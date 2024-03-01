Модернизация системы образования и воспитания: эксперты поддержали инициативы президента

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил несколько инициатив в сфере образования и воспитания. Эксперты считают, что это поможет сформировать единый контекст развития страны и стимулировать грамотное развитие молодежи.

29 февраля президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В частности, он предложил запустить масштабную кампанию всесторонней модернизации системы образования и воспитания. Одна из самых масштабных инициатив, предложенных в ходе обращения, — запуск нового нацпроекта «Молодежь России».

«А завтрашний день страны определят устремления нынешнего, молодого поколения. Его становление, его успехи и жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность – важнейший залог и гарантия суверенитета России. Продолжение нашей истории. Предлагаю консолидировать позитивный опыт в сфере молодежной политики и уже в этом году запустить новый национальный проект «Молодежь России», — отметил Путин, добавив, что «это должен быть проект о будущем, для будущего нашей страны».

Эта инициатива позволит распространить лучшие образовательные и воспитательные практики, а также улучшить возможности для самореализации детей и молодежи по всей стране.

«Предложение запустить такой нацпроект является достаточно логичным продолжением последовательной политики по созданию возможности для самореализации детей и молодежи в стране. В него вшита идея создания президентом пространства единых возможностей на всей территории России», — считает представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Виктория Карпова.

Если говорить о практиках, которые могут войти в нацпроект, эксперт ЭИСИ считает, что это будут практики организаций, которые в настоящий момент успешно ведут молодежную политику — Федеральное агентство по делам молодежи, Общество «Знание» и другие.

«Сейчас молодежь выступает уже не столько наблюдателем, сколько активным участником внутренних государственных процессов, и таким образом, в том числе, трансформируется подход к реализации этой молодежной политики. Сейчас мы понимаем, что молодежная политика у нас закрепляется уже как стратегический вектор и фиксируется в определенном ранге национального приоритета развития страны. Полагаю, что ключевая задача, которая стоит перед национальным проектом — это создание единого контекста развития страны. Он должен стать некой связкой между всеми существующими нацпроектами», — полагает Виктория Карпова.

Также президент отметил важность роли наставников в жизни детей и анонсировал дополнительную выплату для советников по воспитанию.

«В том, чтобы ребята чувствовали себя единой командой, обрели опору в жизни, велика роль наставников. С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату 5 тысяч рублей в месяц для всех советников, директоров по воспитанию в школах и колледжах», — подчеркнул Владимир Путин.

По мнению Виктории Карповой, эта инициатива подчеркивает значимость отстройки комплексной многоэтапной системы воспитания, которая активно формируется в настоящее время.

«Условно, знания можно передать на физическом носителе, а вот убеждения, ценности, вера во что-то в большей степени передается от человека к человеку. Поэтому так важна роль наставника в образовательных учреждениях. То есть именно они могут быть этими ценностными проводниками и оказывать существенное влияние на формирование ценностей мировоззренческих установок российской молодежи. В сегодняшних геополитических реалиях это становится вопросом национальных приоритетов будущего страны», — уверена эксперт.

Большие перемены

Существенные изменения ждут и систему образования. Владимир Путин заявил о планах преобразовать все учебные заведения от детских садов до вузов. В регионах к 2030 году завершится весь капремонт школ, самые быстрорастущие города получат в совокупности не менее 150 новых школ и 100 детсадов. Также планируется расширить программу строительства университетских кампусов и обновить сеть общежитий.

Также президент подчеркнул, что будущие специалисты осваивают профессиональную базу на первых курсах, где преподаются фундаментальные дисциплины, и поэтому предложил повысить зарплаты преподавателей таких предметов. А в колледжах и техникумах в населенных пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек, вдвое увеличат федеральные выплаты за классное руководство и кураторство — до 10 тысяч рублей.

«Увеличение доплат за классное руководство вдвое категорически приветствуем, потому что эта работа непростая, ответственная, профессиональная. Она связана и с образованием, и с воспитанием. Это доплата за вполне конкретную работу», — отметил председатель правления «Центр политических технологий» Борис Макаренко.

Также президент коснулся темы ЕГЭ. Он отметил, что механизм этого экзамена нужно совершенствовать и предложил ввести возможность пересдачи одного из предметов по выбору в тот же год, до конца приемной кампании в вузы.

«Возможность пересдачи экзаменов по выбору, причем без потери года — очень полезная инициатива, потому что волнение и какие-то другие случайные факторы могут не дать выпускнику хорошо сдать экзамен. А экзамен по выбору — это то, на что смотрят при приеме заявления в вуз в первую очередь, потому что математика и русский есть у всех. А тот, что по выбору — экзамен по той специальности, по которой молодой выпускник собирается учиться. Сейчас допускается пересдача в без потери года, только если не набран минимальный балл, только по обязательному предмету. Но это про выпуск из школы, а не про поступление в ВУЗ. Эта инициатива очень полезна, потому что она позволит снизить элемент случайности», — считает Борис Макаренко.

Выпускникам университетов, в свою очередь, президент хочет дать уверенность в трудоустройстве, а всем отраслям экономики – в наличии компетентных профессиональных сотрудников. Поставленные Владимиром Путиным цели по всем направлениям жизни страны требуют профессиональных кадров, поэтому в России появится новый национальный проект «Кадры». В частности, определиться с будущим призванием и начать подготовку к профильному обучению можно будет благодаря новой системе профориентации. Расширится программа «Профессионалитет», по которой до 2028 года подготовят около миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей. Еще одним важным решением в этой сфере станет расширение системы передовых инженерных школ на базе вузов — это позволит укрепить кадровый потенциал инженерных специальностей, необходимых для развития экономики России.