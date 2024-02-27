Время действовать. Как удалить персональные данные из публичного доступа

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Жертвам, чьи персональные данные попали в интернет без их согласия, следует направить обращение в адрес Управления Роскомнадзора. Нужно максимально подробно описать случившееся в соответствии с требованиями регулятора. Это можно сделать через электронную приемную.

Какой информации ждет от вас Роскомнадзор? Сначала нужно перечислить персональные данные, которые оказались в сети без вашего согласия. Далее вам понадобятся сведения из документа, удостоверяющего личность – так вы подтвердите, что незаконно размещенные персональные данные принадлежат именно вам. Необходимо указать URL интернет-ресурсов, где вы увидели свои персональные данные, а также приложить снимки экрана, подтверждающие правонарушение. Делая скриншоты, захватите как можно больше информации (дату, время, сайт и т.д.). Можно даже записать видео с экрана, чтобы ничего не упустить.

Дополнительно можно предоставить доказательства того, что вы потребовали от ресурса уничтожить данные. Если на ваше требование был получен ответ, приложите и его. Обратите внимание: направить регулятору обращение, а потом дополнить его, не выйдет. Так что рекомендуем сначала обратиться к администрации сайта с требованием об удалении персональных данных, а затем писать в Роскомнадзор.