации убытков, но потребовала, чтобы их оценили заново.

Лан отрицает все обвинения и говорит, что все кредиты SCB утверждало его руководство, а она не знала об этом процессе. Кроме того, предпринимательница якобы не создавала подставные компании, никого не подкупала и не выводила деньги из банка.

«У меня было много активов и денег в банке. Зачем мне воровать свои собственные деньги?», — сообщила она.

После ареста Лан вкладчики бросились в SCB, чтобы забрать свои деньги. Это привело к тому, что кредитора поместили под «специальный контроль» Государственного банка Вьетнама. SCB заявил, что все счета, связанные с Van Thinh Phat и его дочерними компаниями, были заморожены полицией, поэтому держатели облигаций не получили свои платежи. Число пострадавших оценивается более чем в 40 тыс. человек. Они все еще надеются вернуть деньги.

«Я могу умереть, прежде чем смогу вернуть свои деньги, но я верю в справедливость и справедливость закона», — заявил один из пострадавших, 87-летний мужчина. Он признается, что потерял $2,2 млн.