Время действовать. Как удалить персональные данные из публичного доступа

Правовая консультация
В нашей стране уделяется большое внимание безопасности персональных данных в интернете. Проконсультировать граждан, столкнувшимся с трудностями в этой сфере, готовы в Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде, услуги предоставляются бесплатно.
Требование об удалении данных
Помощь профессионалов ценна и полезна, но справиться с проблемой можно и самостоятельно. Самая простая мера, которую можно предпринять при «сливе» данных — написать администрации ресурса, на котором разместили ваши ПД. При обращении укажите, что ваши персональные данные были незаконно получены или не являются необходимыми для заявленной цели обработки. В ответ на это, в соответствии с ч.1 ст. 14, ч. 3 ст. 20 Закона № 152-ФЗ, оператор обязан в течение 7 дней удалить упомянутые вами ПД.
Обращение в Роскомнадзор
Жертвам, чьи персональные данные попали в интернет без их согласия, следует направить обращение в адрес Управления Роскомнадзора. Нужно максимально подробно описать случившееся в соответствии с требованиями регулятора. Это можно сделать через электронную приемную.
Какой информации ждет от вас Роскомнадзор? Сначала нужно перечислить персональные данные, которые оказались в сети без вашего согласия. Далее вам понадобятся сведения из документа, удостоверяющего личность – так вы подтвердите, что незаконно размещенные персональные данные принадлежат именно вам. Необходимо указать URL интернет-ресурсов, где вы увидели свои персональные данные, а также приложить снимки экрана, подтверждающие правонарушение. Делая скриншоты, захватите как можно больше информации (дату, время, сайт и т.д.). Можно даже записать видео с экрана, чтобы ничего не упустить.
Дополнительно можно предоставить доказательства того, что вы потребовали от ресурса уничтожить данные. Если на ваше требование был получен ответ, приложите и его. Обратите внимание: направить регулятору обращение, а потом дополнить его, не выйдет. Так что рекомендуем сначала обратиться к администрации сайта с требованием об удалении персональных данных, а затем писать в Роскомнадзор.
Заявление в полицию
Если в сети оказалась чувствительная информация, такая, как банковские данные или фото паспорта, обязательно напишите заявление в полицию. Обратиться к правоохранителям рекомендуется в любом случае – в перспективе заявление может вам сильно понадобиться. К примеру, если злоумышленникам удастся оформить на вас кредит по копии паспорта в микрофинансовой организации, вы докажете, что не брали никаких займов, имея на руках документы, подтверждающие «слив» паспорта. Аналогично с другими мошенническими операциями, требующими паспорта: оформление на ваше имя фирм-однодневок, сим-карт и прочего.
Самостоятельные действия
Ваши действия должны ориентироваться на степень важности ПД, которые оказались в общественном доступе. Когда речь идет о банковской информации или документах, необходимо сразу же заблокировать карты и счета и как можно скорее сменить документы, в том числе паспорт. Если размещение персональных данных не несет высоких рисков, достаточно постараться добиться их удаления и соблюсти некоторые правила безопасности.
Для предупреждения потенциальных трудностей лучше сразу смените пароли. Возможно, ваши ПД оказались в сети в результате утечки. В таком случае вместе с ними в интернет могли попасть логины и пароли от различных ресурсов. Если не поменять данные для входа в аккаунты, то значительно повышается риск взлома.
После обнаружения персональных данных в сети стоит повысить бдительность. Приготовьтесь к возможному наплыву мошенников в ближайшие недели. Если ваши телефон или электронная почта попали в публичный доступ, то вас, скорее всего, начнут атаковать звонками и фишинговыми сообщениями.
Сомнительные просьбы и предложения в этот период грозят и вашим знакомым. Злоумышленники могут использовать обнародованную информацию для вымогательства денег, действуя от вашего лица. На всякий случай предупредите своих близких и коллег о такой опасности. Особенно важно объяснить ситуацию пожилым родственникам.
Чтобы неприятный опыт не повторился, попробуйте выяснить, как ваши персональные данные оказались в сети. В первую очередь, проверьте свои устройства на вирусы. Также посмотрите, не установлены ли у вас сомнительные программы, такие как фейковые приложения и бесплатные VPN-сервисы. Подобные программы стоит удалить, чтобы снизить риски для вашей конфиденциальности.