«Для 4 млн мусульман четырех мечетей недостаточно»: муфтий Москвы об исламофобии Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов о строительстве мечетей: чем больше, тем лучше

Могло ли избиение обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля в грозненском СИЗО спровоцировать рост исламофобии в России и как на отношении россиян к исламу влияет приток мигрантов — в интервью «Газете.Ru» рассказал муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

— Международный день борьбы с исламофобией отмечается во всем мире 15 марта по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Эксперты ООН отмечают в своих докладах, что подозрительность, дискриминация и откровенная ненависть к мусульманам «приобрели масштабы эпидемии». По вашему мнению, насколько исламофобия распространена в России?

— В России исламофобия проявляется намного слабее, чем в большинстве европейских стран. Для нашего государства неприязнь по отношению к исламу и мусульманам — относительно новое явление, возникшее в том числе из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, что привело к формированию воинственного образа мусульман.

Важно понимать, что есть некие внешние силы, которые заинтересованы в распространении деструктивных религиозных течений и создают для этого все необходимые условия. И это делается не мусульманскими странами, а спецслужбами совсем других государств, которые преследуют свои корыстные цели. Нужно признать, что ведётся достаточно большая и кропотливая работа, способная менять сознание и психологию людей.

К сожалению, мусульмане, не имеющие достаточно религиозных знаний, легко поддаются влиянию деструктивных сил. В результате происходит полная подмена ценностей и убеждений. Естественно, такие люди своим поведением и поступками формируют не лучшее представление об исламе и мусульманах в целом.

— Почему именно ислам и исповедующие его сталкиваются с резко выраженным негативным отношением? Это какой-то цивилизационный разрыв, уходящий своими корнями вглубь веков?

— Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Ислам по своей сути призывает относиться к другим религиям и их представителям с пониманием и уважением. Практически во всех мусульманских странах, в том числе, например, в Каире, где я учился, рядом с мечетью стоит церковь. Это довольно распространенная практика, в том числе и для нашей страны. Из истории ислама мы знаем, что после завоеваний новых земель Пророк запрещал уничтожать, сносить храмы других конфессий и оставлял людям право придерживаться своей религии. Возможно, кто-то в этом видел угрозу или же сами мусульмане, отдалившись от религиозных и национальных основ, утратили духовный стержень. А если человек не находит замену утерянным убеждениям, то он легко поддается влиянию извне.

— В России работает много мигрантов из Центральной Азии, это как-то сказывается на отношении россиян к исламу и исповедующим ислам? Есть ли связь между ксенофобией и исламофобией?

— Да, это имеет место. Приток мигрантов с каждым годом растет. И, как мы знаем, люди бывают разные. В том числе и среди мигрантов есть те, которые склонны к преступлениям и ведут себя крайне неподобающим образом. Они не только не знают и не уважают традиции и законы Российской Федерации, но и не придерживаются ценностей своего народа, государства. Конечно же, это недопустимо и необходимо принимать соответствующие меры. Но в то же время важно помнить, что поведение отдельных личностей — не показатель культуры и воспитанности целого народа.

— В массовом сознании существует очень много стереотипов об исламе. Например, что последователям ислама предписано насаждать свою веру силой — термин «джихад» очень часто фигурирует в СМИ, в массовой культуре и ассоциируется с агрессией. Что такое джихад с точки зрения исламского богословия?

— К сожалению, понятие «джихад» в современном мире сильно искажено. С точки зрения ислама джихад — это донесение Божьего слова благими делами и поступками. В переводе с арабского языка джихад — это «приложение усилий, усердие». И в первую очередь мусульманин прилагает усилия в совершенствовании своего нрава и укреплении веры.

— Сталкиваются ли исповедующие ислам в России с дискриминацией на бытовом уровне? И если да, то какие виды принимает эта дискриминация?

— Мне довольно часто по работе приходится посещать разные страны, и с уверенностью могу сказать, что в России достаточно хорошие условия для жизни мусульман. Есть мечети, медресе, религиозные центры, развивается халяль-индустрия. Например, в конце 2023 года мы начали активно работать в сфере развития исламского банкинга финансовая деятельность, основанная на принципах шариата (например, запрет ростовщичества, инвестиций в свиноводство или производство алкоголя), что, кстати, стало возможным благодаря принятию федерального закона.

Но, к сожалению, дискриминация тоже бывает. Как правило, недопонимание возникает в вопросах ношения платка, совершения намаза, открытия молельных комнат. Все эти вопросы решаемы и требуют двустороннего подхода.

— В России действует закон об оскорблении чувств верующих. Насколько эффективно этот закон защищает российских мусульман?

— Мусульманские адвокаты и юристы достаточно часто обращаются к этому закону и добиваются решения разного рода вопросов.

— По вашему мнению, получившее широкую огласку избиение обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля в грозненском СИЗО могло спровоцировать рост исламофобских настроений?

— Эта ситуация в очередной раз напоминает, что любое действие важно совершать обдуманно, не поддаваясь эмоциям и предварительно проанализировав возможные последствия. Ислам призывает верующих контролировать себя и свои эмоции. Чувства не должны брать верх и тем более становиться причиной распространения зла. Также важно уметь анализировать поступающую информацию и делать правильные выводы.

— Сейчас в Москве работают четыре крупные мечети. Но нередко в праздничные дни из-за нехватки места верующие вынуждены молиться на улице. Какова потребность в мечетях у москвичей, учитывая, что в столице проживает более 4 млн мусульман?

— Вопрос строительства новых мечетей стоит уже давно. Очевидно, что для 4 млн мусульман четырех мечетей недостаточно. Поэтому, скажем так: чем больше, тем лучше. Ведь в современном мире мечети — это не только место для поклонения. Здесь люди получают достоверные знания об исламе, психологическую поддержку, при необходимости — социальную помощь, в том числе мечеть может помочь мигрантам интегрироваться.

Из-за нехватки мечетей под патронатом Духовного управления мусульман Москвы были открыты МРОМы (Местная религиозная организация мусульман — «Газета.Ru»), но, к сожалению, в последнее время мы столкнулись с тем, что их предлагают закрыть, запретить. Несколько общин уже не функционируют. Это, естественно, не радует...

— Когда в феврале 2023 года в СМИ и соцсетях появилась информация о планах строительства мечети в Косино-Ухтомском районе, это спровоцировало резко негативную реакцию жителей района — мол, они столкнутся с притоком мигрантов, ростом преступности и транспортным коллапсом. Это можно рассматривать как одно из проявлений исламофобии?

— К сожалению, есть определенные силы, направленные на то, чтобы настроить людей против строительства мечетей и мусульман в целом. Любой вопрос можно и нужно обсуждать, храм должен быть построен с учетом интересов и потребностей всех граждан.

— РПЦ очень активно поддерживает государственную политику повышения рождаемости. В этом контексте выступает и за запрет абортов. Какова позиция российских мусульман по этой проблеме?

— В исламе аборты запрещены. За исключением случаев, когда беременность явно угрожает жизни и здоровью женщины. В целом в исламе уделяется особое внимание сохранению традиционных семейных ценностей, вопросам воспитания детей, выстраиванию теплых и доверительных отношений между супругами. В этом году ежегодный проект ДУМ Москвы «Шатер Рамадана» посвящен Году семьи. В течение месяца в рамках проекта будут обсуждаться актуальные вопросы, касающиеся создания и сохранения семьи.

— Российские официальные лица говорят о том, что наша страна сейчас — это форпост традиционных ценностей. В этой борьбе за традиционные ценности где видят себя российские мусульмане?

— Традиционные ценности — это как раз то, что нас всех объединяет. Мы можем говорить на разных языках, жить в разных уголках страны, соблюдать разные религиозные практики, но ценности у нас схожие и история на всех одна. В Священном Коране приводится удивительный аят:

«О люди [все люди, вне зависимости от взглядов и убеждений]! Поистине, Мы [говорит Господь] сотворили вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Воистину, самыми великодушными (благородными) пред Богом среди вас являются те, кто наиболее набожен. Воистину, Всевышний Всезнающ и в полной мере осведомлен [обо всем и вся]» (Св. Коран, 49:13).

Познание себя и тех, кто тебя окружает, является залогом построения крепкого общества, где во главе стоят взаимоуважение и стремление вместе сохранить традиционные ценности. Это то, что позволяет избежать распространения ксенофобии и межрелигиозной неприязни.