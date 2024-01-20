«Дышать невозможно»: жители Рязани пожаловались на «несусветную вонь» с заводов Жители Рязани пожаловались на невыносимый запах гари и тухлятины с заводов

Рязанцы уже который год жалуются на невыносимый запах, появляющийся по ночам в некоторых районах города. В Крещенский сочельник «вонь» распространилась и по центру, причем в дневное время. Жители утверждают, что запах исходит от местных предприятий. В Минприроды области установили превышение нормы по сероводороду. Рязанский священник, говоря о местных чиновниках, заявил, что те «усердно ищут источник вони уже два десятка лет».

Жители Рязани пожаловались на «несусветную вонь», которая накрыла несколько районов и центр города. Местный житель Василий в беседе с изданием «Подъем» рассказал, что сначала запах появился в Дашково-Песочне, затем распространился по другим районам города и дошел до центра:

«В Дашково-Песочне вонь бывает очень часто. Длится это более десяти лет точно. Сегодня попахивает уже немного, но сегодня приличный ветер. Я человек пожилой уже, нюх не очень. А дочери 35 лет, она от вони с ума сходит. Раньше выбросы делали ночью, когда народ спит, а тут среди дня».

Ирина рассказала «Подъему», что тошнотворный запах появился неделю назад:

«Разные неприятные запахи не первый год накрывают всю Рязань. К каким-то привыкли, какие-то сильно мешают жить. А неделю назад появился какой-то новый запах: смесь гари и тухлятины. Я заметила его в районе Кальное, улица Новая. В первый момент с трудом справилась с рвотным рефлексом, потом пришлось закрыть нос шарфом».

Секретарь епархиального совета Рязанской митрополии РПЦ Дмитрий Фетисов в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост, в котором попросил Господа вразумить местные власти.

«Несколько дней как мерзкое зловоние опять накрыло Дашки. Сегодня и в центре уже дышать невозможно.

Господи, вразуми наши замечательные власти! Бедолаги усердно ищут источник вони уже два десятка лет, а найти все никак не могут. Видимо так утомились поисками, что уж и искать перестали…» – написал Фетисов (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Горожане считают, что неприятный запах появился из-за выбросов, которые осуществляют местные предприятия. В соцсетях жители сообщают, что ночью невозможно открыть форточку, якобы именно в это время происходит сброс отходов.

Еще в 2012 году корреспондент «Мещерской стороны» съездила в Дашки-2 под Рязанью. Тогда над городом стоял «запах птичьего помета». Журналисты выяснили, что отходы сбрасывают прямо на поля, а затем засыпают землей. Директор совхоза «Павловское» Евгений Данилин объяснил, что его компания не нарушает закон. Якобы они целенаправленно закупают экологически чистый помет для удобрения земли. По словам мужчины, запах естественный, он исчезает через день.

За прошедшие десятилетия местные почувствовали не только запах навоза, но и запах «химозы». В соцсетях жители, особенно Дашково-Песочни, жалуются на ухудшение самочувствия: их тошнит и у них слезятся глаза.

Несмотря на то, что рязанцы более десяти лет борются с проблемой, «вонь» никуда не исчезает. Летом 2022 года места, где проблема наиболее остра, посетил тогда еще врио губернатора Рязанской области Павел Малков, сообщило агентство «МедиаРязань».

«Запах я чувствую», — подтвердил чиновник.

Он также сказал, что слышал разные истории о «конкретном предприятии», которое «дает выбросы, но всячески это скрывает».

«Ничего подобного. Каждый, с кем я проговорил, показал мне планы по развитию, внедрению систем очистки. Все себя ведут сейчас очень-очень ответственно. Да, это непростая и небыстрая дорога, но по ней надо идти», — резюмировал Малков. Он пообещал начать работу над установлением источника запаха и исправлением ситуации, но жители изменений не заметили.

В Минприроды Рязанской области в беседе с «Подъемом» заявили, что регулярно проводят замеры воздуха. В январе этого года экспертиза обнаружила превышение нормы по сероводороду:

«Отбор проб воздуха постами ведется круглосуточно, в автоматическом режиме. 18 января в микрорайоне Дашково-Песочня выявлено два измерения с превышением ПДК сероводорода, в микрорайоне Канищево и в районе Рязанского Кремля измерений с превышением ПДК загрязняющих веществ не выявлено».

Ведомство намерено и дальше следить за ситуацией. Кроме этого, они отправили полученные результаты в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и администрацию города.

В мае 2023 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело из-за жалоб на выбросы жителей деревни Турлатово Рязанской области.

«У людей обостряются хронические заболевания, школьники не посещают учебные заведения из-за симптомов отравления, отеков и аллергии. Граждане связывают это с работой завода «Технониколь», осуществляющего производство продукции из каменной ваты без соответствующих фильтров», — сообщали в СК.

Несмотря на это, проблему не решили. Жители еще несколько раз обращались в СК, но добиться цели у них не получилось.