«Оскорблял мать»: в Сочи у гостиницы «Жемчужина» подрались участники КВН, один из них погиб Shot: бывший участник КВН Амиран Геворкян погиб после драки в Сочи

В Сочи фестиваль КВН закончился убийством. Юмористы из кавказских команд пили в баре и подрались, один из участников ударился головой об асфальт. Спустя два дня в коме он умер. Напавшего на него ищут — вероятно, он скрывается в Дагестане. Отец подозреваемого утверждает, что погибший оскорблял чужую мать, размахивал ножом и вообще «был по жизни» вызывающим.

Следствие возбудило уголовное дело о непредумышленном убийстве из-за драки квнщиков в Сочи, где погиб человек, передает Telegram-канал Shot.

Заведено дело по ч. 4 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Драку между юмористами и гибель одного из них подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах Кубани.

Во время ежегодного фестиваля КВН в Сочи «КиВиН-2024»повздорили 31-летний Амиран Геворкян и 32-летний Артур Расулов из Дагестана, пишет Shot. Расулов приехал в составе команды «Лахмаджу», но ее члены не выступали, а «просто ходили по тусовкам», выяснил канал. Геворкян раньше играл за сочинскую команду «Южная столица», а на фестивале был с «Моей командой» от Владикавказа.

Все случилось еще 18 января, когда мужчины не поладили в баре «Лайнер» отеля «Жемчужина». Очевидцы говорят, что квнщики вместе выпивали, а потом поссорились и начали драться. Охрана фестиваля выгнала их наружу.

«Охранники КВН некомпетентно вывели их на улицу, как собак оставили, чтоб там дрались, а не внутри. Было очень много людей. Амиран пропал из вида. Оказалось, он отошел в сторону разговаривать с двумя ребятами», — рассказал один из очевидцев.

Во время «разговора с ребятами» Расулов несколько раз ударил Геворкяна. Видео драки с камер наблюдения получил Telegram-канал 112. Качество записи нечеткое, но на ней видно, что двое мужчин находятся на склоне над парковкой. Один несколько раз бьет другого, тот падает, скатывается через кусты вниз и падает на асфальт. Как считает 112, Расулов отправил Геворкяна в нокаут, и тот полетел с высоты 2,5 метра головой вниз.

«Завязалась потасовка, в ходе которой один умышленно нанес несколько ударов второму, после чего тот упал с опорной стены, получил телесные повреждения», — описал произошедшее собеседник ТАСС из правоохранительных органов.

По информации Shot, погибший получил перелом свода и основания черепа, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, эпидуральные гематомы слева и справа. Его успели отвезти в больницу, но спасти не смогли. Со слов друга убитого, Геворкян провел два дня в коме, ему делали трепанацию черепа.

Друзья Расулова и отец заступились за него и рассказали Shot версию, что зачинщиком был Геворкян. Они говорят, что квнщик оскорблял мать Расулова и вел себя вызывающе. Отец Расулова заявил, что его сын пытался помочь погибшему и «поймать» его, когда тот «упал».

«С ножом он [Геворкян] кидался даже вот. Он всех задевал там. Ну он такой был по жизни, говорят вообще», — сообщил отец Расулова.

Однако, как отмечает 112, на записи с камер ножа у Геворкяна не видно. Роман, который играл с Амираном в Центральной Краснодарской лиге КВН, в комментарии «Газете.Ru» охарактеризовал бывшего товарища по команде как жизнерадостного человека, который любил пошутить. Он никогда не видел Геворкяна в конфликте с кем-либо и тем более в драке. По его словам, в команде Амиран «всегда был миротворцем».

Расулов сейчас в розыске. Предположительно, он скрывается в родном Дагестане — родственники утверждают, что не знают, где он. Прокуратура Краснодарского края поставила расследование на контроль.

Геворкяна похоронили 23 января, панихида прошла в Сочи. У комика остался только отец, его мать умерла около года назад.