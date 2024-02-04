Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт в сцене из спектакля «Эйнштейн и Маргарита»

В Ярославле отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт. Их требуют признать иноагентами Ярославский Минкульт объяснил отмену «Эйнштейна и Маргариты» общественным мнением

В России начали «отменять» актеров Серебрякова и Раппопорт. Спектакль с ними сняли с показов в Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске, а теперь и в Ярославле. Известный активист Бородин потребовал признать обоих иноагентами. Серебрякова и раньше осуждали в российских СМИ за его слова про общество и власть. Раппопорт же в начале СВО выступила против военных действий, а также публично поддержала опальную Ахеджакову.

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» отменили в Ярославле «с учетом общественного мнения», сообщило областное Министерство культуры, передает региональный 76.ru.

Постановка должна была пройти в концертно-зрелищном центре Ярославля «Миллениум». Сначала она была запланирована на 25 февраля, потом перенесли на 26 февраля, в итоге вовсе сняли с репертуара.

«Уважаемые зрители! Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» отменен. Вы можете вернуть раннее купленные билеты в места приобретения с полным возвратом стоимости», — такое сообщение появилось 2 февраля на сайте «Миллениума».

Цена на билеты начиналась от 1,5 тысячи рублей.

На спектакль пожаловались местные активисты, пишет 76.ru. Их не устроила не сама постановка, а то, что в ней играют Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт.

«Проживают эти артисты за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России. В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. А в Ярославской области Министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку», — возмутился, например, активист Сергей Казанский.

Он направил соответствующие жалобы губернатору Ярославской области, региональным думе и Минкульту.

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» выпустил режиссер Александр Марин в июне 2022 года. Это первая постановка пьесы российского драматурга Александра Гельмана «Альмар», написанной несколько лет назад. Спектакль посвящен реальной истории любви физика Альберта Эйнштейна и советской разведчицы Маргариты Коненковой на фоне Второй мировой войны. Играют всего два актера, «Эйнштейн» и «Маргарита» соответственно.

В 2023 году спектакль сняли с показов в нескольких городах: в феврале в Петербурге (за полчаса до начала) «по техническим причинам», в мае в Екатеринбурге без официального объяснения и в июне в Новосибирске после жалобы на актеров местного общественного движения «Совет отцов».

«Это очевидная глупость. Мне даже трудно это комментировать! <...> Отменить спектакль, который уже назначен. На который уже проданы билеты и на который пришли зрители. <...> Может, кто-то чего-то испугался? Кто-то что-то недопонял. А может, перестраховался. Что об этом говорить! Муть какая-то», — высказался Марин после первой отмены.

Тогда он еще надеялся, что это не «что-то политическое».

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, известный массовыми жалобами, 4 февраля потребовал признать Раппопорт и Серебрякова иноагентами.

«В ближайшее время мы обратимся в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой проверить Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на иностранное финансирование», — пообещал Бородин.

Чем Серебряков и Раппопорт разозлили патриотов

Народный артист России Серебряков вырос и отучился в Москве, но во взрослом возрате 11 лет прожил с семьей в Канаде.

«Хочу, чтобы мои дети росли и воспитывались в принципиально другой хотя бы бытовой идеологии. <...> К сожалению, здесь, как бы я их ни охранял и ни изолировал, от хамства и агрессии не защитишь. <...> Я подустал от происходящего в России. Можно сказать, сбежал, не выдержал. Жизнь коротка, и я не могу и не хочу больше ждать, когда народ поумнеет», — объяснял он отъезд.

Серебряков также говорил, что у россиян «абсолютно рабская психология», а «национальной идеей являются сила, наглость и хамство».

Весной 2021-го актер вернулся в Россию. Он пояснял, что не смог жить заграницей только из-за своего плохого английского.

Приезд Серебрякова негативно встретили некоторые российские СМИ. Его критиковали за то, что артист «неоднократно хаял родную страну» и жил за границей, высмеивали, что он не смог устроиться на Западе, и подчеркивали, что лучшие российские фильмы с ним «представляли нашу страну и ее народ, мягко говоря, в непрезентабельном виде» (Серебряков снимался в картинах «Левиафан», «Штрафбат», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»).

Еще до начала военных действий на Украине артист негативно отзывался о российском милитаризме. Серебряков заявлял, что Россия «создала несколько войн», а от россиян в атмосфере «окружения врагов» требуют «демонстрировать псевдопатриотизм». Артист жаловался и на чрезмерное количество силовиков в стране.

«То, что сейчас происходит, — нелепо. Это все картина мира людей в погонах, у которых основная профессия — насилие. Вооруженные силы и солдаты — в чем их профессиональная принадлежность? По большому счету либо кого-то убить, либо быть убитым — больше такие люди не производят ничего: ни продукта, ни услуги — вообще ничего», — говорил актер в 2021-ом .

В ноябре 2023-го заслуженный артист России Алексей Огурцов утверждал, что Серебряков «покаялся», его старые высказывания просто неправильно поняли, и сейчас он «возит животных из Луганска в свои приюты».

Что касается народной артистки России Раппопорт, она «давно живет на две страны», Россию и Италию, как писали СМИ.

В начале военных действий Раппопорт осудила происходящее в интернете. «Мне очень стыдно и очень страшно», — написала Раппопорт в соцсетях 24 февраля 2022 года.

Позже она говорила, что после 24 февраля не хотела дальше быть актрисой, потому что работа показалась ей бессмысленной.

«Мне казалось, что я слишком пафосно несу со сцены доброе, вечное. И какие-то мысли, может быть, в людях рождается что-то хорошее, они меняются. И [тут] я поняла, что ни фига», — признавалась актриса.

Однако потом она поняла, что в творчестве все-таки есть смысл и продолжила играть. Весной 2023-го Раппопорт отмечала, что бесплатно приглашает на свои спектакли волонтеров из зоны боевых действий, и их благодарность для нее ценнее всего.

В феврале 2023-го Раппопорт поддержала народную артистку РФ Лию Ахеджакову (та осудила СВО, после чего все спектакли с ней отменили в России, а сама она была вынуждена уйти из своего театра). «Я уверена, что зрителей, которым она необходима, в тысячи раз больше, чем тех, что жаловались. Только они пишут, а мы молчим. Давайте любить вслух — напишем Лие Меджидовне и в театр «Современник» о том, как мы ее любим и хотим видеть на сцене», — призывала Раппопорт.

Какие еще спектакли недавно отменяли в России

Зимой начали снимать с репертуара постановки по произведениям Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в розыск). В январе отменили «1881» в Александринском театре Петербурга. В конце декабря прошлого года три спектакля убрали в московском РАМТе и один в Московском Губернском театре.

Спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Иллюзии» также в декабре сняли с показа в Брянске. Вырыпаев заочно приговорен к восьми годам в колонии за фейки о российской армии.

В том же месяце в Москве запретили премьеру «Кремулятор» по роману белорусского писателя и журналиста Саши Филипенко. Она должна была пройти в Театре на Покровке, но, по словам самого автора, режиссера спектакля вызвали в дирекцию театра и предложили «взять что-то другое или запаковать «Кремулятор» внутрь какой-нибудь сказки». Филипенко предположил, что дело в содержании: это история первого директора Московского крематория, работавшего в годы сталинских репрессий. Одному из актеров, который должен был играть следователя, как утверждает писатель, вручили повестку.

Прошлой осенью, в ноябре под отмены попал спектакль «Мертвые души Гоголя» в петербургском Театре на Васильевском. Его раскритиковали Z-блогеры из-за того, постановка была по пьесе Аси Волошиной, выступающей против СВО.