«Мы их не на курорт отпускаем»: в Госдуме обсудили участие осужденных в СВО Депутат Мархаев усомнился в справедливости освобождения насильников за участие в СВО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который позволяет снять судимость за участие в СВО. Норма коснется даже осужденных за тяжкие преступления. Некоторые депутаты отметили, что право на освобождение могйт получить насильники и педофилы. Подробнее о законопроекте — в материале «Газеты.Ru».

Подозреваемые, обвиняемые, осужденные

Депутаты предложили внести поправки в УК, согласно которым подозреваемые и обвиняемые в совершении преступления небольшой или средней тяжести получат право на приостановку своего дела — если решат принять участие в СВО.

От уголовной ответственности их освободят, если в ходе спецоперации они получат награду или будут уволены со службы по здоровью или возрасту. Или же — по окончании военного времени или мобилизации.

Ограничения для подследственных Правом на «искупление кровью» не смогут воспользоваться совершившие преступление против государства, например, призывавшие к терроризму и экстремизму или же утратившие документы с гостайной.

Те, кто уже был приговорен, причем и за тяжкие преступления, смогут рассчитывать на так называемое «условное освобождение». Оно будет действовать, пока осужденный воюет.

Если в период службы такой боец совершит новое преступление — наказание назначат по совокупности приговоров.

Избавиться от судимости такие участники спецоперации смогут, опять же, получив награду или по истечении военного времени.

Ограничения для осужденных Правом на «искупление кровью» не смогут воспользоваться осужденные за госизмену, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранной организацией, терроризм, экстремизм, диверсию, захват заложника и т.п.

«Механизм проверенный, рабочий»

При обсуждении законопроекта некоторые депутаты особо акцентировали внимание на том, что «условным освобождением» могут воспользоваться отбывающие срок за тяжкие преступления.

«Установленные ограничения коснутся только некоторых статей против половой неприкосновенности несовершеннолетних, но есть и другие, не менее тяжкие, — заявила член фракции «Справедливая Россия» Яна Лантратова. — Например, часть 2 и 3 статьи 133 (Понуждение лица к половому сношению в отношении несовершеннолетнего»).

То есть педофил <...> может от ответственности освободиться».

Депутат предложила расширить ко второму чтению перечень статей, осужденные по которым не смогут выйти на свободу, подписав контракт. В ответ на это Павел Крашенинников, один из авторов законопроекта, отметил: «Мы их не на курорт отпускаем».

Однопартиец Лантратовой, Александр Аксененко поинтересовался, как именно командование будет контролировать поведение осужденных.

«Когда контракт заключается, лица попадают в подразделения и за ними осуществляется контроль по линии командного и военно-политического состава. По завершении контракта они дают человеку характеристику, как он выполнял обязанности, достоин или нет каких-либо дополнительных преференций и благ. Это уже отработано, механизм проверенный, рабочий», — заверил один из авторов законопроекта, единоросс Андрей Картаполов.

В ходе заседания поднимался и вопрос этичности самого факта «снятия ответственности».

«Насколько правильно, когда насильники и убийцы, заключив контракт на участие в СВО, получают освобождение от ответственности и продолжают находиться в обществе?» — поинтересовался депутат от КПРФ Вячеслав Мархаев. И попросил предоставить статистику по лицам, которые после участия в боевых действиях вновь попали за решетку.

В ответ Картаполов напомнил, что все осужденные попадают в штурмовые подразделения и

процент тех, кто оттуда возвращается «весьма-весьма небольшой».

«Отбыв положенное наказание преступник все равно возвращается в общество, а выполнив боевые задачи, он вернется другим человеком. Одно дело баланду хлебать — другое каждый божий день в атаку ходить», — заверил депутат.

На заседании не подняли вопрос, коснется ли право на освобождение приговоренных к пожизненному сроку. Изучив нынешнюю версию законопроекта, «Газета.Ru» не нашла каких-либо ограничений для этой категории осужденных.

Постоянное и временное

Механизм «освобождения» за участие в СВО действует в стране уже восемь месяцев.

В июне 2023-го Владимир Путин подписал закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в спецоперации».

Он должен был устранить пробелы, которые вскрылись после того, как первая партия осужденных попала в зону спецоперации через процедуру помилования. В частности, решить проблему дезертирства.

«До лета прошлого года нередко было так, что человек подписывал контракт, выходил указ президента о помиловании, а осужденный с точки зрения закона никому ничем не обязан.

Он мог не подчиняться приказам или дезертировать и получить пять лет вместо своих 15», — объяснил адвокат Дмитрий Волохов.

Авторы принятых сегодня в первом чтении поправок отметили, что закон от 2023 года носил временный характер. Теперь же его положения зафиксируют в УК и УПК.

«Это позволит зацементировать и обобщить положения, введенные специально для СВО, — объясняет член ОНК Москвы Александр Мальцев. — Предполагается, что механизм, введенный в 2023-м, можно будет применять к любым «конфликтам» и аномальным событиям».