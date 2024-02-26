Многоликое Ставрополье: десять причин посетить уникальный край

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Уже более 200 лет отдыхающие непременно стремятся пройтись по тенистым аллеям Кисловодска, насладиться шумом горных рек и отдохнуть в прохладных гротах.

Привлекает посетителей города-курорта и одно из рукотворных чудес Ставрополья — Кисловодский парк. Обойти его за день — непростая задача даже для молодых людей, ведь это самая крупная в Европе городская рукотворная зона отдыха — почти тысяча гектаров. Дендрологи, садоводы, скульпторы, архитекторы, инженеры и строители создавали на склонах Джинальского хребта жемчужину Кавказа.

Сейчас, глядя на это лесное великолепие, сложно представить, что все сделано руками человека. Когда-то здесь не было ни единого деревца. Саженцы деревьев, семена цветов, даже землю сюда завозили. Нижний парк расположен в долине реки Ольховки. В старину на абазинском река называлась Азада, что означает «безмозглая» из-за характера — как и у всякой горной речки — непредсказуемого.

Ольховка тиха и маловодна, а во время дождей коварна и своенравна: мгновенно превращается в грозный бушующий поток. В прошлом веке вода снесла все сооружения у колодца Нарзана. Сейчас берега укреплены. И вдоль русла протянулась набережная с тенистыми аллеями. А высадка первой и считается датой рождения парка. Вдоль тропы, проложенной отдыхающими еще в 1803 году, спустя 20 лет были посажены первые липы и акации. Чтобы на скалах саженцы укоренились, потребовался дополнительный слой грунта. Землю стали завозить. А уже в 1827 году начинается целенаправленное планирование парка. Собственного питомника не было поблизости и в парк стали привозить саженцы из разных уголков мира. Появились китайские деревья, слива туя, ягодный тис, восточная и европейская ель, бук, ольха, лиственница, береза.

Сегодня на территории парка растет 250 видов деревьев и 900 кустарников и травянистых насаждений. Для закладки клумб, которые стали отдельным украшением парка, выписываются семена цветов. Самая известная — Цветочный календарь. Вести календарь стали с 1924 года и на протяжении уже ста лет здесь каждое утро меняется цветочная дата, а часовой механизм показывает абсолютно точное время в любое время года.

А еще в современном парке есть уникальный цветочный уголок — Долина роз. Эта красота занимает два гектара. Более тридцати сортов высажены в строгом шахматном порядке. А чтобы отдыхающим удобно было насладиться этой благоухающей красотой, между клумбами проложены многочисленные дорожки. Первые саженцы завозили сюда из Никитского и Тифлиского ботанических садов.

Именно в парке Кисловодска впервые в России в 1901 году применили особенный метод лечения — терренкур. Дословно терренкур переводится с немецкого как лечение местностью, то есть это метод тренирующей медицины. Повышающий выносливость, улучшающий работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной системы, улучшающий обмен веществ, укрепляющий опорно-двигательный аппарат.

Первая тропинка здоровья была проложена отдыхающими еще в начале 18 века, интуитивно. В настоящее время в Кисловодске разработано шесть маршрутов: 3 основных и 3 вспомогательных. Маршруты делятся по уровню сложности, по уровню расположения над высотой уровня моря м углу подъема. Узнать дорожку здоровья легко — это тропинка из красного насыпного камня и песка. Через каждые сто метров станции с табличкой, на которой указан номер маршрута, расстояние от Нарзанной галереи, угол подъема, высота над уровнем моря. Лечение прогулкой назначает врач.

Первый маршрут — это самый легкий маршрут. Он занимает 1700 метров начинается от Нарзанной галереи до Стеклянной струи вдоль набережной реки Ольховки. Назначается всем отдыхающим в первые 2-3 дня пока происходит адаптация организма. Если у пациента был инфаркт, инсульт или человек страдает гипертонией, астмой, то курортник продолжает восстанавливать здоровье, прогуливаясь по данному маршруту на высоте 800 метров над уровнем моря.

Второй маршрут более тяжелый. Он считается щадяще-тренирующим. Начинается от Нарзанной галереи протяженностью 5800 метров идет до Площадки роз затем до Красного Солнышка. И этот маршрут назначается людям в начальной стадии заболевания гипертоническая болезнь 1-2 стадии, ишемическая болезнь без частых приступов. Назначение лечится прогулкой по этому маршруту получат и те, у кого диабет.

Третий маршрут самый тяжелый. Он протекает в большей части в горной местности с углом подъема до 13 градусов с протяженностью 5700 метров. Необходимо помнить, что любое лечение терренкуром назначает врач. А прогулки по парку — это еще и эстетическое наслаждение. И все потому, что его созданию уделялось пристальное внимание. Каждый уголок проектировался с учетом природных и климатических условий и моды времени и, конечно, с любовью.