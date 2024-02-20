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Ломая лед: что вы знаете о ледоколах?

Как работают настоящие арктические суда?

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Visit-Petersburg.ru
Петербург – признанная столица водного туризма России в самых разных его проявлениях. Экскурсии по историческому центру на теплоходах, разведенные над Невой мосты, неторопливые прогулки на сап-бордах, стремительные поездки на «Метеорах» — это неотъемлемые составляющие петербургского путешествия. Возможности водного туризма в Северной столице безграничны, они раскрывают гостеприимный город с самой прекрасной стороны и создают множество причин снова и снова приезжать сюда. Одна из множества причин – Фестиваль ледоколов, который впервые состоялся в 2014 году и был приурочен к 150-летию ледокольного флота России. С тех пор это одно из самых посещаемых мероприятий в событийной жизни города. Тысячи гостей из разных регионов России специально приезжают в Морскую столицу, чтобы увидеть настоящие арктические суда. Летний туристский сезон 2024 года в Северной столице не станет исключением — на первые майские традиционно запланирован феерический Фестиваль ледоколов. Все желающие смогут посетить с экскурсиями пришвартованные на набережной Лейтенанта Шмидта действующие ледоколы. А ледокол-музей «Красин» — легенда в исследовании Северного Ледовитого океана – станет площадкой для специальных мероприятий. В период проведения фестиваля пройдут тематические выставки и мастер-классы для детей и взрослых. На набережной собираются тысячи людей, чтобы увидеть завораживающий вальс буксиров в акватории Невы — легендарный танец самоходных судов, ставший визитной карточкой фестиваля.

Тем, кто заинтересовался историей освоения Арктики, кто хочет больше узнать о возникновении и становлении ледокольного флота России, стоит запланировать путешествие на первые майские выходные в Северную столицу и посетить Фестиваль ледоколов.

Петербург всегда привлекал не только любителей истории и искусства, — город морской истории и славы всегда манил романтиков дальних странствий — тех, кто стремится уйти за границы обыденного, кого манят открытия, бескрайние просторы и новые горизонты.

Пусть путешествия в Петербург станут для вас традицией, ведь поводы приехать в город на Неве могут быть самыми разными — театральная премьера или Фестиваль ледоколов, спортивный матч или соревнование, романтическая прогулка по рекам и каналам или интересная выставка. А сориентироваться в калейдоскопе предложений, узнать больше о классических достопримечательностях и объектах новой туристской географии поможет Visit Petersburg.

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