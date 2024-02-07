Стая косаток попала в ледяную ловушку у берегов Японии. Без помощи России им не выбраться Захарова упрекнула экологов Запада за отсутствие помощи косаткам в Японии

Более десятка краснокнижных косаток застряли среди толстых слоев льда в территориальных водах Японии. Жизни млекопитающих висят на волоске — японцы не могут их быстро спасти, а российские спасатели не могут помочь китам без разрешения. Что известно о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Стая косаток оказалась в ледяной ловушке в территориальных водах Японии возле берегов Хоккайдо в Тихом океане, сообщил телеканал NHK World Japan.

На опубликованных японским телевидением кадрах видно, как животные высовывают свои головы из-под окруженной толстыми слоями льда воды, чтобы подышать.

Косатки оказались в ловушке примерно в километре от берега. Но из-за дрейфующих льдин люди не могут подойти ближе к морским животным. Эта дальневосточная плотоядная популяция занесена в Красную книгу России.

Что известно

Издание Yomiuri Shimbun пишет, что группу косаток обнаружили местные рыбаки у побережья северного города Раусу на острове Хоккайдо в 7:30 по местному времени (13:30 мск). Они сообщили об этом местным властям, которые ответили, что японские спасатели не могут помочь китообразным животным и предложили подождать, пока ветер не разгонит лед .

Косатки застряли в проливе Немуро, который отделяет Хоккайдо от российского Кунашира. Сильный ветер, на который возлагают надежду местные власти, может появиться здесь не раньше 8 февраля, отмечает Yomiuri.

Шансы на спасение есть

По словам старшего преподавателя кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В Ломоносова Сергея Мухаметова, застрявших в «ледяной западне» можно спасти при помощи судна в ближайшие часы. По словам специалиста, косаткам нужно пространство с чистой водой и его можно создать искусственно при помощи судов ледового класса.

«Им нужна полынья, то есть пространство чистой воды. Ее можно создать искусственно», — объяснил он. Эксперт предположил, что для такой операции может подойти японский ледокол «Тэсио», который ранее участвовал в операции по вызволению российского танкера «Остров Сахалин» в Охотском море.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился в МИД и МЧС для спасения косаток. Он напомнил, что всего в 350 километрах к северу, в сахалинском заливе Анива, есть несколько российских спасательных судов усиленного ледового класса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула западных экологов в отсутствии помощи косаткам. Она подчеркнула, что для освобождения животных из ледяного плена, по словам специалистов, нет нужды в мощных ледоколах. Пробиться к месту нахождения косаток сможет даже судно минимального ледового класса. По словам Захаровой, у Японии точно есть или было в прошлом необходимое судно.

«Где, спрашивается, сегодня все эти экологи <...>? Почему не бьют в набат?» — поинтересовалась дипломат.

Тревогу из-за критической для морских млекопитающих ситуации забили и российские экологи. Общественный экологический проект «Чистая Арктика» обратился к властям Японии и запустил в социальных сетях хештег #saveorca. Зоозащитники призвали Японию допустить россиян в пролив Немуро для спасения животных.

Японские СМИ отмечают, что похожая ситуация произошла у этого же побережья в 2005 году. Тогда в дрейфующие льды попали девять косаток, ни одна из них тогда не выжила.