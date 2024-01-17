«Взрыв, обрушение, упала крыша». Что случилось на заводе в Шахтах Момент взрыва перед пожаром на заводе «Авангард» в Шахтах попал на видео

Взрыв и пожар произошли на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате ЧП пострадали девять человек. Работник завода рассказал, что причиной происшествия стали действия слесарей: они пытались починить подтекающий кран с кислотой с помощью удара по гайке. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Мощный пожар произошел на шахтинском полиэфирном заводе «Авангард» в Ростовской области, сообщили в Telegram-канале регионального МЧС. Загорелся цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Очевидцы рассказали, что перед возгоранием слышали взрыв.

Площадь пожара составила 360 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать возгорание, сообщил губернатор региона Василий Голубев. На данный момент известно о девяти пострадавших. Трое получили ожоги, пятеро — травмы различной степени тяжести. Еще одному человеку медицинскую помощь оказали на месте, о характере повреждений не сообщается. В город выехали представители регионального минздрава, рассказал глава Ростовской области.

Губернатор Голубев также заявил, что в причинах пожара будут разбираться специалисты. Версия об ударе беспилотника не подтвердилась, так как, по данным военных, средства ПВО в это время не работали.

Следственный комитет Ростовской области организовал проверку в связи с пожаром на предприятии, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана правовая оценка соблюдению на предприятии требований техники безопасности и охраны труда», — говорится в сообщении.

Прокуратура Ростовской области также организовала проверку соблюдения правил пожарной безопасности, сообщили в ведомстве.

Предприятие в Шахтах — первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна. Его запустили в июне 2023 года. Мощность завода составляет шесть тысяч тонн волокна в месяц.

Пытались починить кран

Информацию о том, что на заводе произошел взрыв, «Газете.Ru» подтвердил один из работников предприятия. Владислав (имя изменено) также назвал причину, по которой возник пожар. По его словам, на третьем этаже, где непосредственно производится волокно, сломался один из кранов, через которые поступает кислота. Слесари пытались починить подтекающий кран «тем, что долбили по гайке».

«При мощном ударе… произошел треск болта. Вылетел сам вентиль, где была кислота, и она полилась на раствор. Сперва был маленький огонек, потом пошел уже газ», — вспоминает Владислав.

Небольшой пожар работники предприятия попытались потушить с помощью огнетушителей, но это не помогло. Начальство не требовало покидать рабочие места, многие сотрудники также недооценили масштаб ЧП. Газ и кислота начали распространяться, становилось трудно дышать. Владислав решил самостоятельно покинуть здание.

Произошел взрыв и обрушение — с последнего, пятого, этажа упала крыша. По словам Владислава, она придавила его напарника, который собирает комплекты для производства волокна.

«Побежал на второй этаж за вещами. Потом понял, что бессмысленно, побежал на самый первый этаж к выходу. Я начинаю выходить — происходит второй взрыв, вылетают дверь и ворота», — добавил сотрудник завода.

Он также рассказал, что после взрыва не могут найти троих человек. Власти пока не подтвердили эту информацию.

Сразу после эвакуации Владислав сел с другом в машину и уехал, потому что испугался, что «это еще не конец».

«У нас же еще под землей трубы есть с кислотой», — объяснил сотрудник завода.