«Шрамъ, напоминающій о ранѣ»: кто в России отмечает Старый Новый год? Почему сторонники «дореформенной» орфографии не празднуют Старый Новый год

Почти 60% россиян собираются отмечать Старый Новый год с 13 на 14 января. Возник этот праздник после Октябрьского переворота. Тогда же было упразднено традиционное правописание с «ятями» и «ерами» на концах слов. В канун Старого Нового года эксперты по «дореформенной» русской орфографии рассказали «Газете.Ru», в чем смысл этого праздника. Их комментарии приведены «в старомъ правописанiи».

Старый Новый год теряет популярность

Праздновать Старый Новый год в 2024-м намерены 58% россиян, сообщил ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). При этом, по данным социологов, в 2009 году праздник отмечали 67% граждан страны.

«Похоже, традиция отмечать Новый год дважды постепенно уходит из российского общества», — говорится в публикации центра.

Как отметил ВЦИОМ, «хранят традиции» в основном россияне старше 60 лет (таких 66%), а также обеспеченные люди (63%), имеющие среднее или средне специальное образование (порядка 70%), сельские жители и активные телезрители (также чуть менее 70% в обоих случаях).

Не отмечают Старый Новый год в России молодые люди (таких более 46%), столько же россиян с высшим образованием, почти половина москвичей.

«Отстающий» календарь

Старый Новый год — исключительно отечественное «изобретение». Пришедшие к власти в результате Октябрьского переворота большевики приняли два важных символических декрета — отменили традиционное русское правописание и ввели новый календарь — григорианский.

«В целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени Совет Народных Комиссаров постановляет ввести по истечении января месяца сего года в гражданский обиход новый календарь», — гласил изданный в январе 1918 года декрет.

До этого момента Российская империя долгое время жила по юлианскому календарю, который в наше время «отстает» от григорианского на 13 суток. С тех пор и пошла традиция отмечать «Старый Новый год», который наступает в полночь с 13 на 14 января по новому стилю.

close 100% Репродукция рисунка художника Николая Николаевича Жукова «Стихи» Д. Чернов/РИА Новости

Декреты о реформах правописания и календаря были подписаны Владимиром Лениным в разгар Гражданской войны. На территориях под контролем белых правительств вплоть до 1921 года считали дни по-прежнему. Пока Советская Россия встречала Новый год по григорианскому календарю, россияне «у Колчака, Деникина и Врангеля» жили по «старому стилю».

Русская православная церковь также отказалась принимать григорианское летоисчисление. Поэтому Рождество Христово в России отмечается по юлианскому календарю 25 декабря, как и во всем мире, — просто по григорианскому эта дата выпадает на 7 января.

«Объявленная невеждой и хамом» орфография

Обе реформы виделись современникам и потомкам как яркие символические шаги «уничтожения старого мира». Но если календарь был сдвинут на 13 суток, то орфографическая реформа повлекла за собой изъятие сразу нескольких букв (среди которых ять, ижица, фита и ер — твердый знак на концах слов) и некоторые другие изменения.

Орфографию большевики «обновили» осенью 1918 года и, ожидаемо, многие не приняли этой «реформы». Например, будущий нобелевский лауреат, поэт и писатель Иван Бунин до конца своих дней упорно пользовался традиционной русской орфографией (и даже отказывался переходить на новый календарь — в своих дневниках он проставлял даты по старому стилю). Из-за технических сложностей цитата Бунина приведена ниже в новой орфографии.

«Я в одной из своих последних статей сказал, что не могу принять эту орфографию «уже хотя бы потому, что по ней написано все самое злое, низкое и лживое, что только было написано на земле», и в совершенно естественной горячности обозвал ее «заборной, объявленной невеждой и хамом» Иван Бунин русский поэт, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, эмигрант

«Орѳографія и бѣгъ времени связаны не слишкомъ тѣсно»

Не вдаваясь в детали можно предположить, что календарь «старого стиля» и традиционная, «дореформенная» русская орфография — явления схожие хотя бы по той причине, что они были отменены большевиками в 1918 году.

В канун Старого Нового года «Газета.Ru» поинтересовалась у поклонников классического русского правописания, отмечают ли они этот праздник всерьез.

Михаил Тейкин, юрист, специалист по традиционной русской орфографии, главный редактор издательства «Новое время», объяснил, что календарь и алфавитъ — вещи, совершенно между собой не связанные.

«Первый относится къ астрономіи, второе (правописаніе) — къ языку. То, что упрощеніе орѳографіи и принятіе григоріанскаго календаря осуществилось при большевикахъ, не дѣлаетъ эти событія похожими.

Первое повлекло однозначно отрицательныя послѣдствія; второе, въ сущности, нейтрально и даже удобно при международныхъ сношеніяхъ», — заявил Тейкин (ответы здесь и далее приводятся в традиционной орфографии).

Эксперт добавил, что Старый Новый год всерьез не отмечает — «это затруднительно, если праздникъ выпадаетъ на рабочій день». Он подчеркнул, что не может сказать, какой календарь «правильнее», но считает «несуразным» то обстоятельство, что Новый год в России наступает до Рождества Христова:

«Рѣшить проблему съ празднованіемъ Рождества безъ участія церкви невозможно. Я не вижу смысла переходить на старый стиль одной Россіи безъ остального міра: единый для всѣхъ странъ календарь гораздо удобнѣе».

Не отмечает Старый Новый год и Александр Саньков — поэт, заместитель директора Научной библиотеки РАНХиГС при президенте РФ. Он принципиально использует традиционную русскую орфографию на письме. При этом, отметил Саньков, важно понимать абсурдность сосуществования двух календарей:

«Нѣтъ, не отмѣчаю [Старый Новый годъ всерьезъ]. Какъ мы всѣ знаемъ, Рождество Христово стало отмѣчаться послѣ новолѣтія. Это вноситъ путаницу какъ въ жизнь всякаго христіанина, который григоріанскій Новый годъ встрѣчаетъ Рождественскимъ постомъ, такъ и въ нѣкоторую равновѣсность бытія — «по-новому» получается, что Спаситель, съ рожденія Котораго мы ведемъ счетъ «нашей эры», родился позже «нашей эры».

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Он рассказал, что не любит григорианского календаря, хотя «орѳографія, ходъ планетъ и бѣгъ времени» связаны «не слишкомъ тѣсно». Причиной тому — насильственный характер реформ большевиков. К тому же, климатически юлианский календарь кажется ему уместнее в наших широтах — «по старому стилю» лето кончается в России позже, и было бы логичнее первые теплые дни сентября считать последними днями августа.

«Предполагая возможныя возраженія, молъ, «весь міръ живетъ по другому календарю», отвѣчу съ нѣкоторымъ вызовомъ: во-первыхъ, далеко не весь, во-вторыхъ, онъ жилъ такъ, считаясь съ «русскимъ календаремъ» дольше, чѣмъ не считаясь: думаю, и мы, и наши западные сосѣди вполнѣ въ состояніи учитывать разницу въ тринадцать дней», – пояснил Саньков.

»«Лѣсъ» безъ ятя не пахнетъ»

Специалисты объяснили и причины своего выбора «дореформенной» орфографии, а не современной.

«Александръ Блокъ говорилъ, что «лѣсъ» безъ ятя не пахнетъ. И это дѣйствительно такъ — великій русскій лѣсъ, лѣсъ какъ ὕλη, нуждается въ ятяхъ и ерахъ. Также коротко замѣчу, что русская орѳографія — ни классическая, ни совѣтская — не является сложной, и она точно не сложнѣе англійской, французской или греческой», — уверен заместитель директора Научной библиотеки РАНХиГС.

«Я поднимаю вопрос об орфографии. Главное мое возражение — что она относится к технике творчества, в которую государство не должно вмешиваться. Старых писателей, которые пользовались ятями, как одним из средств для выражения своего творчества, надо издавать со старой орфографией» Александр Блок поэт-символист

В свою очередь, Тейкин заявил, что язык должен быть остер, как бритва — и дореволюционная русская орфография отражает мысль на письме гораздо лучше, чем современная.

«Традиціонная орѳографія справляется съ этимъ несказанно лучше упрощенной. Чѣмъ меньше двусмысленностей въ текстѣ, особенно двусмысленностей, не поддающихся разрѣшенію, — тѣмъ лучше. Міръ 'свѣтъ' и миръ 'покой' — совершенно разныя понятія, смѣшивать ихъ нельзя: мировой судья и міровая война, миръ души и міръ души», — подчеркнул эксперт.

И Саньков, и Тейкин используют классическую орфографию в частной жизни, но в официальных документах вынуждены пользоваться современной.

Тейкин предположил, что Старый Новый год сохраняется как праздник в России до сих пор, потому что Новый год «по новому стилю» при советской власти долго не был выходным днем — вплоть до 1947 года.

«Люди, пусть и не имѣя возможности остаться дома или пойти въ церковь, больше чтили Старый Новый годъ, нежели Новый годъ по новому стилю. Смыслъ Стараго Новаго года какъ праздника я вижу въ томъ, что онъ не предшествуетъ Рождеству, а слѣдуетъ за нимъ, что соотвѣтствуетъ канону».

По мнению Санькова, это был когда-то для русских эмигрантов и остававшихся в Советской России противников революции «настоящiй, русскiй новый годъ» — возможность вернуться «хотя бы стихами» на Родину, отнятую не только въ пространствѣ, но и во времени.

«Вѣроятно, кто-то и сейчасъ руководствуется той же логикой. Кто-то, возможно, просто хочетъ еще больше праздниковъ и чудесъ. Въ любомъ случаѣ, само существованіе Стараго Новаго года напоминаетъ намъ, обывателямъ, о все еще не рѣшенной до конца проблемѣ, какъ иногда ноетъ старый шрамъ, напоминающій о ранѣ: «Когда-то все бывало иначе», — подытожил поэт.