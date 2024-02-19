СМИ сообщили об убийстве угнавшего Ми-8 летчика Кузьминова. Это правда?

Агентство ТАСС сообщило, что в Испании нашли мертвым летчика Максима Кузьминова, который в августе угнал российский вертолет Ми-8 на Украину. В материалах испанских СМИ, на которые ссылается агентство, есть несостыковки. В частности, там говорится, что убитому «украинцу» 33 года, хотя Кузьминов россиянин и ему 28 лет. Несмотря на это в ГУР Минобороны Украины подтвердили факт смерти летчика. В Гражданской гвардии Испании, напротив, не смогли этого сделать.

В Испании убили Максима Кузьминова — российского летчика, который в августе 2023 года угнал из России вертолет Ми-8 и передал его Украине, написало агентство ТАСС со ссылкой на испанские издания.

По данным агентства, первой о смерти мужчины сообщила газета ABC. По ее информации, тело «33-летнего украинца» нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с пулевыми ранениями. Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на испанские СМИ уточнил, что в мужчину выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине.

Источники Daily Information говорят, что тело нашел сосед около 17:00 13 февраля в коттеджном поселке в районе Ла-Кала. Также, по данным Daily Information, предполагаемый убийца бежал в соседний город Эль-Кампельо.

Испанские СМИ действительно описывают случай с убийством мужчины, однако не раскрывают его имя. Кроме того, указанный ABC возраст — 33 года — не совпадает с возрастом российского летчика. Пригнавшему Ми-8 на Украину Кузьминову 28 лет.

Что не так с источником информации?

О том, что погибшим был именно Кузьминов, ТАСС сообщил со ссылкой на «валенсийское издание» Eureka news. Оно, в свою очередь, ссылалось на «неофициальную информацию» от нацгвардии в своем профиле Х.

Это СМИ не имеет сайта, только аккаунт в X и канал в Telegram, в котором чуть больше 9,6 тыс. подписчиков. Eureka news утверждало, что Кузьминов «непозволительно себя вел», злоупотреблял спиртным и много рассказывал о своем прошлом и настоящем. Также аккаунт предположил, что Кузьминова могли убить украинские спецслужбы. При этом пост в Telegram издание вскоре удалило.

Eureka News может быть связана с российским блогером и бывшим служащим Минобороны РФ Михаилом Звинчуком, автором канала «Рыбарь». На связь между каналами указывают взаимные репосты.

Украина подтверждает, Испания — нет

Вскоре после сообщений о гибели летчика официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил эту информацию, написало издание «РБК Украина».

«Можем подтвердить факт смерти», — заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

«Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь [на Украине]. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным», — сообщил источник издания «Украинская Правда».

В то же время агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правоохранительных органов Испании написало, что в Гражданской гвардии достоверно не могут подтвердить смерть Кузьминова.

В МВД Испании ТАСС сообщили, что личность умершего мужчины могла быть установлена неверно. Гражданская гвардия продолжает выяснять личность убитого, поскольку найденные при нем документы могут быть фальшивыми, пишет Europa Press.

«Не доживет до суда»

В сентябре ГУР Минобороны сообщало, что Кузьминов 9 августа угнал Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту, кроме Кузьминова, находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили из-за оказанного сопротивления.

По данным украинского издания «Страна.ua», пилот проходил службу в 319-м отдельном вертолетном полку воинской части в Приморском крае России. Он вышел на связь с украинской разведкой и будучи в зоне СВО перелетел на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. Пилоту предложили гарантии безопасности, новые документы, а также пообещали вознаградить материально, отмечало издание.

7 сентября прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об угнанном на Украину вертолете Ми-8, сказав, что это прерогатива Минобороны.

1 октября на телеканале «Россия 1» появился сюжет об угоне. В нем рассказали, что вместе с Кузьминовым в вертолете находились штурман и бортовой техник.

Сотрудник контрразведки сообщил, что в отношении Кузьминова ведут расследование «по факту перехода на сторону противника и разглашения государственной тайны», так как на борту вертолета были секретные документы.

Неназванный офицер российской разведки заявил, что в отношении Кузьминова «уже получен приказ», и он «не доживет» до суда.