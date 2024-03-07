«Тот еще извращенец»: в подмосковном салоне тайно снимали интимную эпиляцию девушек Полиция провела обыски в салоне красоты, где клиенток снимала скрытая камера

В подмосковном салоне красоты обнаружили скрытую камеру, которая не один месяц снимала эпиляцию девушек в зоне «глубокого бикини». Камеру мог повесить владелец, которого назвали «тем еще извращенцем»: сотрудники жалуются, что он склонял их к интиму, запугивал и задерживал зарплаты. Сам хозяин утверждает, что непричастен и его самого шантажируют. Подробности скандала — в материале «Газеты.Ru».

В салоне красоты «О-Ля-Ля» в подмосковном Щелково на скрытую камеру долгое время снимали сеансы интимной эпиляции женщин. Изначально об этом анонимно рассказала Telegram-каналу Baza одна из сотрудниц салона, предоставив видеодоказательства.

По ее словам, записи с камеры лежат в архиве, самые старые датированы октябрем 2023 года. Всего есть видео более 50 девушек, но их может быть и больше, так как в среднем через кабинет ежедневно проходят пять человек.

Чтобы камеру никто не заметил, ее замаскировали под противопожарный датчик . Одна из клиенток просила закрыть устройство, и мастер накинула на него тряпку, рассказала работница салона. Это очень не понравилось хозяину, который после ухода женщины потребовал вернуть все как было.

По данным Telegram-каналов, полиция начала проверку. В салоне провели обыски, правоохранители пришли домой к гендиректору студии Евгению О.

Следственный комитет также планирует скорую проверку по статье 137 УК (Нарушение неприкосновенности частной жизни). Ходившие в салон девушки собираются написать заявление.

Кто и зачем снимал девушек

Камеру установил сам владелец салона, заявила «Газете.Ru» мастер Яна, которую приглашали на работу в это место.

«Они меня хотели взять на работу, но меня смутили некоторые моменты, и я ушла. Подруга работала там администратором...

Камеру установил Евгений, потому что она проведена через кабель, а значит, никто не мог иметь доступ, кроме него, он тот еще извращенец…

Постоянно смотрит и слушает камеры, которые установлены в других местах, ему известны все конфликты и все разговоры», — подчеркнула она.

Бывшая постоянная клиентка «О-Ля-Ля» Ольга сообщила «Газете.Ru», что хозяин салона предлагал «близкие отношения», то есть интим, своим сотрудницам. Если они отказывали, то попадали в немилость.

«Косметолог, работающая в этом кабинете, на установку камеры неспособна. Сотрудничала с ней много лет. Но в этом кабинете и массажист работал, и сама супруга хозяина оказывала косметологические услуги. Сами владельцы способны на сбор подобного рода видео для дальнейшего шантажа», — поделилась Ольга.

Другая клиентка вспомнила, что подруга предупреждала ее о «странном хозяине» салона. Экс-сотрудница студии отмечает, что Евгений регулярно зазывал бывших подчиненных на эпиляцию с большой скидкой .

В то же время другая посетительница студии не замечала за Евгением ничего подозрительного.

«О нем хорошо отзывались. Не знаю, как такое возможно, он не производит впечатление больного человека», — отметила бывшая клиентка.

Владелец выдвинул свою версию произошедшего. По его словам, камеры висят в салоне уже 10 лет, но снимают только администраторов, а про камеру в кабинете эпиляции он ничего не знал. По словам мужчины, ее мог установить кто-то из клиентов. Хозяин добавил, что несколько дней назад с ним связался вымогатель, показал скриншоты незаконного видео и потребовал миллион биткоинов за молчание. Почему после он не проверил кабинет на камеры и не пошел в полицию, Евгений объяснить не смог.

Cтрасти в «О-Ля-Ля»

Четыре года назад в студии началась текучка мастеров, рассказала клиентка Ольга. И Ольга, и Яна говорят, что работников «кидали на деньги», задерживали зарплату, люди уходили со скандалом. Постоянные конфликты коллектива с Евгением подтверждает бывшая сотрудница.

«Супруга [владельца Камилла] звонила и угрожала ушедшим мастерам, чтобы они не оказывали свои услуги в округе. Так как с уходом мастеров и вся клиентская база уходила... Последний год салон держался на честном слове и искал «эффективного менеджера» по управлению. Как говорил Евгений, «любого мастера будем выдавать за топ-мастера из Москвы», — рассказала Ольга.

Последний скандал разразился под Новый год — в прибыльное время салон потерял парикмахера, не смог найти замену и не предупредил об этом клиентов. Вместо этого владелец с женой попросили своего администратора Викторию обманывать людей и говорить, что мастер не уволился, а «попал в психушку».

Ольга предполагает, что Евгений с женой могли собирать интимные видео, чтобы шантажировать мастеров, которые хотят уволиться, либо самих клиентов. Однако Яна считает, что причина может быть в любовном треугольнике — Евгений якобы изменял жене с администратором Викторией. Она же помогала ему в нечестном ведении бизнеса. Хозяин просил девушку «посещать другие салоны рядом, куда ушли старые сотрудницы, чтобы испортить репутацию».

«Сама Виктория и слила эти видео. Возможно, Евгений задел ее чувства, ведь разводиться с Камиллой он не хотел», — делает вывод Яна.

В то же время РЕН ТВ пишет, что камеру изначально заметила одна из клиенток и пожаловалась в полицию.

У салона были и другие проблемы, кроме скрытой камеры и текучки работников, отмечает Яна. Так, студия работала без лицензии на аппарат лазерной эпиляции.

«Заставлял работать на просроченных гель-лаках, были жалобы, моя знакомая поэтому ушла в другой салон... Клиенты приходили с жалобами после лазерной эпиляции, то у них результата не было, то раздражение появлялось», — уточнила собеседница «Газеты.Ru».

При этом у салона высокий рейтинг и много хороших отзывов на «Яндекс.Картах» и 2ГИС, но плохие рейтинг и оценки на Картах Google и в Zoon.